Bientôt un sursaut massif du bitcoin et de l’ethereum selon Tom Lee

Tom Lee prédit que la fin du rallye des métaux précieux entraînera un transfert massif de liquidités vers le Bitcoin et l'Ethereum en 2026.

L'analyste de Fundstrat voit en l'Ethereum un potentiel de croissance comparable à l'IA, soutenu par une adoption institutionnelle sans précédent.

Malgré la volatilité actuelle, les perspectives à long terme restent extrêmement positives pour ces deux piliers du marché numérique.

La fin du cycle des métaux comme signal d’achat pour le bitcoin

Alors que l’or a récemment capté l’attention des investisseurs institutionnels, Tom Lee estime que ce cycle arrive à maturité et que les profits seront bientôt réinjectés dans le Bitcoin. Il considère que la rareté numérique du BTC offre une proposition de valeur supérieure à celle des métaux physiques dans un contexte de numérisation croissante de l’économie mondiale.

Le transfert de liquidités depuis les actifs tangibles vers les actifs numériques est perçu comme une étape naturelle de l’évolution des marchés financiers modernes. Cette migration des capitaux devrait, selon les modèles de Fundstrat, réduire la volatilité baissière tout en créant un support solide pour les prochaines résistances psychologiques du marché.

La corrélation inverse entre les métaux et les crypto-monnaies, bien que parfois contestée, semble être le pilier central de cette prédiction audacieuse pour l’année 2026. L’analyste souligne que le Bitcoin agit désormais comme un « or 2.0 » dont le potentiel de croissance reste largement sous-estimé par les acteurs traditionnels.

Ethereum prêt pour une croissance fulgurante

Au-delà du Bitcoin, Tom Lee porte un regard particulièrement optimiste sur l’Ethereum, qu’il compare à l’explosion technologique de l’intelligence artificielle. Il estime que l’adoption des contrats intelligents et de la tokenisation des actifs réels placera l’ETH au centre de la nouvelle infrastructure financière mondiale.

Pour le stratège, l’Ethereum s’apprête à vivre un tournant majeur grâce à son utilité concrète et sa capacité à traiter des volumes massifs de transactions sécurisées. Ce supercycle de l’ethereum serait soutenu par une demande croissante des institutions qui privilégient désormais la technologie blockchain pour moderniser leurs propres systèmes de règlement.

Il anticipe que l’ETH pourrait surperformer le BTC dans les mois à venir, porté par des innovations constantes et une réduction structurelle de son offre circulante. Cette vision place l’Ethereum non plus comme un simple altcoin, mais comme la couche de base indispensable de l’internet de la valeur.

Une vision haussière maintenue malgré la volatilité macroéconomique

Malgré les incertitudes liées aux politiques monétaires de la Réserve Fédérale, Tom Lee reste l’une des personnes les plus convaincus de Wall Street concernant les actifs numériques. Il affirme que les corrections de marché sont des opportunités de consolidation nécessaires avant que le marché ne reparte à la hausse de manière durable.

La résilience du secteur crypto face aux pressions réglementaires et économiques mondiales renforce sa conviction que le marché est entré dans une phase de maturité inédite. La confiance institutionnelle grandissante, illustrée par l’accumulation massive d’entreprises comme BitMine, soutient cette trajectoire ascendante à long terme.

En somme, le déclin attendu du rallye des métaux précieux pourrait être l’étincelle qui rallumera la mèche du prochain bull run. Les investisseurs sont invités à surveiller de près les flux de capitaux pour ne pas manquer ce qui pourrait être l’un des mouvements les plus rentables de la décennie.

