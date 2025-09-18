Pour Résumer

Le Bitcoin a franchi les 117 000 $ après la baisse des taux de la Fed, relançant l’intérêt des investisseurs.

Dans ce contexte, Bitcoin Hyper (HYPER), un projet de couche 2 basé sur la SVM, a déjà levé plus de 16,5 millions de dollars en ICO.

Son jeton utilitaire s’impose comme la base de l’économie programmable du Bitcoin avec un fort potentiel de valorisation.

Hausse du Bitcoin et engouement pour Bitcoin Hyper en prévente

Mercredi, le Bitcoin (BTC) a franchi la barre des 117 000 $ après que la Réserve fédérale américaine a réduit ses taux d’intérêt de 0,25 point. Depuis plusieurs semaines, la cryptomonnaie peinait à se maintenir au-dessus de 115 000 $, car les négociants attendaient des précisions issues de la réunion du FOMC.

Le marché espère désormais retrouver son sommet précédent. Cependant, les investisseurs estiment qu’une poussée plus marquée sera nécessaire pour atteindre de nouveaux records.

Dans ce contexte, Bitcoin Hyper (HYPER), un projet de couche 2 conçu pour accélérer les transactions en Bitcoin, attire l’attention. Sa levée de fonds a déjà rassemblé 16,5 millions de dollars lors de son ICO en cours.

Bitcoin Hyper se présente comme un moteur potentiel de la demande en BTC. Le projet veut bâtir un écosystème dans lequel les bitcoins ne se limitent plus à une fonction de réserve, mais s’ouvrent à des applications jusque-là inaccessibles sur la chaîne principale.

Par ailleurs, la prévente actuelle propose HYPER au prix de 0,012935 $ par jeton pour encore 22 heures, avant une hausse programmée au prochain palier.

La politique plus souple de la Fed met en lumière le potentiel utilitaire du Bitcoin

Le Comité fédéral de l’open market (FOMC) a réduit les taux d’intérêt de 0,25 point, marquant son premier ajustement de politique monétaire depuis plusieurs mois.

En effet, après plusieurs publications d’inflation plus faibles et une pression croissante pour un assouplissement financier, les marchés avaient déjà anticipé cette décision.

🚨JUST ANNOUNCED: The Federal Reserve has just CUT RATES by 0.25%. Thanks, President Trump! #BullMarket Fed Chair Jerome Powell: "Today, the Federal Open Market Committee decided to lower our policy interest rate by 1/4 percentage point." THE GOLDEN AGE OF AMERICA BEGINS RIGHT… pic.twitter.com/2Y6HImPR4q — AJ Huber (@Huberton) September 17, 2025

Les dirigeants de la Fed ont aussi indiqué que deux nouvelles réductions d’un quart de point restaient possibles cette année, selon l’évolution des données économiques. Dans ce contexte, le marché des cryptomonnaies a fortement progressé, et le Bitcoin a franchi la barre des 117 000 dollars.

Les spéculateurs misent désormais sur une détente monétaire pour alimenter la prochaine vague haussière. Au prix actuel, le BTC se situe seulement à 5,7 % de son sommet historique.

Ainsi, des gains supplémentaires au dernier trimestre, période qui s’avère souvent favorable au Bitcoin, pourraient ouvrir la voie vers un nouveau record.

Cependant, certains experts envisagent une progression encore plus marquée. Arthur Hayes, le créateur de BitMEX, estime que le Bitcoin pourrait atteindre 200 000 dollars d’ici à la fin de l’année.

Dans une entrevue récente avec Kyle Chasse, il a affirmé que le cycle haussier n’était pas terminé et qu’il pourrait même se prolonger l’an prochain.

🚨 THE BIG PRINTING HASN’T EVEN STARTED 👀@CryptoHayes believes this market could run well into 2026, with Trump expected to juice the economy by mid-2026. He says politicians fear change, investors are underpricing the upside across assets, and we’re NOT at the end yet.… pic.twitter.com/N96Y7aRh0f — Kyle Chassé / DD🐸 (@kyle_chasse) September 12, 2025

Hayes soutient que la liquidité issue de la dévaluation monétaire finira par converger vers des actifs tangibles comme le Bitcoin. De cette manière, cette dynamique renforcerait son rôle de réserve de valeur.

Il reste toutefois à déterminer si la seule réduction des taux suffira pour propulser le Bitcoin à 200 000 dollars, ou si d’autres facteurs, comme l’intégration croissante du Bitcoin dans la DeFi et d’autres applications, joueront également un rôle.

