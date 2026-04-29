Un portefeuille lié à l’ICO d’Ethereum de 2014 a déplacé environ 23 millions USD en ETH la semaine dernière après environ une décennie d’inactivité.

Les services de surveillance de la blockchain ont signalé le transfert depuis l’adresse dormante et tracé les fonds via un portefeuille multisig, qui a depuis déposé un cumul de 12 001 ETH, soit l’équivalent d’environ 24,62 millions USD, sur OKX au cours des 60 derniers jours.

Le portefeuille avait initialement accumulé environ 38 800 ETH lors de l’ICO de 2014 à un coût d’acquisition moyen d’environ 0,31 USD par jeton via Poloniex.

Cela implique une base de coût proche de 12 000 USD au total – un chiffre qui place les gains non réalisés dans les dizaines de millions et, par extension, met un réel risque de distribution sur la table.

An #Ethereum ICO participant "0xCD59" transferred all 10,000 $ETH($22.88M) to a new wallet after being dormant for 10.8 years. He invested only $3,100 in the ICO and received 10,000 $ETH — now worth $22.88M, a 7,381x return!https://t.co/HioUzA13Lu pic.twitter.com/5gBezsDQC2 — Lookonchain (@lookonchain) April 28, 2026

Les réactivations de baleines dormantes figurent parmi les signaux on-chain les plus étroitement surveillés sur le marché d’Ethereum, précisément parce qu’elles mêlent trois possibilités structurelles distinctes – une distribution pure et simple, une migration de garde ou une accumulation renouvelée – et les données disponibles au moment de la détection permettent rarement de déterminer laquelle se produit.

La distinction est importante : une distribution côté vente depuis un portefeuille affichant une base de coût proche de zéro représente une pression de sortie sans entrave, tandis qu’un remaniement de la garde est neutre pour le marché.

Cette ambiguïté est la tension qui focalise actuellement l’attention des analystes sur cette adresse.

Réactivation d’une baleine de l’ICO d’Ethereum : ce qu’un mouvement de 23 millions USD après dix ans représente réellement

Le mécanisme fonctionne comme suit : lorsqu’un portefeuille de l’ère ICO n’ayant effectué aucune transaction depuis environ dix ans initie un transfert sortant, les outils de surveillance on-chain signalent l’adresse par rapport aux journaux d’activité historiques et comparent les portefeuilles de destination aux adresses de dépôt connues des plateformes d’échange.

Le contexte de l’ère ICO n’est pas fortuit ici. Un acquéreur ayant payé environ 0,31 USD par ETH ne subit pratiquement aucune pression liée à sa base de coût pour tout prix supérieur à un chiffre symbolique, ce qui signifie que la décision de vendre ou de conserver est entièrement dictée par la stratégie de portefeuille et les perspectives macroéconomiques, et non par un besoin de récupérer du capital.

Cette asymétrie est précisément la raison pour laquelle les réactivations de baleines de l’ère ICO ont un poids structurel bien au-delà de leur valeur nominale en dollars.

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