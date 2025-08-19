Bitcoin Hyper, l’espoir avant Uptober

Alors que septembre approche, historiquement l’une des périodes les plus complexes pour le marché des cryptomonnaies, le Bitcoin (BTC) montre déjà des signes de faiblesse.

Après un nouvel épisode baissier, de nombreux traders redoutent un mois marqué par la saisonnalité négative, tout en espérant un rebond lors du traditionnel “Uptober” et du dernier trimestre de l’année.

Dans ce contexte de ralentissement, une nouvelle dynamique attire l’attention : Bitcoin Hyper (HYPER), solution de couche 2 en plein essor, pourrait changer la donne avant même la reprise attendue du marché.

HYPER, contrairement au Bitcoin traditionnel qui est principalement considéré comme un moyen de sauvegarde de valeur, vise à dépasser une phase critique en introduisant la possibilité de programmation et l’accélération de l’exécution au sein de l’écosystème BTC.

Dans cette optique, le projet inclut la machine virtuelle Solana (SVM), qui fusionne la protection du réseau Bitcoin avec la célérité d’exécution notoire de Solana.

Cet engagement technologique séduit déjà les investisseurs. La prévente de HYPER a levé plus de 10,6 millions de dollars, confirmant l’intérêt croissant pour ce projet.

Le timing est serré : la phase actuelle de prévente se termine dans moins de 28 heures, avec des jetons encore accessibles au prix de 0,012755 $, avant une hausse automatique du tarif.

À l’approche d’octobre, les traders anticipent une baisse des taux en septembre

La récente correction du Bitcoin a été marquée par un recul de près de 7 %. En seulement cinq jours, le prix est passé d’environ 124 000 $ à moins de 115 000 $.

Cette baisse trouve en grande partie son origine dans l’incertitude économique et politique actuelle.

De plus, les données d’inflation plus élevées que prévu, combinées aux messages parfois contradictoires des responsables américains sur le calendrier des baisses de taux d’intérêt, ont freiné l’appétit pour le risque.

Par ailleurs, de nombreux traders ont préféré sécuriser une partie de leurs bénéfices avant le discours très attendu de Jerome Powell, président de la Réserve fédérale, à Jackson Hole. Cette intervention devrait fournir davantage d’indications sur l’orientation de la politique monétaire américaine.

Pour l’instant, les marchés anticipent une première baisse des taux dès septembre. Les contrats à terme intègrent un scénario dominant de -25 points de base.

Cependant, ils laissent aussi la possibilité d’un ajustement plus agressif de -50 points si les prochains indicateurs économiques s’avèrent plus faibles que prévu.

Source : CME Group

Un tel assouplissement monétaire serait favorable aux cryptomonnaies, notamment au Bitcoin. En effet, le BTC bénéficie traditionnellement d’une liquidité accrue et d’un attrait renforcé comme protection contre la dévaluation monétaire.

Ainsi, une politique plus souple de la Fed pourrait relancer l’élan haussier du marché avant même l’arrivée du très attendu “Uptober”, période historiquement favorable.

Certains analystes vont encore plus loin. Par exemple, Tom Lee, cofondateur de Fundstrat, n’exclut pas que le Bitcoin franchisse la barre des 200 000 $ dans les mois à venir si ces conditions favorables se concrétisent.

TOM LEE: "Bitcoin will easily be worth $1 million." "$200k-$250k by the end of the year." 🚀 pic.twitter.com/FKYaHNaSJV — Bitcoin Archive (@BTC_Archive) August 7, 2025

Bitcoin Hyper : le moteur qui pourrait transformer le marché des cryptomonnaies

Historiquement, septembre figure parmi les mois les plus difficiles pour le Bitcoin : sur les douze dernières années, il s’est terminé par des pertes à huit reprises.

En moyenne, le BTC recule de -3,77 % en septembre, un record négatif, tandis que juin est le seul autre mois généralement dans le rouge, mais avec un recul marginal de seulement -0,14 %.

Cette tendance indique que, bien qu’une diminution des taux semble proche, le Bitcoin pourrait connaître des tensions en septembre.

