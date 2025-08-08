Pour Résumer

Bitcoin a atteint 117 000 $ après un décret autorisant son intégration dans les retraites 401(k).

Bitcoin Hyper, couche 2 rapide combinant sécurité Bitcoin et vitesse Solana, a levé 8 millions $ en prévente grâce à un gros investisseur.

Ce projet facilite le développement d’applications décentralisées et pourrait dynamiser le marché crypto.

Bitcoin (BTC) a atteint 117 000 $ avant de se stabiliser à 116 000 $. Cette hausse fait suite à la signature d’un décret exécutif par l’ancien président Donald Trump. Ce décret autorise l’inclusion de la crypto-monnaie dans les plans de retraite 401(k). Cette décision a déclenché une forte hausse des actifs numériques.

Parallèlement, Bitcoin Hyper (Hyper), la chaîne de couche 2 la plus rapide de Bitcoin, a enregistré un volume important en prévente, proche de 8 millions de dollars. Cette progression résulte d’une acquisition massive par une baleine, apportant de nouveaux fonds. Cela montre clairement l’intérêt croissant des investisseurs fortunés.

Bitcoin Hyper vise à rendre Bitcoin programmable via la Solana Virtual Machine (SVM), tout en conservant la sécurité de la couche de base. Le projet veut ainsi libérer une nouvelle génération d’applications DeFi, de jeux, et de chaînes basées sur BTC.

Le prix actuel du Hyper Token est de 0,012575 $. Ce tarif augmentera automatiquement à la fin du compte à rebours de 24 heures de l’anneau en cours.

8,7 trillions de dollars en régimes 401(k), Les actifs pourraient se transformer en l’ultime catalyseur et Bitcoin Hyper de Crypto

La loi sur le génie, adoptée le mois dernier, a enfin clarifié la réglementation des stablecoins. Elle impose des garde-fous sur l’émission, les réserves et les droits de reprise. Cette avancée constitue un véritable triomphe pour l’industrie. Elle élimine les zones d’ombre réglementaires qui rendaient les institutions prudentes.

Désormais, la décision du président Trump jeudi va plus loin. Elle autorise les plans 401(k) à investir dans les cryptomonnaies.

Donald Trump opens US 401Ks to crypto and private equity investments https://t.co/7oKJvaRUA9 — Finance News (@ftfinancenews) August 7, 2025

Selon l’Institut des sociétés d’investissement, à la fin du premier trimestre 2025, les Américains détenaient 12,2 billions de dollars dans des plans de contribution définis par l’employeur. Parmi eux, 8,7 billions étaient dans des comptes 401(k).

Cela signifie que même une allocation modérée de 1 à 5 % par les gestionnaires de retraite pourrait générer un flux important et durable de capitaux vers les cryptos. Contrairement aux flux spéculatifs des particuliers, les cotisations 401(k) sont automatiques à chaque paie.

Le marché a réagi rapidement. La valeur totale des actifs numériques a atteint 3,97 billions de dollars, soit une hausse de 2,7 % en une journée. Le volume quotidien des transactions a grimpé à 162 milliards de dollars, selon Coingecko.

Bitcoin reste la principale cible des investisseurs institutionnels. La demande pour les FNB et les acquisitions d’entreprises pousse sa valorisation à six chiffres cette année.

Le Bitcoin reste la cible privilégiée des flux institutionnels, la demande des ETF et les achats des entreprises alimentant sa valorisation à six chiffres cette année. C’est précisément dans ce contexte que des analystes comme Tom Lee de Fundstrat maintiennent leurs prévisions selon lesquelles le BTC atteindra entre 200 000 et 250 000 dollars d’ici la fin de l’année.

Alors que l’optimisme grandit, ce n’est pas seulement le capital qui attire l’attention sur Bitcoin. Son réseau de couche 2 le plus rapide, Bitcoin Hyper, capte aussi les investissements majeurs.

Bitcoin Hyper combine la rapidité de Solana avec la sûreté du bitcoin pour ouvrir de nouveaux horizons pour BTC

Bitcoin Hyper est sur le point de lever 8 millions de dollars. Les investisseurs le voient comme un catalyseur clé pour la prochaine hausse du prix du Bitcoin.

Ce projet est le premier à combiner la rapidité de Solana avec la sécurité incomparable de Bitcoin. Cette alliance séduit ceux qui croient que Bitcoin peut évoluer au-delà de la simple réserve de valeur.

Le système utilise un pont qui permet d’employer le Bitcoin sur des applications que la couche principale ne peut gérer seule. Le BTC est bloqué dans ce pont, et une version enveloppée est créée dans l’écosystème Bitcoin Hyper.

Ce BTC enveloppé circule et interagit avec les applications conçues pour Bitcoin Hyper aussi rapidement et à moindre coût que les DAPP natives de Solana.

