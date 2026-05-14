Bitcoin chute à 79 200 $ : les tensions Xi-Trump pèsent

Le cours du BTC USD a chuté à 79 200 $, marquant une baisse de 2,3 % en 24 heures, après que le président chinois Xi Jinping a averti Donald Trump de risques de « collision ou même d’affrontements » concernant Taïwan. Cet avertissement est survenu lors de leur sommet à Pékin, la première visite en Chine d’un président américain en exercice depuis près d’une décennie.

Ce mouvement a brisé le plancher des 80 000 $ qui avait soutenu le Bitcoin pendant la majeure partie de la semaine dernière. Cette baisse s’ajoute à deux rapports consécutifs sur l’inflation plus élevés que prévu, ce qui complique sérieusement la trajectoire de baisse des taux de la Réserve fédérale.

La question analytique n’est plus de savoir si le Bitcoin peut reconquérir les 82 000 $, mais si le support des 78 000 $ tiendra si la seconde journée du sommet apporte un nouveau choc géopolitique.

Les ETF Bitcoin au comptant ont enregistré des sorties nettes de 630 millions de dollars pour la seule journée de mercredi, soit le retrait quotidien le plus important depuis fin janvier. Cela porte le total des cinq dernières sessions à environ 1,26 milliard de dollars. L’ampleur de ces rachats institutionnels, couplée à un contexte macroéconomique hostile aux actifs à risque, définit le cadre des niveaux de support analysés ci-dessous.

Le prix du BTC USD chute à 79 200 $ suite aux avertissements de Xi sur Taïwan

Le mécanisme de transmission est davantage influencé par l’appétit pour le risque souverain que par des flux spécifiques aux cryptomonnaies. L’avertissement de Xi Jinping sur de potentielles « collisions » a été annoncé par les médias d’État avant une réunion bilatérale, déstabilisant les marchés boursiers asiatiques.

L’indice MSCI Asia Pacific a inversé un gain de 0,8 % pour clôturer en baisse de 0,1 %, tandis que les actions de Chine continentale ont reculé de 1,3 % après avoir atteint leur plus haut niveau depuis 2021.

Cette volatilité boursière a impacté les cryptos, qui maintiennent une forte corrélation avec les actifs à risque ces derniers temps. Le Bitcoin peine à se maintenir au-dessus de sa moyenne mobile à 200 jours proche de 82 000 $, et les ruptures passées suggèrent que ce niveau influence le sentiment général plutôt que de servir uniquement de support technique.

Les données sur l’inflation ont aggravé la situation : l’indice des prix à la production a dépassé les prévisions avec 1,4 % sur un mois, faisant suite au CPI de mardi qui s’est élevé à 3,8 %, un record en près de trois ans. Ces surprises inflationnistes affaiblissent l’argumentaire structurel des acheteurs, comme l’a souligné Kirill Kretov de CoinPanel, évoquant un environnement politiquement chargé où les gros titres font basculer rapidement le sentiment du marché.

Pendant ce temps, les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont progressé de 0,2 % et les actions technologiques asiatiques ont grimpé de 2,3 %, portées par la hausse de 20 % de Cisco après bourse. Cependant, la divergence entre la force des actions technologiques et la faiblesse des cryptos souligne que les difficultés actuelles du BTC USD sont ancrées dans des facteurs macroéconomiques et géopolitiques, plutôt que dans un désintérêt général pour les actifs de croissance.

Le Bitcoin peut-il tenir les 78 000 $ après la rupture des 80 000 $ ?

Le prix du Bitcoin à l’approche de la session asiatique de jeudi fait face à des défis, s’échangeant autour de 79 200 $ après être passé sous les 80 000 $. La moyenne mobile à 200 jours se situe près de 82 000 $, un niveau que le Bitcoin peine à reprendre.

Un support immédiat se trouve à 78 000 $, le point bas de début mai, avec un soutien supplémentaire dans la zone de capitulation de fin avril. Le RSI indique un potentiel de baisse supplémentaire, tandis que le MACD montre une pression de vente croissante.

Des sorties massives de 635 millions de dollars des ETF compliquent la donne, rendant le maintien des niveaux de support plus difficile. Une clôture réussie au-dessus de 79 000 $ soutiendrait un sentiment haussier avant la suite des discussions Trump-Xi et la publication de nouvelles données macroéconomiques.

Scénario haussier : Une déclaration commune moins conflictuelle sur Taïwan stimule l’appétit pour le risque, aidant le Bitcoin à reconquérir les 80 000 $ pour viser les 85 000 $. Scénario de base : Le prix du BTC USD oscille entre 78 000 $ et 80 000 $ en attendant l’évolution des tensions géopolitiques et de l’inflation. Scénario baissier : Des titres agressifs issus du sommet ou une inflation plus élevée que prévu pourraient pousser le prix au-delà des 80 000 $ pour retester la zone des 81 500 $ – 83 000 $.

Solana à 90 $ : des pertes marquées malgré des fondamentaux solides

Solana a chuté de 4 % pour atteindre 90,5 $, enregistrant la baisse la plus marquée parmi les actifs majeurs du secteur. Ce mouvement efface la majeure partie des gains hebdomadaires qui avaient fait de SOL l’altcoin le plus performant des deux dernières semaines.

Des analyses récentes de la structure du prix de Solana identifient la zone des 90 $ – 92 $ comme une zone de demande critique ; tester cette fourchette avec un volume élevé est le défi à court terme pour le réseau.

La divergence entre le prix et l’activité on-chain est notable. Les frais de réseau ont bondi d’environ 81 % au cours de la semaine dernière pour atteindre environ 4,2 millions de dollars par jour, avec un volume de transactions avoisinant les 45 millions de dollars quotidiens. Ces indicateurs sont portés par l’activité soutenue des memecoins sur des plateformes comme Pump.fun.

Cette solidité fondamentale n’empêche pas le prix de suivre le Bitcoin à la baisse dans un environnement de repli vers la sécurité, mais elle suggère que la vente est dictée par des facteurs externes plutôt que par une détérioration de la santé du réseau.

La résistance immédiate pour SOL se situe vers 94 $ – 95 $, niveau où l’actif s’échangeait avant la baisse de la session. Une reprise au-dessus de ce seuil suggérerait que le mouvement était un simple ajustement macroéconomique plutôt qu’un renversement de tendance. Un échec à maintenir les 88 $ en clôture indiquerait que la correction pourrait se poursuivre vers le prochain support significatif à 84 $.

La suite du sommet Trump-Xi, et le langage commun qui en résultera sur Taïwan et le commerce, déterminera probablement si la session asiatique de jeudi marque un plancher ou le début d’une correction plus profonde pour le Bitcoin et les altcoins.

Les traders doivent également noter que l’expiration des dérivés Bitcoin du CME ce vendredi pourrait générer une volatilité à court terme dans la zone des 78 000 $ – 80 000 $, indépendamment de la direction macroéconomique.