Tether abandonne son projet de minage de Bitcoin en Uruguay

Un chantier qu’un ancien sous-traitant estimait à environ 120 millions de dollars, suite à un différend avec la société publique d’électricité Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE).

Le litige porte sur la quantité réelle d’électricité garantie par le contrat de l’émetteur de stablecoins, selon une enquête de Reuters consultée par Kontan.

Il ne s’agit pas simplement d’un projet de construction à l’arrêt.

C’est une étude de cas illustrant comment une seule clause dans un contrat d’approvisionnement énergétique et un changement de gouvernement peuvent faire échouer un engagement industriel de plusieurs années, même pour une entreprise gérant environ 183 milliards de dollars d’émission de stablecoins.

TETHER’S $120 MILLION URUGUAY BITCOIN MINING BET UNRAVELS



Tether abandoned two Bitcoin mining sites in Uruguay after a dispute with state utility UTE over how much electricity the operations could access, according to Reuters.



A former contractor estimated Tether invested… pic.twitter.com/0VUMuY2uUL — Bitcoin News (@BitcoinNewsCom) August 21, 2026

Le litige contractuel sur le minage de Bitcoin qui a scellé le sort du projet

En 2023, Tether avait annoncé son intention de construire deux sites de minage dans le département de Florida, en Uruguay. La société présentait alors le pays comme un lieu idéal en raison de son approvisionnement en énergies renouvelables, de la fiabilité de son réseau, de sa stabilité politique et de son régime fiscal favorable.

L’entité locale, Microfin, exploitait les deux installations et générait initialement des revenus sans incident. Le conflit a cristallisé sur l’interprétation des chiffres : Tether et un ancien sous-traitant considéraient le volume d’électricité contracté comme un seuil minimal pouvant être augmenté à mesure de l’expansion des sites.

À l’inverse, selon un ancien prestataire de Tether et une source interne à UTE, l’électricien public traitait ce même chiffre comme une allocation maximale ne pouvant être dépassée sans un nouvel accord.

Des documents internes d’UTE datant de 2025, examinés par Reuters, montrent que le désaccord remontait au moins à novembre 2024. À mesure que la demande augmentait, les sites auraient passé plusieurs jours sans une puissance électrique suffisante.

🐋 WHALE WATCH : Tether dropped $120 MILLION to build a Bitcoin mining hub in Uruguay.



only for the local state utility to literally pull the plug.



Contract disputes + unpaid power bills = dark facilities and halted expansion plans across South America.



You can print… pic.twitter.com/XOeg83KQyp — Whale Factor (@WhaleFactor) August 24, 2026

Contexte : Un virage politique durcit la position d’UTE face au minage de Bitcoin

Le différend s’est intensifié après l’arrivée au pouvoir du gouvernement de gauche en Uruguay en mars 2025. La nouvelle direction d’UTE alors installée a adopté une position beaucoup plus ferme concernant les demandes de renégociation de Tether.

Deux mois plus tard, en mai 2025, Microfin a cessé de payer ses factures d’électricité. En juin, l’entreprise informait UTE de son intention de résilier le contrat.

Bien que le conseil d’administration d’UTE ait approuvé un protocole d’accord et un projet de nouveau contrat, les représentants de Tether ne se sont pas présentés pour la signature. Face à ce protocole non signé et aux factures impayées, UTE a coupé le courant sur les sites le 25 juillet 2025.

En novembre 2025, Tether a informé les autorités du travail uruguayennes de l’arrêt de ses opérations et du licenciement de la majeure partie du personnel. Microfin a finalement réglé sa dette impayée auprès d’UTE en décembre 2025.

Implication industrielle : L’énergie bon marché n’est pas une énergie garantie

Paolo Ardoino, PDG de Tether, a déclaré que la société a investi plus de 2 milliards de dollars dans la production d’énergie et le minage de Bitcoin. L’Uruguay était initialement perçu comme une première étape vers des marchés sud-américains plus vastes, incluant le Brésil, le Paraguay et l’Argentine.

Tanay Ved, analyste senior chez Talos, a souligné que les mineurs s’appuient désormais sur du matériel plus efficace, des sources d’énergie moins chères et une diversification vers l’intelligence artificielle (IA) et le calcul haute performance pour préserver leurs marges, après que le halving d’avril 2024 a réduit les récompenses.

Nicolas Ribeiro, spécialiste du minage crypto, a argué que le réseau fiable et la forte connectivité de l’Uruguay conviennent mieux aux centres de données d’IA qu’au minage de Bitcoin, la rentabilité de ce dernier dépendant avant tout d’un accès à une électricité à très bas coût.