Bitcoin Hyper (HYPER) franchit le cap des 32,8 millions $

Sur le marché des cryptomonnaies, les investisseurs chevronnés savent que les phases d’accalmie macroéconomique constituent souvent le meilleur moment pour identifier les pépites sous-évaluées.

Les récents développements géopolitiques en sont l’illustration parfaite : les discussions de haut niveau entre les États-Unis et l’Iran, menées en Suisse, ont débouché sur une feuille de route claire de 60 jours en vue d’un accord final. Ce climat de détente apporte une bouffée d’oxygène bienvenue aux actifs à risque.

Alors que le Bitcoin consolide sa position au-dessus des 64 000 $, la liquidité commence déjà à se réorienter vers des projets d’infrastructure à fort potentiel d’upside. C’est le cas de la prévente de Bitcoin Hyper (HYPER), qui vient de franchir la barre impressionnante des 32,8 millions de dollars levés et s’apprête à franchir le cap symbolique des 33 millions. Ce succès fulgurant met en lumière l’intérêt massif des investisseurs pour les solutions de seconde couche (Layer 2) capables de libérer l’immense capital dormant du réseau Bitcoin.

Macro-catalyseurs et rebond du BTC : Pourquoi le timing est idéal

Les spécialistes de la macroéconomie soulignent que l’accord entre Washington et Téhéran, structuré lors de sessions intensives au lac des Quatre-Cantons (Lucerne), pose des bases solides pour les deux mois à venir. En s’attaquant de front aux dossiers sensibles – du nucléaire à l’allègement des sanctions, en passant par un plan de désescalade militaire au Liban –, les négociateurs ont rassuré les marchés financiers traditionnels et crypto.

Du côté de l’analyse technique, la structure de prix du BTC montre des signes de force. L’analyste KillaXBT rappelle qu’après une correction saine depuis ses sommets locaux, le Bitcoin teste historiquement sa zone de retracement médiane. Ce schéma technique place l’objectif des 70 000 $ à 71 000 $ dans le viseur des acheteurs. Pour valider cette trajectoire haussière, le cours devra toutefois franchir et consolider le niveau clé des 67 000 $.

Throughout this entire downtrend, $BTC has consistently retested the 0.5 level after each range breakdown. The breakdown from $83K to $59K places the 0.5 retracement in the $70K–$71K region. If the current PA follows the same pattern as the previous 3 occurrences, there's a… https://t.co/tbEIupHZSU pic.twitter.com/eB2ocx5Gg6 — Killa (@KillaXBT) June 21, 2026

Ce contexte de marché particulièrement constructif offre un momentum idéal pour les protocoles de scalabilité comme Bitcoin Hyper, qui se positionnent pour capter la prochaine vague de liquidité on-chain.

Le pari technologique de HYPER : Une L2 surpuissante et des tokenomics attractives

Pour dépasser les limites historiques du réseau Bitcoin sans en compromettre la sécurité, Bitcoin Hyper (HYPER) déploie une architecture de couche 2 ultra-rapide. En combinant la machine virtuelle de Solana (SVM) pour son débit exceptionnel, un système de rollups pour le traitement des transactions et des preuves à divulgation nulle de connaissance (zero-knowledge proofs), le projet ouvre la voie à la DeFi, au staking et aux micropaiements instantanés sur Bitcoin.

Grâce à un pont (bridge) canonique sécurisé par des preuves d’en-têtes de blocs, les utilisateurs peuvent transférer leurs BTC vers la L2 de manière fluide, puis rapatrier régulièrement l’état du réseau sur la blockchain principale de Bitcoin, qui sert d’ancre de sécurité ultime.

You think you've got a fast layer? 🤔 He'll be the judge of that. 🔥⚡️https://t.co/VNG0P4GuDo pic.twitter.com/AAHDrg7TL3 — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) June 21, 2026

Au-delà de la technologie, ce sont les tokenomics de HYPER qui séduisent les investisseurs axés sur la valeur à long terme :

30 % alloués au développement continu de l’infrastructure.

alloués au développement continu de l’infrastructure. 25 % dédiés à la trésorerie et aux opérations commerciales.

dédiés à la trésorerie et aux opérations commerciales. 20 % consacrés au marketing pour stimuler l’adoption globale.

consacrés au marketing pour stimuler l’adoption globale. 15 % réservés aux récompenses de la communauté (staking et incitations).

réservés aux récompenses de la communauté (staking et incitations). 10 % sécurisés pour garantir la liquidité lors des futures cotations sur les plateformes d’échange (CEX/DEX).

Actuellement proposé au tarif préférentiel de 0,013682 $ lors de l’étape de prévente en cours, le jeton HYPER s’accompagne d’un programme de staking offrant un taux de rendement annuel (APY) de 36 %. C’est une opportunité de choix pour maximiser son allocation avant que le jeton ne soit listé sur le marché public.

Note de risque : Bien que le potentiel d’upside soit significatif en raison de la forte narration autour des L2 Bitcoin, tout investissement en phase de prévente comporte des risques liés à l’exécution technique et à la volatilité générale du marché des crypto-actifs. N’investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre.

Comment sécuriser vos jetons HYPER avant la prochaine hausse de prix

Pour participer à cette phase exclusive, la procédure est simple et accessible. Il suffit de se rendre sur le site officiel de Bitcoin Hyper, de connecter un portefeuille Web3 et d’échanger des SOL, de l’ETH, du BNB ou des stablecoins contre des jetons HYPER. L’achat direct par carte bancaire est également disponible pour faciliter l’accès.

Les utilisateurs d’appareils mobiles peuvent quant à eux passer par l’application Best Wallet, qui intègre nativement un accès simplifié aux préventes les plus chaudes du moment. L’application est téléchargeable sur l’App Store d’Apple et sur Google Play.

Pour ne manquer aucune annonce concernant les futurs listings, les étapes de développement ou les modalités de réclamation des jetons, vous pouvez dès maintenant suivre le projet Bitcoin Hyper sur X et rejoindre leur communauté active sur Telegram.

Découvrir la prévente de Bitcoin Hyper ici