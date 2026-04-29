Le prix du XRP se négocie autour de 1,38 USD, en baisse d’environ -2 % au cours des dernières 24 heures, avec une action des prix comprimée dans l’une des fourchettes les plus étroites observées ces dernières semaines.

Le volume, cependant, raconte une histoire différente : l’activité de trading sur 24 heures a bondi de 86,8 % pour atteindre environ 5,9 milliards USD, un décalage qui reste rarement sans résolution prolongée. Quelque chose se prépare, même si la direction demeure incertaine.

Le jeton oscille entre 1,41 USD et 1,44 USD depuis plusieurs jours, se maintenant juste au-dessus d’une ligne de tendance ascendante qui sert de support dynamique depuis avril. Selon les données techniques sur TradingView, les acheteurs représentent actuellement 73,7 % de dominance aux niveaux actuels, suggérant un épuisement des vendeurs près de la zone des 1,40 USD.

L’analyste Ali Martinez a souligné des conditions favorables pour un rallye brutal à court terme, citant la structure apparue après la hausse d’environ +550 % du XRP à la fin de l’année 2024.

Pendant ce temps, la rotation des capitaux vers des altcoins portés par des narratifs spécifiques a maintenu le XRP dans une situation de sous-allocation relative à court terme. Le changement de cette dynamique pourrait dépendre entièrement du prochain catalyseur identifiable, et aucun ne s’est encore matérialisé.

(SOURCE : TradingView)

Le prix du XRP peut-il franchir les 1,50 USD avant l’arrivée d’un catalyseur ?

Le XRP consolide entre 1,36 USD et 1,44 USD, le niveau de Fibonacci 0,236 à 1,426 USD agissant comme une résistance immédiate. Le prix a calé à plusieurs reprises à ce niveau, et le MACD montre une baisse de la pression acheteuse avec des conditions approchant un croisement baissier — non pas un signal de vente direct, mais un avertissement significatif.

La moyenne mobile à 50 jours continue de fournir une base qui a jusqu’à présent empêché toute cassure durable. La capitalisation boursière est proche de 85 milliards USD, avec une offre en circulation d’environ 61,8 milliards de jetons, selon CoinMarketCap. L’expansion du volume sans mouvement de prix correspondant suggère que les acteurs institutionnels pourraient encore accumuler ou distribuer discrètement.

$XRP sentiment looks weak but the data tells a different story! 🚨 Price is down heavily YTD, yet the whale to retail ratio is diverging from price action. This suggests larger players are positioning despite negative sentiment. pic.twitter.com/SYemvRS0yw — CryptoBusy (@CryptoBusy) April 28, 2026

Trois scénarios semblent les plus probables à ce stade. Dans le cas haussier, une rupture nette au-dessus de 1,50 USD pour le prix du XRP, accompagnée d’un volume important, pourrait ouvrir la voie vers le niveau pivot de 2,15 USD identifié par les analystes de Coinbase, certains contributeurs de TradingView projetant jusqu’à 50 % de hausse par rapport aux niveaux actuels.

Le scénario de base est la poursuite d’une action latérale entre 1,36 USD et 1,50 USD jusqu’à ce qu’un catalyseur macroéconomique ou réglementaire redéfinisse le sentiment. Le scénario baissier, un échec à maintenir le support des 1,36 USD, pourrait renvoyer le prix vers la zone des 1,10 USD – 1,20 USD, un niveau qui représenterait une rupture structurelle notable. Le XRP n’est pas hors-jeu. Il attend simplement son heure.

Bitcoin Hyper attire l’attention à un stade précoce alors que le XRP fait du surplace

La consolidation du XRP reflète un schéma plus large : les jetons établis à forte capitalisation se compriment souvent tandis que le capital spéculatif tourne vers des projets plus récents présentant des profils de rendement asymétriques.

Pour les investisseurs observant cette rotation en temps réel, le calcul risque-récompense à une capitalisation de 86 milliards USD semble significativement différent des points d’entrée disponibles ailleurs.

Nous avons observé cette dynamique dans les récents changements d’attention du marché, ce qui attire l’examen sur les préventes de couches d’infrastructure dotées de nouveaux narratifs.

Un projet qui attire cette attention est Bitcoin Hyper ($HYPER), qui se positionne comme le premier Layer 2 Bitcoin avec intégration de la Solana Virtual Machine (SVM), une combinaison conçue pour offrir une vitesse d’exécution de contrats intelligents comparable, voire supérieure, à celle de Solana tout en préservant la sécurité sous-jacente de Bitcoin.

Le projet a levé 32 540 840,56 USD à ce jour, avec des jetons actuellement au prix de 0,0136792 USD. La fonctionnalité de staking est active, offrant un APY élevé aux premiers participants.

Les caractéristiques de base incluent un traitement Layer 2 à très faible latence, un pont canonique décentralisé pour les transferts BTC et une exécution de transactions à faible coût, ciblant directement les limitations historiques de Bitcoin concernant la vitesse, les frais et la programmabilité.

Visitez le site de la prévente de Bitcoin Hyper ici

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