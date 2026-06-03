Polymarket : litige de 80 millions de dollars sur Bitcoin

Un marché de prédiction sur Polymarket, ayant généré un volume d’échanges supérieur à 80 millions de dollars, est entré en phase de révision finale après que la plateforme a proposé de le résoudre par un « Non ». Cette décision intervient alors que l’entreprise Strategy a effectivement réalisé la vente de Bitcoin prévue dans les délais impartis par le marché.

La question posée était de savoir si Strategy vendrait des Bitcoins avant le 31 mai. La société a effectivement cédé 32 BTC, d’une valeur d’environ 2,5 millions de dollars, entre le 26 et le 31 mai, avant de divulguer la transaction dans un document réglementaire le 1er juin.

Polymarket soutient que, faute de confirmation officielle avant la date limite, la vente ne peut être validée pour la résolution. L’enjeu analytique ne réside plus dans le mécontentement des traders, mais dans la question de savoir si les critères de résolution, tels qu’écrits puis clarifiés, étaient assez précis pour justifier l’interprétation de Polymarket sur 80 millions de dollars de capital engagé.

Le litige repose désormais entre les mains des détenteurs de tokens UMA, le système d’oracle qui gère le dénouement des marchés de Polymarket. Ces derniers doivent rendre un verdict final d’ici mercredi à minuit UTC, sous peine de voir le carnet d’ordres purement et simplement annulé.

Il s’agit au moins de la deuxième fois que la résolution de ce marché est formellement contestée, ce qui en fait l’un des dossiers les plus disputés de l’histoire de Polymarket. Pour les détenteurs de parts « Oui », les enjeux financiers sont concrets et immédiats ; pour la plateforme et son infrastructure de gouvernance, les implications sont bien plus vastes.

Le mécanisme de résolution de Polymarket mis à l’épreuve

Le fonctionnement est le suivant : les marchés Polymarket utilisant l’oracle optimiste UMA soumettent une proposition de résolution. Celle-ci est validée, sauf si elle est contestée par des intervenants ayant déposé une caution durant une période définie.

Lorsqu’une contestation parvient à faire remonter la question, les détenteurs de tokens UMA votent pour déterminer l’interprétation correcte. Dans ce dossier précis, deux propositions de résolution ont été contestées avant l’examen final actuel. Une telle séquence est structurellement inhabituelle, le design de gouvernance d’UMA n’ayant pas été optimisé pour gérer une telle fréquence de litiges sur un seul et même marché.

L’argumentation de Polymarket s’appuie sur une note de clarification ajoutée à la page du marché après l’apparition du conflit. Ce texte précise que les confirmations publiées en dehors du délai imparti ne seraient pas comptabilisées, et qu’aucune donnée on-chain, dépôt public ou rapport crédible n’avait confirmé de vente de Bitcoin avant l’expiration du 31 mai.

Plusieurs traders ont qualifié cet ajout de modification des règles en cours de route, alors que la majeure partie des 80 millions de dollars de volume avait déjà été échangée sous des attentes différentes. Le document déposé par Strategy auprès de la SEC le 1er juin, révélant que la vente de 32 BTC était liée à des distributions sur le programme d’actions privilégiées de la société, constituait la première cession de Bitcoin par la firme depuis décembre 2022. Ce fait souligne l’importance démesurée accordée à un simple écart de publication de 24 heures.

Les participants s’opposant à la résolution « Non » centrent leur argument sur la distinction entre la réalisation de l’événement et sa vérifiabilité publique. Un utilisateur a commenté sur la page du marché que Polymarket devrait « échanger de la vérité, pas des technicités », tandis que d’autres ont jugé l’issue « incroyable », affirmant que cela érodait leur confiance envers la plateforme.

Malgré ces vives objections, les prix du marché indiquent, selon les dernières données, une probabilité de 99,9 % pour une issue négative (« Non »). Ce chiffre reflète l’allocation des capitaux selon la trajectoire actuelle de résolution, et non nécessairement la pertinence des arguments de fond du litige.