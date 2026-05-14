XRP : Le vote du CLARITY Act pourrait propulser le prix à 2,70 $

Aujourd’hui, la prévision du prix de l’XRP se maintient entre 1,42 $ et 1,46 $, affichant une baisse de -2,2 % sur la journée, alors que le volume de transactions sur 24 heures a bondi pour atteindre 2,3 milliards de dollars. Si la consolidation semble calme en surface, un mouvement bien plus significatif pourrait être en train de se préparer en coulisses.

Un vote pivot du Sénat sur le CLARITY Act coïncide avec une accélération des flux institutionnels, créant une situation de tension pour ceux qui restent sur la touche.

Les prochaines 48 heures sont jugées critiques par les analystes qui surveillent le test par l’XRP de la zone de convergence de la moyenne mobile à 100 jours.

L’XRP a brièvement touché 1,50 $ avant de retomber à 1,42 $ suite à l’annonce du vote de la commission bancaire du Sénat sur le CLARITY Act, prévu aujourd’hui (14 mai). Ce projet de loi pourrait résoudre formellement le statut réglementaire de l’XRP.

Parallèlement, le marché crypto global subit un léger repli : le Bitcoin a perdu son support de 80 000 $ pour s’échanger à 79 600 $, entraînant les altcoins dans sa chute. La configuration technique de l’XRP se trouve à un véritable point d’inflexion.

Prédiction du prix de l’XRP : l’objectif de 2,70 $ est-il possible ?

L’XRP s’échange actuellement autour de 1,43 $, se positionnant au-dessus de sa moyenne mobile simple (SMA) à 20 jours (1,41 $) et de sa SMA à 50 jours (1,39 $). Cet empilement de niveaux de support n’est pas un hasard ; il reflète une accumulation soutenue plutôt qu’une distribution, formant un plancher solide en cas de test.

Le volume confirme cette tendance. L’explosion de +86,80 % du volume d’échange sur 24 heures signale une conviction forte des investisseurs. Pendant ce temps, le RSI se situe à 57,81, en zone neutre, ce qui laisse une marge de progression importante avant d’être suracheté. L’histogramme MACD, proche de zéro, suggère une énergie accumulée prête à être libérée.

L’intérêt ouvert (Open Interest) a grimpé de 4,19 % en 24 heures pour atteindre 439 millions de dollars. Le ratio long/short chez les principaux traders s’établit à 3,0016, les comptes institutionnels détenant 75 % d’exposition longue. Lorsque l’argent intelligent et les particuliers (72,9 % de positions longues) s’alignent ainsi, les cassures ont tendance à arriver plus vite que prévu.

Trois scénarios se dessinent désormais :

Scénario haussier : L’adoption du CLARITY Act déclenche une réévaluation réglementaire. L’XRP viserait alors la résistance des 2,70 $, en accord avec les cibles d’entrée de 2,45 $ à 2,55 $ signalées sur Binance Square. Scénario de base : La consolidation se poursuit durant le deuxième trimestre en attendant une confirmation législative, avec un XRP oscillant entre 1,40 $ et 1,60 $. Scénario baissier : Une clôture prolongée sous 1,39 $ briserait la SMA à 50 jours, rouvrant la voie vers 1,20 $. Le sommet historique de 3,65 $ atteint en juillet 2025 reste le plafond à long terme.

Pour plus de détails sur la structure technique, consultez cette analyse des niveaux de rupture de l’XRP ainsi que le récent rapport sur les flux institutionnels.

LiquidChain : une alternative d’infrastructure pendant que l’XRP teste ses résistances

Si l’XRP à 1,46 $ est intéressant, le potentiel de gain pur reste mathématiquement limité pour un actif du top 10 : un passage à 2,70 $ représente environ 85 % de hausse. Pour des rendements plus transformateurs, l’attention se tourne vers des projets d’infrastructure à un stade précoce.

LiquidChain (LIQUID) est un projet de couche 3 (Layer 3) qui se positionne comme une couche de liquidité inter-chaînes, fusionnant les écosystèmes Bitcoin, Ethereum et Solana dans un environnement d’exécution unique. L’objectif est de permettre aux développeurs de déployer leurs applications une seule fois pour accéder simultanément à ces trois écosystèmes, éliminant ainsi la fragmentation actuelle.

Son architecture, basée sur une couche de liquidité unifiée et un règlement vérifiable, répond à un problème structurel majeur du marché. La prévente est actuellement fixée à 0,01459 $ par jeton $LIQUID, avec déjà 754 305,60 $ récoltés.

Cette phase précoce attire les investisseurs, comme l’explique ce décryptage approfondi du projet qui souligne pourquoi les débutants s’y intéressent.

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