Bitcoin frôle les 80 000 $ : BlackRock booste les ETF

Le Bitcoin s’échange autour des 80 000 $ aujourd’hui, poursuivant sa course avec un gain de plus de 3 %. Cette performance permet à l’actif de réaliser son meilleur mois d’août historique.

BlackRock agit également comme un catalyseur majeur avec son produit Bitcoin, qui rend l’arbitrage plus accessible que jamais.

Au cours d’une période allant du lundi au mercredi la semaine dernière, l’iShares Bitcoin Trust (IBIT) de BlackRock a capté 479 millions de dollars sur les 626 millions injectés dans l’ensemble des ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis, soit 76 % de la demande totale.

Cette concentration fait suite à une semaine début août où les ETF US ont enregistré des entrées nettes de 853,5 millions de dollars, soit le rythme le plus soutenu depuis la mi-avril.

JUST IN: Bitcoin is currently having its 3rd best August EVER, currently up 25% this month 🚀 pic.twitter.com/q45AHHpK4e — Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) August 24, 2026

Ce n’est pas tout : BlackRock a discrètement réduit la taille minimale de conversion en nature pour l’IBIT, passant de 25 millions de dollars à seulement 1 million de dollars.

Cette réduction de 96 % ouvre le mécanisme de création/rachat à un éventail beaucoup plus large de bureaux de négociation professionnels. Ces mécanismes sont d’ordre structurel.

Le prix du Bitcoin peut-il atteindre 82 000 $ cette semaine ?

Le Bitcoin, qui se situe juste sous la barre des 80 000 $, évolue entre un plus bas de session à 78 600 $ et un plus haut à 81 100 $, selon Binance. Cette fourchette place le BTC pile au niveau du plafond signalé par les analystes après le rejet de l’actif près de 79 500 $ et son repli vers 76 000 $, un niveau qui s’est depuis transformé en support.

Les plateformes Bybit et Binance US affichent toutes deux un volume sur 24 heures compris entre 53 et 57 milliards de dollars, ce qui suggère une participation réelle derrière le mouvement plutôt qu’une simple dérive sur un carnet d’ordres peu profond.

Grâce aux entrées soutenues dans les ETF, le BTC pourrait franchir les 81 100 $ pour se diriger vers la zone des 82 000 $, un objectif évoqué par certaines prévisions liées à l’activité de BlackRock.

Une phase de consolidation entre le support des 76 000 $ et la résistance des 81 000 $ pourrait également survenir pendant que le marché digère les flux. Cependant, une cassure sous les 75 000 $ invaliderait la structure actuelle et rouvrirait la zone des 60 000 $. La situation reste à surveiller de près.

LiquidChain vise le potentiel des premiers arrivants face aux niveaux clés du BTC

Les détenteurs ayant acheté avant ce rallye sont dans une position confortable, et la demande portée par les ETF leur donne des raisons de rester positionnés.

Mais mathématiquement parlant, à 80 000 $, une position sur le BTC ou l’IBIT évolue désormais en points de base par rapport à un marché pesant des milliers de milliards.

En revanche, les projets d’infrastructure à un stade précoce offrent un profil de risque totalement différent : une capitalisation plus faible, une marge de croissance composée plus importante, mais aussi un risque plus élevé.

LiquidChain is making “which chain?🤔” a thing of the past. 👁️⟁https://t.co/vqvBcdSQYC pic.twitter.com/ip83gw1P0u — LiquidChain (@getliquidchain) August 23, 2026

C’est sur ce créneau que se positionne LiquidChain ($LIQUID). Il s’agit d’un projet d’infrastructure Layer 3 (L3) conçu pour fusionner la liquidité de Bitcoin, Ethereum et Solana dans un environnement d’exécution unique.

Son architecture « deploy-once » permet aux développeurs de construire une seule fois et d’atteindre les trois écosystèmes, évitant ainsi la fragmentation de la liquidité entre les chaînes.

La prévente actuelle est fixée à 0,01493 $ par jeton avec 950 000 $ récoltés jusqu’à présent. Les fonctionnalités clés incluent une couche de liquidité unifiée, une exécution en une seule étape et un règlement vérifiable.

Il est conseillé d’étudier LiquidChain pour déterminer s’il correspond à un portefeuille construit autour de la force actuelle du Bitcoin portée par les ETF dans ce cycle.