Pour Résumer

Bitcoin Hyper (HYPER) est une couche 2 qui rend Bitcoin rapide et programmable grâce à la technologie de Solana.

Son jeton HYPER permet les paiements, le jalonnement et l’accès à l’écosystème, tout en offrant un rendement attractif.

L’initiative vise à moderniser Bitcoin pour les transactions quotidiennes et à capter une part du marché croissant des paiements crypto.

Bitcoin Hyper (HYPER), la couche de niveau 2 (layer 2) la plus rapide du Bitcoin, vient de lever 10 millions de dollars lors de son ICO fulgurante.

Le Bitcoin a reculé à 118 000 dollars après avoir atteint un nouveau record historique (ATH) à 124 457 dollars le 14 août. Cette baisse fait partie d’une phase de consolidation et peut être considérée comme le calme avant une tempête haussière.

Bitcoin Hyper, avec sa solution de paiement évolutive unique pour Bitcoin, se trouve au cœur de cette dynamique.

L’accumulation de l’effet de levier sur les marchés explique les mouvements de prix intenses observés ces dernières heures. Ces replis doivent être vus comme de véritables opportunités d’achat pour les investisseurs avertis.

Même si l’inflation globale aux États-Unis a augmenté plus vite que prévu, la pression sur la Fed pour réduire les taux reste forte. Cela constitue une excellente nouvelle pour les actifs à risque, comme les cryptomonnaies.

Le succès politique et la demande institutionnelle des sociétés de trésorerie continuent également de soutenir le marché.

Investir dans un jeton comme Bitcoin Hyper permet de profiter pleinement de la révolution Bitcoin. Ce jeton modernise l’écosystème et propulse l’avenir de la monnaie numérique. L’équipe derrière le HYPER token se montre ambitieuse et déterminée à transformer le marché.

Bitcoin Hyper peut être considéré comme une couche applicative pour Bitcoin. HYPER exécute désormais des programmes Solana en natif grâce à sa puissante architecture de rollup.

HYPER peut être acquis aujourd’hui pour seulement 0,012735 $. Son prix augmentera légèrement lors de la prochaine étape de l’ICO, prévue dans seulement 24 heures.

La blockchain révolutionne l’industrie traditionnelle, et Bitcoin Hyper sur Solana s’impose comme la plus rapide

De plus en plus, Wall Street et les entreprises reconnaissent la résilience du Bitcoin et l’utilité de sa technologie sous-jacente.

Cette tendance apparaît surtout sur des réseaux concurrents comme Ethereum et Solana. En effet, la blockchain Ethereum sert de base à de nombreux projets DeFi. Elle héberge également plusieurs stablecoins majeurs.

Les industriels et les financiers réévaluent les promesses de la blockchain. Ils la voient comme un moyen de réduire les coûts et d’augmenter l’efficacité dans de nombreux secteurs traditionnels.

Solana, la blockchain sur laquelle Bitcoin Hyper est développé, fonctionne beaucoup plus rapidement qu’Ethereum. Elle fait partie des grands gagnants de l’enthousiasme croissant autour du potentiel disruptif de la blockchain. Ainsi, la tokenisation généralisée semble imminente.

Récemment, le cours du jeton SOL de Solana a dépassé 200 $ avant de redescendre à 186,7 $. Ce mouvement montre que la domination du Bitcoin diminue. Parallèlement, les altcoins majeurs commencent à rattraper leur retard et à atteindre de nouveaux ATH.

Source : Coingueko

L’engouement pour les altcoins n’est pas une spéculation aveugle. En fait, la crypto est sur le point de créer une réelle valeur pour les premiers utilisateurs.

Dans ce contexte, il est important d’examiner Bitcoin Hyper. Bien que Bitcoin ne puisse pas exécuter de contrats intelligents comme Ethereum ou Solana, il reste la blockchain la plus vaste et la plus sécurisée. De plus, Bitcoin Hyper entend en faire le cœur battant de la monnaie numérique utilisable.

Bitcoin constitue la principale réserve de valeur de l’industrie des cryptomonnaies, mais sa fonction de monnaie numérique stagne. Bitcoin Hyper corrige ce problème de manière unique, là où les autres chaînes de niveau 2 échouent.

HYPER exploite la rapidité et l’efficacité de Solana pour créer la chaîne de niveau 2 la plus rapide fonctionnant sur Bitcoin. Ainsi, Bitcoin devient utilisable pour les achats quotidiens tout en conservant sa valeur face à la dépréciation monétaire.

Enfin, Bitcoin Hyper utilise l’évolutivité de la machine virtuelle Solana (SVM). Cette technologie résout les problèmes de frais de transaction lents et élevés, pour les petits comme pour les grands montants.