Source : Coinglass

Mais l’histoire montre aussi l’autre versant du cycle : octobre, surnommé “Uptober”, s’impose comme l’un des mois les plus prolifiques pour la cryptomonnaie, avec une hausse moyenne de +21,89 %.

Depuis 2019, le scénario se répète presque systématiquement : octobre ouvre la voie à un “Moonvember” encore plus impressionnant, avec une progression historique moyenne de +46,02 %.

Dans ce contexte, une question domine : l’histoire se répétera-t-elle ? Et surtout, un projet innovant comme Bitcoin Hyper (HYPER) pourrait-il amplifier ce cycle haussier déjà favorable ?

Pour les investisseurs novices, l’idée est évidente : HYPER ne se limite pas à suivre le Bitcoin, il le transforme.

HYPER va au-delà du simple rôle de réserve de valeur, en transformant le réseau en une plateforme ultra-rapide et programmable qui surpasse même Ethereum, tout en tirant parti de la sécurité sans pareille de Bitcoin.

Bitcoin Hyper : le premier Layer‑2 Bitcoin à intégrer nativement la machine virtuelle Solana (SVM)

Bitcoin Hyper (HYPER) est la première solution de couche 2 sur Bitcoin à intégrer la machine virtuelle Solana (SVM).

Ainsi, il crée un écosystème totalement inédit. Grâce à cette avancée, le Bitcoin, longtemps cantonné à son rôle de réserve de valeur, devient désormais un moteur pour les applications décentralisées.

De plus, il profite de la rapidité et des faibles coûts d’exécution qui ont fait la renommée de Solana.

Le fonctionnement repose sur un mécanisme simple mais sûr. D’abord, les BTC originaux sont verrouillés dans un pont sécurisé. Ensuite, un équivalent, appelé BTC enveloppé, est émis sur Bitcoin Hyper.

Cette version “étendue” du Bitcoin ouvre de nouveaux usages : finance décentralisée, plateformes de jeux, marchés NFT et autres innovations. Lorsque l’utilisateur souhaite récupérer son Bitcoin initial, le BTC enveloppé est brûlé.

Ensuite, le BTC original est libéré, garantissant ainsi une relation constante de un pour un et la sécurité de la couche de base.

Dans cet écosystème, le jeton HYPER joue un rôle central. Il sert à payer les frais de transaction, l’exécution des contrats intelligents et les interactions dans les applications décentralisées. À terme, il intégrera également des droits de gouvernance et des fonctionnalités premium.

Par conséquent, son rôle stratégique sera renforcé. À mesure que l’écosystème se développe, la demande pour HYPER devrait croître, stimulant ainsi une adoption continue.

En résumé, Bitcoin Hyper transforme le BTC en un actif programmable. De plus, le jeton HYPER devient le moteur de son expansion. Ensemble, ils forment un double catalyseur de croissance capable de redéfinir la place de Bitcoin dans l’univers des cryptomonnaies.

Bitcoin sur le point d’exploser : 11 millions de dollars prêts à tout changer

Pour ceux qui souhaitent profiter de la dynamique haussière attendue du Bitcoin en octobre et novembre, l’opportunité est déjà disponible. Il suffit de se rendre sur le site officiel de Bitcoin Hyper pour sécuriser ses premiers jetons HYPER avant la prochaine étape de la prévente.

L’achat reste simple et accessible, que ce soit en SOL, ETH, USDT, USDC, BNB ou directement par carte bancaire.

Pour une expérience de qualité, l’utilisation de Best Wallet, un des portefeuilles de cryptomonnaie les plus sûrs, est vivement conseillée.

Bitcoin Hyper figure déjà sur la liste des token à venir, offrant ainsi aux investisseurs la possibilité de surveiller, administrer et réclamer aisément leurs tokens suite à leur lancement officiel.

Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Veuillez faire vos propres recherches et être conscients qu’investir comporte des risques. Aussi, certains liens d’affiliation se trouvent sur cette page et nous génèrent de l’argent.