Bitcoin Hyper fonctionne donc comme une couche 2 basée sur Solana, mais ancrée à la couche de base du Bitcoin. Aucun BTC enveloppé n’est créé sans qu’un vrai BTC soit verrouillé dans le pont. La procédure de rachat est simple : la version enveloppée libère le Bitcoin original sur la blockchain principale.

Cette architecture étend grandement les usages possibles du Bitcoin. Dans l’écosystème Bitcoin Hyper, chaque BTC représente une version programmable et plus flexible de lui-même.

BTC peut désormais s’étendre aux applications DeFi, RWAs, gaming, NFTs, et plus encore. Le tout à la vitesse de Solana, avec la sécurité du Bitcoin, combinant le meilleur des deux mondes.

Actualisation de Milestone : Bitcoin Hyper a réussi une véritable mise en œuvre SVM sur la couche 2 du Bitcoin

Mercredi, l’équipe a annoncé la prise en charge native des programmes Solana sur son architecture Rollup. Les développeurs peuvent désormais écrire, déployer et interagir avec des contrats via l’interface en ligne de commande standard Solana, grâce à un environnement d’exécution SVM personnalisé, spécialement conçu pour la couche d’exécution Bitcoin.

Contrairement à d’autres solutions de couche 2 basées sur des simulations ou des compatibilités modifiées, il s’agit ici d’une exécution SVM réelle sur un Rollup rattaché à Bitcoin. Cette solution prend en charge toutes les commandes clés comme « Solana Program Deploy », « Solana Call », « Solana Logs » et « Solana Config Get ».

Bitcoin Hyper is now running Solana programs natively on its Bitcoin-anchored rollup. Developers can use standard Solana CLI tools. Deploy, call, logs, config get—powered by a custom SVM runtime. No simulation. No bridges. No trusted parties. All state changes are real,… pic.twitter.com/tcUqVWtwXU — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) August 5, 2025

Cela ouvre de nouvelles perspectives aux développeurs. Ils peuvent concevoir et déployer des DAPP SVM en utilisant leurs outils habituels, tout en bénéficiant de la sécurité inégalée de Bitcoin, sans recourir à des entités de confiance, multisignatures fédérées ou passerelles traditionnelles.

Avec cette mise à jour, la couche applicative de Bitcoin Hyper commence à se structurer. L’équipe prévoit ensuite d’améliorer l’expérience développeur, la lisibilité des erreurs et le support des instructions Solana plus complexes.

Les baleines, les analystes et les investisseurs majeurs se rallient à la perspective du double token d’Hyper

Une baleine a montré sa confiance dans Bitcoin Hyper en achetant 7,7 millions d’Hyper, soit environ 100 000 $.

Ces gros achats en phase de prévente signalent souvent une forte conviction dans le projet. Les analystes suivent de près les détenteurs majeurs, souvent des institutions ou investisseurs expérimentés qui perçoivent le potentiel à long terme de Bitcoin Hyper.

Mais ce soutien ne vient pas que des baleines. La plateforme éducative 99bitcoins, qui compte plus de 724 000 abonnés YouTube, a récemment qualifié Bitcoin Hyper de projet pouvant potentiellement croître « 1 000 fois ».

Le portefeuille Web3 Notcustodial, élu meilleur portefeuille par Hyper, a intégré Bitcoin Hyper dans son outil d’identification des jetons prometteurs.

Hyper est le jeton natif du projet. Dans ce système à double jeton, BTC sert de moyen de transaction dans les DAPP, tandis que Hyper couvre les frais, exécute les contrats intelligents et gère les interactions sur la couche 2.

Ainsi, BTC gagne en utilité grâce à Bitcoin Hyper, tandis que Hyper alimente le fonctionnement de l’écosystème.

Veiller à la sécurité de l’hyper au stade de prévente avant le commencement de la prochaine phase

L’écosystème Bitcoin en est encore à ses débuts, ce qui explique l’engagement précoce des premiers investisseurs qui voient un fort potentiel de croissance.

Chaque jeton Hyper futur dépendra de la demande des DAPP et de l’évolution continue de Bitcoin Hyper, la seule couche 2 qui allie la sécurité de Bitcoin à la rapidité de Solana.

Si vous comprenez l’enjeu, c’est le moment idéal pour acheter Hyper au prix actuel de prévente avant la fin de la campagne. Même si Bitcoin Hyper n’a pas dévoilé publiquement sa limite, chaque prévente a un objectif. Une fois atteint, le prix bas ne sera plus disponible.

Pour participer, inscrivez-vous sur le site officiel de Bitcoin Hyper. Vous pouvez acheter des jetons avec SOL, ETH, USDT, USDC, BNB ou par carte bancaire.

Pour une gestion simplifiée, utilisez Best Wallet. HYPER y figure déjà dans la liste des tokens à venir, facilitant suivi, administration et récupération après lancement.

Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Veuillez faire vos propres recherches et être conscients qu’investir comporte des risques. Aussi, certains liens d’affiliation se trouvent sur cette page et nous génèrent de l’argent.