Bitcoin : Tando connecte le Lightning Network à M-Pesa au Kenya

Dans l’actualité Bitcoin du jour, Tando, une application de paiement mobile disponible sur Google Play et l’App Store d’Apple, permet désormais aux utilisateurs du monde entier d’envoyer du Bitcoin via le Lightning Network directement vers des numéros de téléphone kenyans. Les destinataires peuvent ensuite accéder aux fonds en shillings kenyans via M-Pesa, sans avoir besoin de portefeuille crypto ni de vérification KYC.

Ciblant les transferts de fonds, les paiements de freelances et les transactions commerciales, Tando s’appuie sur un réseau de paiement mobile massif qui a traité 40,2 billions de KES (environ 312 milliards de dollars) au cours de l’année écoulée, avec plus de 32 millions d’utilisateurs actifs.

We’ve been on a side-quest, and we have good news from the other side! 40 million Kenyans now have a bitcoin Lightning Address! They didn’t need to sign up for one because they had it this entire time, attached to the phone number in their pocket!



Try it: send bitcoin to… pic.twitter.com/MvjWl3nxmI — Tando (@tando_me) May 12, 2026

Il ne s’agit pas d’une simple application crypto supplémentaire ; ce projet démontre comment le Lightning Network de Bitcoin peut gagner du terrain en s’appuyant sur des infrastructures de paiement déjà établies. Alors que les grands opérateurs de transfert de fonds étudient les options liées aux stablecoins, les startups natives de Lightning au Kenya cherchent à s’implanter solidement avant l’arrivée de ces alternatives sur le marché.

L’opérateur qui réussira à garantir une liquidité fiable sur le corridor Lightning-M-Pesa pourrait bien définir les standards de frais pour les transferts de fonds en Afrique de l’Est, réduisant ainsi les coûts historiquement élevés des services de virement traditionnels.

(SOURCE: TradingView)

Actualité Bitcoin : Le fonctionnement technique du mécanisme de règlement Tando entre Lightning et M-Pesa

Le mécanisme fonctionne de la manière suivante : un expéditeur situé hors du Kenya utilise un portefeuille compatible Lightning (tels que Phoenix, Blink, Machankura, Strike, Bitkit, Zeus, Breeze ou Wallet of Satoshi) et envoie un paiement en Bitcoin vers un numéro de téléphone kenyan enregistré sur M-Pesa. Tando génère une facture Lightning, reçoit le paiement, le convertit en shillings kenyans au taux de change actuel, et dépose le montant sur le compte M-Pesa du destinataire via l’API de Safaricom.

Le destinataire n’interagit qu’avec M-Pesa, recevant un crédit de monnaie mobile semblable à un transfert domestique. Gitau, cofondateur de Tando, précise que l’entreprise ne contrôle pas les fonds des utilisateurs, agissant comme un « pont facilitant le transfert de valeur » plutôt que comme un service de garde (custodial).

Des tests indépendants de la version bêta indiquent qu’il n’y a pas de frais supplémentaires pour les utilisateurs au-delà des tarifs standards de M-Pesa, Tando absorbant les coûts durant la phase d’adoption. Cependant, les examinateurs ont noté deux lacunes en termes d’expérience utilisateur (UX) : l’application n’affiche pas le nom du destinataire avant la confirmation, une étape cruciale pour la prévention de la fraude, et ne supporte actuellement que le shilling kenyan. L’architecture non-custodiale de Tando la distingue d’anciens services comme BitPesa, qui fonctionnait comme un intermédiaire dépositaire avant de devenir AZA Finance.

Le paysage concurrentiel au Kenya : ce que le pont Lightning révèle sur l’infrastructure des transferts

Le Kenya fait figure de marché test critique pour l’intégration entre Lightning et le mobile money, avec 73 % des adultes utilisant M-Pesa. Cette domination signifie que tout protocole de paiement capable de se dénouer sur M-Pesa peut potentiellement atteindre la majorité des Kenyans sans acquisition directe d’utilisateurs.

Par ailleurs, d’autres services concurrents comme Machankura, lancé en 2022, permettent aux utilisateurs de téléphones classiques (feature phones) d’envoyer et de recevoir du Bitcoin via USSD. De son côté, Strike est entré sur le marché africain en 2023, se concentrant sur les transferts entre les États-Unis et l’Afrique, mais sans l’ancrage spécifique à M-Pesa que propose Tando.

Le succès de cette intégration dépendra du maintien d’une liquidité suffisante sur le réseau Lightning, particulièrement lors des pics de transfert de fonds. Si Tando ne parvient pas à gérer ces hausses de demande, la confiance des utilisateurs habitués à l’instantanéité de M-Pesa pourrait s’éroder.

La position prudente de la Banque Centrale du Kenya vis-à-vis des cryptomonnaies depuis 2015 ajoute une couche de complexité, bien que l’architecture de Tando puisse être perçue différemment du trading direct d’actifs numériques.

Tando et ses partenaires prévoient de s’étendre au-delà du Kenya vers le reste de l’Afrique de l’Est, signalant que le Lightning Network de Bitcoin pourrait s’intégrer durablement dans un réseau de paiement grand public grâce à M-Pesa.