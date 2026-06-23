Bitcoin : Le prix du BTC résiste aux sorties des ETF à 65 000 $

Le Bitcoin s’échange actuellement autour de 65 000 $ – 65 800 $, en hausse d’environ +2 % sur la journée. Pourtant, l’aspect le plus intéressant ne réside pas dans sa progression, mais dans sa capacité à ne pas s’effondrer.

Les ETF Bitcoin au comptant ont enregistré des sorties nettes sur plusieurs sessions, le sentiment macroéconomique est resté averse au risque, et les actions liées à l’IA ont capté les capitaux destinés à la croissance pendant une grande partie du mois dernier.

Le Bitcoin a absorbé tous ces chocs et continue de se négocier de manière stable au-dessus des 60 000 $, malgré les prévisions de nombreux analystes annonçant une rupture nette sous ce niveau clé. Cette résilience mérite un examen approfondi avant de tirer des conclusions hâtives.

Le BTC a atteint 65 500 $ lors des dernières sessions, avec un effet de levier spéculatif matériellement réduit par rapport aux sommets du début de cycle. Ce changement structurel est interprété par certains analystes comme une base plus saine pour toute nouvelle progression tirée par le marché au comptant.

La zone des 60 000 $ a absorbé une offre importante lors du test de plusieurs semaines précédent ; les baissiers ont eu l’occasion de pousser les prix plus bas, mais n’ont pas réussi à transformer l’essai. Parallèlement, le RSI (indice de force relative) hebdomadaire montre une divergence de momentum : alors que le prix a marqué un plus bas inférieur, l’indicateur ne l’a pas fait. Ce schéma a historiquement précédé des phases de ré-accumulation plutôt que des ruptures de continuation.

Le prix du Bitcoin peut-il reconquérir les 65 000 $ et briser sa tendance baissière ?

$BTC is stuck between major liquidity clusters right now.



To the upside, there are 2 short-side liquidity clusters around $65,000 and $67,500.



On the downside, there's a massive long-side liquidity cluster around the $60,000-$63,000 level.



Breaking $65,000 will clear all the… pic.twitter.com/j0cm3yvjcv — Ted (@TedPillows) June 22, 2026

L’image technique immédiate est celle d’une compression pour le prix du Bitcoin. L’analyse des pivots classiques de Traders Union place les supports à 63 567 $ et 62 819 $, avec un plancher structurel plus solide près de 62 435 $. Les résistances s’accumulent quant à elles à 65 699 $, 66 083 $ et 66 832 $. Le modèle de fourchette intrajournalière prévoit une bande de négociation probable entre 61 700 $ et 65 500 $ à court terme.

Trois scénarios dessinent la trajectoire à court terme.

Dans le scénario haussier, une clôture nette au-dessus de 65 000 $, accompagnée d’un renversement des flux des ETF, ouvrirait la voie vers l’objectif de 70 000 $ maintenu par plusieurs commentateurs techniques durant cette consolidation.

Le scénario de base, et sans doute le plus probable compte tenu des niveaux de levier actuels, est une poursuite de l’évolution latérale entre 62 400 $ et 65 800 $. Le marché digère l’incertitude macroéconomique liée au changement de stratégie du président de la Fed, Warsh, qui s’éloigne de la « forward guidance », un processus impliquant plus de volatilité réalisée sans nécessairement signaler une politique plus stricte.

Le scénario baissier, qui invaliderait la thèse de la ré-accumulation, serait une clôture hebdomadaire sous 59 241 $. Ce support plus profond rouvrirait la porte à des chasses aux liquidités vers le milieu des 50 000 $, une possibilité signalée par certains analystes. La divergence du RSI reste la variable clé : si elle s’effondre lors de la prochaine tentative de vente, l’argument structurel s’en trouverait considérablement affaibli.

Pour l’instant, des indicateurs de cycle long comme la moyenne mobile simple (SMA) sur 200 semaines continuent de présenter les niveaux actuels comme historiquement favorables au soutien, ce qui maintient un biais orienté vers l’accumulation plutôt que la distribution, sous réserve d’une stabilisation des flux des ETF.

Bitcoin Hyper cible les investisseurs précoces alors que le Bitcoin teste ses résistances

Un Bitcoin au-dessus de 65 000 $ est constructif, mais le calcul du potentiel de hausse est différent de ce qu’il était à 30 000 $. Même un mouvement vers 70 000 $ ne représente qu’environ 10 % par rapport aux niveaux actuels.

Les traders à la recherche d’une exposition asymétrique au sein de l’écosystème Bitcoin regardent désormais un étage plus bas, vers les projets d’infrastructure. Ces derniers visent à capturer le modèle de sécurité et de confiance du Bitcoin tout en résolvant les limitations qui ont poussé les développeurs vers d’autres chaînes.

Bitcoin Hyper ($HYPER) se positionne sur ce créneau. Le projet se décrit comme la première Layer 2 Bitcoin intégrant la SVM (Solana Virtual Machine), combinant une finalité de transaction en moins d’une seconde et l’exécution de contrats intelligents à bas coût avec la sécurité de la couche de base du Bitcoin via un pont canonique décentralisé pour les transferts de BTC.

La prévente a déjà levé 32 865 111,04 $ avec un prix actuel du jeton à 0,013682 $, et le staking est disponible avec un APY élevé pour les premiers participants. L’intégration de la SVM est l’atout technique distinctif ici, alors que la plupart des L2 Bitcoin ont privilégié la compatibilité EVM.

Visitez le site de la prévente Bitcoin Hyper ici