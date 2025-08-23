Bitcoin freine, Ethereum s’envole : l’ère de l’Altseason approche

Pour Résumer

Bitcoin stagne à 113 400 €.

Ethereum dope l’Altseason 2025.

Altcoins promettent des gains massifs.

Bitcoin freine, les altcoins s’éveillent

Le marché fait des vagues. En effet, en août 2025, le Bitcoin stagne à 113 400 € (+0,8 %), avec une domination en baisse à 52,8 %.

Par ailleurs, Ethereum bondit de 3,2 % à 4 100 €, porté par la mise à jour Pectra, réduisant les frais de gaz de 20 %. Effectivement, l’Altcoin Season Index, à 79, dépasse le seuil de 75, signalant un afflux massif vers les altcoins.

D’ailleurs, des tokens comme Bitcoin Hyper, à 0,0012 €, attirent l’attention avec 2 millions d’euros levés en prévente, mais leur volatilité reste un piège.

Cependant, les volumes d’échange, à 80 milliards d’euros sur Binance, confirment l’appétit pour les altcoins. Par ailleurs, la capitalisation crypto atteint 4 150 milliards d’euros (+2,3 %).

Effectivement, ce ralentissement du Bitcoin libère des capitaux pour une Altseason explosive.

Ethereum et memecoins mènent la charge

Ce virage dope l’écosystème. En effet, Ethereum, avec 12 milliards d’euros en smart contracts, attire les institutionnels via des ETF spot approuvés en juillet.

Par ailleurs, Solana, à 195 € (+14 %), brille avec 1,3 million d’adresses actives et 475 millions de dollars via Pump.fun au Q1. Effectivement, les memecoins, comme Pepe à 0,000011 €, visent un x90 à 0,001 €, portés par 1,8 milliard d’euros de volumes sur Uniswap.

D’ailleurs, la DeFi, avec 15 % de croissance annuelle, redirige les flux. Cependant, un piratage de 30 millions d’euros sur un DEX en juillet rappelle les risques.

Par ailleurs, Aave, à 220 € (+10 %), et Chainlink, à 18 € (+12 %), surfent sur l’innovation. Effectivement, cette dynamique, boostée par le GENIUS Act encadrant les stablecoins, pourrait propulser les altcoins vers des sommets.

Perspectives : l’Altseason ou la chute ?

Ce basculement pourrait tout changer. En effet, une domination Bitcoin sous 50 % libérerait 300 milliards d’euros vers les altcoins, avec Solana à 280 € et XRP à 15 € d’ici 2026.

Par ailleurs, des ETF memecoins, attendus pour Q3 2025, pourraient injecter 2 milliards d’euros. Effectivement, l’optimisme post-halving Bitcoin dope les attentes, malgré un Nasdaq en repli (-1,4 % à 17 600 points).

D’ailleurs, Grok conseille une exposition limitée à 5 % du portefeuille et une diversification avec XRP, à 3,65 € (+16 %).

Cependant, les régulations et la volatilité menacent. Cette Altseason s’annonce brûlante, mais la prudence reste de mise face aux incertitudes.

Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Veuillez faire vos propres recherches et être conscients qu’investir comporte des risques. Aussi, certains liens d’affiliation se trouvent sur cette page et nous génèrent de l’argent.