Bitcoin Hyper va transformer Bitcoin en monnaie programmable et tout changer

Les baleines soutiennent la vision Hyper du Bitcoin. Un achat récent, évalué à 150 000 $, le montre clairement. Les initiés apprécient l’avenir programmable que HYPER rend possible pour Bitcoin.

Source : Etherscan

Comment fonctionne Bitcoin Hyper exactement ? Tout repose sur le pont. En cryptomonnaie, les ponts assurent l’interopérabilité entre différentes chaînes. Celui de Bitcoin Hyper relie Bitcoin à l’écosystème Hyper.

Le BTC sécurise l’ensemble de la couche 2. Les cryptomonnaies bloquées dans le pont génèrent une quantité équivalente de BTC wrappés (WBTC). Ces derniers servent de principale monnaie pour les applications de l’écosystème.

Les BTC wrappés alimentent une large gamme d’applications décentralisées. Elles vont de la DeFi et des paiements aux mèmes et aux jeux. Par ailleurs, elles restent protégées par la couche de base la plus décentralisée et la plus sûre du monde crypto : le réseau Bitcoin.

Pour récupérer leurs BTC d’origine sur le réseau principal, les utilisateurs doivent détruire leurs BTC wrappés. Cette action libère alors les BTC correspondants.

Tout le processus reste invisible pour l’utilisateur. Ainsi, Bitcoin Hyper devient un système simple à utiliser et transforme Bitcoin en une couche de transaction programmable adaptée aux entreprises et au commerce en ligne.

Le jeton HYPER pourrait dominer un marché de plusieurs milliers de milliards de dollars

Le marché des paiements Bitcoin devrait atteindre 3 700 milliards de dollars d’ici 2031. Bitcoin Hyper n’a besoin que d’une petite part de ce marché pour générer plusieurs milliards de dollars. Ainsi, HYPER devient un jeton incontournable pour tout portefeuille cryptographique exigeant.

Le jeton HYPER est la monnaie native du réseau. Son utilité inclut notamment :

Paiements de transactions : il sert à régler les frais de gaz pour les transferts, l’exécution de contrats intelligents et les interactions avec les dApps sur la couche 2.

: il sert à régler les frais de gaz pour les transferts, l’exécution de contrats intelligents et les interactions avec les dApps sur la couche 2. Accès au jalonnement : les détenteurs peuvent miser leurs $HYPER et percevoir des récompenses.

: les détenteurs peuvent miser leurs $HYPER et percevoir des récompenses. Accès à l’écosystème : certaines dApps, protocoles DeFi ou services premium exigent HYPER pour profiter de fonctionnalités avancées.

: certaines dApps, protocoles DeFi ou services premium exigent HYPER pour profiter de fonctionnalités avancées. Subventions et incitations pour les développeurs : ils peuvent obtenir des financements ou bénéficier de réductions de frais en détenant et en utilisant HYPER dans leurs contrats intelligents.

: ils peuvent obtenir des financements ou bénéficier de réductions de frais en détenant et en utilisant HYPER dans leurs contrats intelligents. Gouvernance : HYPER prendra également en charge des fonctions de gouvernance une fois la DAO lancée.

Les investisseurs reconnaissent le potentiel de transformation de Bitcoin Hyper pour Bitcoin ainsi que la valeur pratique du jeton HYPER.

Cette combinaison crée une demande auto‑alimentée pour HYPER. Par ailleurs, le rôle central de Bitcoin dans l’écosystème crypto renforce l’argumentaire de Bitcoin Hyper.

C’est pourquoi l’influenceur crypto YouTube, Crypto Gains, recommande à ses 149 000 abonnés de s’intéresser de près à Bitcoin Hyper.

Gagnez jusqu’à 110 % par an en achetant HYPER dès aujourd’hui

En achetant Bitcoin Hyper aujourd’hui, vous pouvez staker vos jetons immédiatement et profiter d’un rendement dynamique de 110 %.

Pour sécuriser vos jetons avant leur cotation sur les plateformes d’échange, rendez-vous sur le site web de Bitcoin Hyper. Vous pouvez acheter vos HYPER avec SOL, ETH, USDT, USDC, BNB ou même par carte bancaire.

Pour une expérience simple et sécurisée, Bitcoin Hyper recommande Best Wallet, le portefeuille Web3 non dépositaire leader, certifié WalletConnect.

HYPER figure dans la section « Jetons à venir » de l’application Best Wallet. Cette section sélectionne les meilleurs nouveaux jetons avant leur envolée. Acheter via Best Wallet permet de suivre, gérer et récupérer facilement vos jetons après leur lancement.

Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Veuillez faire vos propres recherches et être conscients qu’investir comporte des risques. Aussi, certains liens d’affiliation se trouvent sur cette page et nous génèrent de l’argent.