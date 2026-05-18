Donald Trump investit dans le mineur Bitcoin MARA Holdings

Donald Trump a divulgué une prise de participation directe dans MARA Holdings, la société de minage de bitcoins et d’infrastructures d’IA cotée au Nasdaq (anciennement Marathon Digital). C’est la première fois qu’un président américain en exercice déclare détenir des parts personnelles dans une entreprise de minage de Bitcoin cotée en bourse.

Cette révélation, issue des formulaires OGE 278-T couvrant l’activité du premier trimestre 2026, montre que MARA figure aux côtés d’achats d’actions Coinbase et Robinhood, ainsi que de positions largement interprétées comme étant du MicroStrategy. Ces opérations s’inscrivent dans un volume de transactions exécutées par un trust estimé entre 220 et 750 millions de dollars au cours du trimestre.

Alors que l’exposition précédente de Trump aux cryptomonnaies reposait sur des licences passives et des revenus de redevances, il s’agit ici d’une participation au capital d’un mineur aux opérations intensives et gourmand en capitaux, ce qui représente un profil de risque catégoriquement différent.

La question analytique n’est pas tant de savoir pourquoi Trump a investi dans un mineur de bitcoins, mais plutôt de déterminer si la détention directe d’actions dans l’infrastructure de minage aligne désormais structurellement ses intérêts financiers avec les décisions réglementaires que son administration contrôle.

Le portefeuille crypto de Trump avant MARA : l’ère des NFT et des licences

L’exposition publique de Trump aux crypto-actifs s’est d’abord cristallisée via les Trump Digital Trading Cards. Ces collections NFT émises sur le réseau Polygon ont généré au moins 4,9 millions de dollars de revenus de licence à la mi-2023.

Ces profits ont principalement été perçus en Ethereum et Wrapped Ethereum, offrant à Trump un bilan libellé en cryptomonnaies sans aucune exposition aux mécanismes opérationnels de l’industrie sous-jacente.

Ce modèle n’était pas seulement passif, il était structurellement isolé. Les frais de licence sont perçus indépendamment du hash rate du réseau, de la difficulté de minage ou des coûts énergétiques ; le concédant de licence monétise l’attention culturelle plutôt que de parier sur le rendement industriel.

Cette phase n’entraînait aucune implication réglementaire avec des agences dont les décisions affectent matériellement l’économie crypto. Les débats juridiques sur le marché des NFT se limitaient largement aux litiges sur les marques et les redevances du marché secondaire, certes importants commercialement, mais pas menacés par les règles énergétiques de l’EPA ou les propositions fiscales du Trésor.

Dès 2024, la posture publique de Trump a évolué, passant de l’ambivalence à un plaidoyer explicite pour le minage basé aux États-Unis, culminant avec son objectif déclaré de maintenir toute la production restante de Bitcoin sur le sol américain.

Sa participation dans MARA est l’expression financière de ce virage rhétorique. Il ne s’agit pas simplement d’une nouvelle classe d’actifs dans son portefeuille, mais d’un passage du statut de collecteur de redevances à celui d’actionnaire de l’infrastructure dont il assure la promotion.

Participation au capital de MARA Holdings : un changement de profil d’exposition

Le mécanisme fonctionne de la manière suivante : une participation au capital d’un mineur de bitcoins lie le rendement du détenteur à une chaîne de variables opérationnelles que les revenus de redevances ne touchent jamais.

Les revenus de MARA dépendent des bitcoins produits, ce qui est fonction de sa part du hashrate mondial, de la difficulté du réseau et du prix au comptant du BTC au moment de la vente ou de l’évaluation.

Lorsque le bitcoin a chuté de 1,76 % lors d’une séance au moment de la divulgation, l’action MARA a amplifié ce mouvement, clôturant en baisse de 6,40 % le même jour. Les résultats du premier trimestre 2026 rendent cette exposition concrète : un ajustement négatif de la juste valeur de 1,0 milliard de dollars sur les avoirs en bitcoins a entraîné une perte nette de 1,26 milliard de dollars pour le trimestre, contre un chiffre d’affaires de 174,61 millions de dollars, lui-même en baisse par rapport aux 213,88 millions de dollars de l’année précédente.

Le trust de Trump a exécuté ce que les documents décrivent comme deux achats mineurs de titres MARA au sein d’un portefeuille plus large comprenant des actions liées aux cryptomonnaies. Le nombre précis d’actions et le pourcentage de participation n’ont pas été divulgués avec une précision permettant un calcul exact, mais le dépôt confirme une exposition directionnelle.

MARA détient plus de 26 000 BTC à son bilan, maintient des partenariats énergétiques au Texas et dans d’autres États, et poursuit un projet d’acquisition de 1,5 milliard de dollars de Long Ridge Energy & Power. Cet actif de 505 MW est destiné à ancrer un pivot vers le calcul IA et les infrastructures haute performance.

L’intersection entre l’infrastructure de minage de bitcoins et le déploiement de centres de données IA est précisément le segment sur lequel MARA tente de se repositionner, et où se situe désormais le capital de Trump.

En s’inscrivant dans un schéma plus large, les personnalités institutionnelles et politiques qui prennent des participations dans l’infrastructure de minage, plutôt que de détenir directement du BTC, représentent une thèse d’investissement crypto distincte.

La détention directe de BTC est un pari sur des propriétés monétaires ; l’actionnariat minier est un pari sur l’économie industrielle, l’approvisionnement en énergie et la tolérance réglementaire. Ce sont des décisions d’investissement différentes, qui comportent des implications distinctes en termes de conflits d’intérêts lorsque l’actionnaire définit également la politique fédérale.