Dans cette optique, Bitcoin Hyper entend s’inscrire dans cette utilité élargie, en consolidant la croissance du Bitcoin tout en créant de nouvelles perspectives.

L’infrastructure qui propulse Bitcoin Hyper

Bitcoin Hyper se présente comme le système de couche 2 le plus rapide pour Bitcoin. Son objectif consiste à rendre le réseau programmable à grande échelle.

Cette performance repose sur l’intégration de la machine virtuelle Solana (SVM), déjà utilisée par plusieurs applications cryptographiques parmi les plus rapides et les plus rentables.

Grâce à cette technologie, les développeurs peuvent concevoir des applications décentralisées efficaces en Rust tout en connectant leur activité directement à Bitcoin.

Le processus de règlement s’appuie sur Bitcoin par l’intermédiaire d’un pont canonique, unique point d’accès à l’écosystème Hyper. Les utilisateurs y déposent leurs BTC, puis le pont émet une version enveloppée de ces bitcoins sur la couche 2.

Ce BTC enveloppé circule ensuite entre les différentes applications décentralisées. Lorsqu’un utilisateur décide de quitter le réseau, la version enveloppée disparaît et ses BTC initiaux lui sont restitués.

En pratique, ce modèle réunit le meilleur des deux mondes. Les dApps profitent de la rapidité et de l’efficacité de Solana, tandis que la sécurité et le règlement reposent sur la couche fondamentale de Bitcoin, qui reste le registre le plus décentralisé et le plus inaltérable en activité.

Quel pourrait être le prix d’HYPER si le Bitcoin grimpe à 200 000 $ ?

HYPER constitue le jeton utilitaire du réseau Bitcoin Hyper. Il alimente chaque transaction, renforce la sécurité de la chaîne grâce au staking et joue un rôle central dans la gouvernance qui oriente l’avenir de la couche 2.

Chaque application décentralisée, stablecoin, protocole de prêt ou jeu développé sur Bitcoin Hyper doit utiliser HYPER pour fonctionner. Le jeton devient ainsi la pierre angulaire de l’économie programmable du Bitcoin.

Au prix actuel de prévente fixé à 0,012935 $, HYPER affiche une valorisation diluée proche de 272 millions de dollars, calculée sur une offre totale de 21 milliards de jetons. Néanmoins, ce chiffre reste modeste comparé aux autres tokens de seconde couche.

En effet, les principales cryptomonnaies de couche 2 sur Ethereum se comptent en milliards : Mantle (MNT) approche 5,5 milliards de dollars, Arbitrum (ARB) atteint environ 2,7 milliards et Optimism (OP) avoisine 1,4 milliard.

De plus, le potentiel lié au Bitcoin accentue encore cette perspective. Si seulement 1 % de l’offre totale de BTC, soit approximativement 195 000 bitcoins, migrait vers Hyper avec un BTC valorisé à 200 000 $, l’écosystème accueillerait près de 39 milliards de dollars.

Face à la valorisation actuelle de 272 millions pour HYPER, l’écart dépasse un facteur de 140 entre la valeur bloquée et la capitalisation du token.

Même dans l’hypothèse où HYPER ne représenterait qu’une fraction de cette estimation, avec une valorisation comparable aux leaders de la couche 2 d’Ethereum, les premiers investisseurs anticiperaient des multiplicateurs largement supérieurs au prix d’entrée avant revente.

Comment optimiser vos gains avec HYPER

Le seul moyen d’éviter d’être en retard consiste donc à acquérir des jetons HYPER pendant leur période de prévente.

Pour le moment, les jetons sont proposés à un tarif promotionnel, offrant ainsi une chance parfaite de les obtenir avant que leur valeur n’augmente en raison des cotations sur les plateformes d’échange majeures.

Par ailleurs, on peut se procurer HYPER directement sur le site internet de Bitcoin Hyper en utilisant SOL, ETH, USDT, USDC, BNB ou même en passant par une carte de crédit.

L’équipe de Bitcoin Hyper recommande d’utiliser un portefeuille Web3 comme Best Wallet, l’un des meilleurs portefeuilles crypto et Bitcoin du marché. De plus, HYPER est déjà répertorié dans la liste des « Jetons à venir » de Best Wallet, ce qui facilite l’achat, le suivi et la réclamation une fois en ligne.

Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Veuillez faire vos propres recherches et être conscients qu’investir comporte des risques. Certains liens d’affiliation présents sur cette page génèrent des revenus.