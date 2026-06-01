Les détenteurs à long terme contrôlent désormais une part record de l’offre en circulation de Bitcoin. Dans n’importe quel cycle précédent, une telle donnée aurait été une preuve évidente d’une pression haussière imminente.

Cependant, une complication majeure a été signalée dans un rapport du 29 mai par la firme d’analyse on-chain CryptoQuant : cette concentration de l’offre coïncide avec un arrêt quasi total de la dynamique du côté de la demande, une situation que CryptoQuant qualifie de « sécheresse d’acheteurs ».

Bitcoin’s largest holders have stopped accumulating.



Dolphin balances have printed successive lower highs since Sept '25, while whale balances have remained flat since Feb '26.



Historically, when both cohorts stall simultaneously, sustained price weakness tends to follow. pic.twitter.com/YA5szi4BkO — CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) May 28, 2026

Une conviction élevée chez les détenteurs et l’absence de nouveaux acheteurs ne sont pas des conditions mutuellement exclusives, et le marché actuel semble prisonnier de ce paradoxe.

Cette nouvelle intervient alors que le Bitcoin affiche une modeste hausse de +0,5 % sur 24 heures, se maintenant péniblement au-dessus des 73 000 $ après une chute de -5,5 % au cours des sept derniers jours. Le volume quotidien des échanges s’élève à 32,1 milliards de dollars.

Le record de HODLing sans nouvelle demande : un problème structurel

La question analytique n’est plus de savoir si les détenteurs à long terme capitulent — ce n’est manifestement pas le cas. L’enjeu est de déterminer si cette illiquidité record de l’offre, en l’absence d’une nouvelle vague d’achats au comptant (spot), sert de plancher ou simplement de plafond à la volatilité, enfermant le Bitcoin dans une zone de faible liquidité où de petits ordres de vente ont un impact disproportionné sur le prix.

Les données on-chain de CryptoQuant montrent que la croissance de la création de nouvelles adresses est tombée à son plus bas niveau depuis plusieurs mois. Parallèlement, les flux de pièces vers les adresses d’accumulation ont ralenti brutalement par rapport au premier trimestre 2026. L’indicateur « Realized Cap HODL Wave », qui cartographie la distribution par âge de la capitalisation réalisée du Bitcoin, est de plus en plus dominé par des pièces anciennes et dormantes, confirmant que le flottant librement échangeable est structurellement limité. En soi, cela ne constitue pas un catalyseur.

Something like this makes sense for $BTC.



What do you guys think? pic.twitter.com/bo9cfP6oQC — Ted (@TedPillows) May 29, 2026

Ki Young Ju, PDG de CryptoQuant, a décrit l’environnement actuel comme un moment où les entrées de capitaux ont « entièrement cessé » autour de la zone des 90 000 $. L’analyste Maartunn, écrivant pour CryptoQuant, a séparément noté que la croissance de la demande de détail sur 30 jours est « profondément négative ». Cela signifie que ni les gros portefeuilles ni les petits investisseurs n’achètent agressivement aux niveaux actuels. Lorsque l’activité des baleines sur les plateformes d’échange diminue pendant les phases de reprise — comme le montrent les données actuelles — la reprise elle-même devient suspecte, car elle est portée par des carnets d’ordres minces plutôt que par une absorption réelle de l’offre.

Structurellement, cela est crucial car une offre illiquide ne se traduit par une hausse que si elle est accompagnée de véritables achats spot. Sans cela, le faible flottant du marché ressemble moins à un ressort comprimé qu’à une pièce silencieuse, où un soudain changement macroéconomique peut provoquer des mouvements brusques et asymétriques sur une pression de vente relativement modeste. Historiquement, ce type de compression tend à précéder un mouvement d’envergure.

Once profit-taking cascades, Bitcoin investors' PnL typically falls for about 18 months.



Since the trend turned in Oct 2025, the bear market could last until early 2027.



The trend only changes when unrealized profits rise and realized profits fall. We're not there yet. pic.twitter.com/fQyIRLu8vv — Ki Young Ju (@ki_young_ju) May 29, 2026

Phase de fatigue pour les flux d’ETF et affaiblissement du mécanisme de transmission

Les flux entrants vers les produits ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis, moteur structurel de la demande qui a redéfini la base de détention institutionnelle en 2024, sont passés d’une force d’achat dominante à une force marginale.

Les entrées nettes quotidiennes suivies par SoSoValue sont passées de l’ordre du milliard de dollars lors de la période de lancement à quelques millions seulement. Plusieurs sessions ont même enregistré des sorties nettes avant de se stabiliser sur une légère ré-accumulation.

L’iShares Bitcoin Trust (IBIT) de BlackRock et le FBTC de Fidelity restent les leaders de la catégorie en termes d’actifs sous gestion, mais la prime de nouveauté qui a stimulé les premières allocations institutionnelles semble s’être dissipée.

L’engagement de Goldman Sachs et plus largement de Wall Street dans les produits ETF Bitcoin a établi un plancher structurel sous le prix. Cependant, établir un plancher et fournir une offre d’achat marginale sont deux fonctions distinctes. La première est en place, tandis que la seconde s’est refroidie.

Le mécanisme de transmission joue ici un rôle clé. Lorsque l’offre des détenteurs à long terme (LTH) est verrouillée et que la demande des ETF est la source principale d’achat incrémental, toute fatigue des flux d’ETF frappe directement un marché illiquide. Les données de Glassnode de fin 2025 ont documenté exactement cette dynamique : une période où les sorties nettes des ETF ont coïncidé brièvement avec une forte dislocation du prix spot avant une stabilisation des flux.

Les observateurs attentifs au paradoxe entre l’élan institutionnel et la faiblesse de l’action des prix reconnaîtront une configuration structurellement similaire. La rotation des capitaux vers l’or et l’argent a absorbé des flux de « risk-off » qui auraient autrement pu se diriger vers le Bitcoin, ajoutant une dimension de concurrence d’actifs au déficit de demande.

À moins que le projet de loi sur la clarté crypto (Crypto Clarity Bill) ne progresse de manière significative aux États-Unis ou que le sentiment de la Réserve fédérale n’évolue pour redynamiser l’appétit pour le risque, il semble peu probable que la demande via les ETF ne s’accélère à nouveau d’elle-même.