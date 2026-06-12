Les deux exchanges s’appuient sur la même infrastructure – Payward Services, entité liée à Kraken – pour émettre des certificats numériques censés représenter une exposition aux actions SpaceX avant leur cotation supposée au Nasdaq le 12 juin.

Ce mouvement s’inscrit dans une tendance de fond : la convergence accélérée entre les plateformes crypto centralisées et les mécanismes d’accès aux marchés de capitaux traditionnels. Mais cette convergence soulève une question structurelle que les investisseurs européens ne peuvent pas ignorer – ces produits sont explicitement fermés aux résidents de l’Espace économique européen, ce qui révèle autant sur leur nature juridique que sur les limites actuelles du cadre réglementaire continental.

La question que pose cette double offensive de Bybit et Kraken n’est pas seulement technique : elle touche à la définition même de ce qu’un investisseur achète lorsqu’il souscrit à un token présenté comme une « représentation tokenisée » d’une action, et à la compétence des régulateurs européens pour encadrer – ou interdire – ces instruments.

Ce que propose concrètement Bybit : accès tokenisé à une valeur pré-IPO

L’offre Bybit IPO Express permet aux utilisateurs éligibles de souscrire à des tokens labellisés SPCXx, présentés comme une représentation numérique de l’action SpaceX. Le prix indicatif de souscription est fixé à 135 USDC par certificat, auquel s’ajoutent 5 % de frais de souscription. Le ticket minimum est de 100 USDC, avec un plafond de 50 ordres de souscription par utilisateur.

L’accès est réservé aux clients classifiés VIP ou Pro ayant validé au minimum un KYC (processus de vérification d’identité) de niveau 1. La fenêtre de souscription était ouverte du 7 au 11 juin, les livraisons de tokens prévues les 11 et 12 juin, et le trading spot devant débuter le 12 juin – date supposée de l’IPO.

La structure juridique mérite une attention particulière. Les utilisateurs ne reçoivent pas des actions SpaceX au sens juridique du terme, ni même un droit direct sur ces actions. Ils acquièrent un token émis par Payward Services qui représente – selon la documentation disponible – une créance ou un droit de participation sur un véhicule détenant les actions réelles. Cette structure de type tokenized certificate (certificat tokenisé) est distincte d’une détention en propre, et la différence n’est pas que sémantique : elle détermine les droits de l’investisseur en cas de défaillance de la contrepartie.

L’infrastructure xStocks se positionne désormais comme une plateforme multi-exchanges : Kraken en est l’utilisateur originel, Bybit le premier partenaire externe confirmé, et plusieurs sources sectorielles laissent entendre que d’autres exchanges majeurs pourraient rejoindre le dispositif. C’est cette mutualisation de l’infrastructure d’émission qui distingue la génération actuelle de produits tokenisés des tentatives avortées de 2020–2021, où chaque plateforme opérait de façon isolée.

Kraken, Deutsche Börse, Bybit : la course à la tokenisation des actifs pré-IPO

L’offre de Bybit ne surgit pas dans un vide. Elle s’appuie sur un précédent industriel clairement tracé par Kraken, dont la trajectoire vers les actifs traditionnels s’est accélérée ces derniers mois. L’exchange a progressivement élargi son offre vers le trading d’actions et d’ETF traditionnels, signalant une ambition de devenir une plateforme financière polyvalente plutôt qu’un exchange crypto au sens strict.

Cette stratégie a reçu une validation institutionnelle de poids : Deutsche Börse a investi 200 millions de dollars dans Payward, la maison mère de Kraken, en échange d’une participation d’environ 1,5 % du capital dilué. Cet investissement signale que l’opérateur de la principale bourse allemande considère l’infrastructure de tokenisation développée par Kraken comme un actif stratégique à long terme, et non comme un produit spéculatif.

Le précédent historique éclaire les risques de la génération actuelle. Entre 2020 et 2021, FTX, Bittrex Global et Binance avaient proposé des tokenized stocks adossés à des actions Tesla, Coinbase et d’autres valeurs cotées, souvent via CM-Equity, un partenaire allemand régulé.

La BaFin – l’autorité fédérale de supervision financière allemande – avait alors estimé que ces produits pouvaient constituer des titres financiers soumis au règlement Prospectus, forçant Binance à retirer ses offres dès 2021. La génération actuelle, portée par xStocks, prétend avoir tiré les leçons de ces échecs en structurant plus rigoureusement la distribution géographique et la qualification des contreparties.

Pour l’investisseur particulier qui observe cette convergence, le signal structurel est clair : la tokenisation d’actifs financiers traditionnels par des exchanges centralisés n’est plus une expérimentation marginale. Elle devient une ligne de produits que les acteurs les mieux capitalisés cherchent à industrialiser – ce qui rend d’autant plus urgente la question de son encadrement réglementaire en Europe.

Tokenisation d’une pré-IPO : ce que MiCA dit (et ne dit pas) sur ces produits

MiCA – le règlement européen sur les marchés de crypto-actifs, en vigueur dans sa totalité depuis décembre 2024 – établit trois grandes catégories d’actifs numériques : les asset-referenced tokens (jetons référencés à des actifs), les e-money tokens (jetons de monnaie électronique), et les autres crypto-actifs. Les certificats tokenisés émis par xStocks sur une action pré-IPO ne semblent correspondre à aucune de ces catégories de façon directe.

Le point de friction réglementaire est précisément là. Un token représentant une créance sur une action SpaceX pourrait être qualifié d’instrument financier au sens de MiFID II – la directive européenne sur les marchés d’instruments financiers – plutôt que de crypto-actif au sens de MiCA. Si cette qualification prévaut, ce n’est plus MiCA qui s’applique, mais l’ensemble du corpus réglementaire des valeurs mobilières : obligation de prospectus, agrément en tant que prestataire de services d’investissement, règles de conduite vis-à-vis des clients non professionnels.

MiCA contient d’ailleurs une exclusion explicite : les crypto-actifs qui constituent des instruments financiers au sens de MiFID II sont exclus de son champ d’application. L’AMF – l’Autorité des marchés financiers en France – et l’ESMA – l’Autorité européenne des marchés financiers – n’ont pas encore publié de position formelle sur la qualification des tokens de type tokenized equity certificates pré-IPO. Cette absence de doctrine est précisément ce qui crée la zone grise.

L’exclusion des résidents de l’EEE par Bybit et Kraken peut être lue comme une reconnaissance implicite de cette ambiguïté. Plutôt que de tenter une structuration conforme aux exigences européennes – ce qui supposerait soit un agrément CASP sous MiCA, soit un prospectus visé par un régulateur national sous le règlement Prospectus – les deux plateformes ont préféré exclure géographiquement les utilisateurs exposés à ces obligations. C’est une posture de précaution, pas une validation de conformité.

Les enjeux que les plateformes crypto rencontrent lorsqu’elles tentent d’opérer dans l’espace réglementaire européen illustrent bien cette complexité – comme en témoigne, dans un registre différent, le bras de fer entre Coinbase et les autorités britanniques sur les plafonds applicables aux stablecoins. La frontière entre crypto-actif et instrument financier reste l’un des points les plus disputés de l’architecture réglementaire post-MiCA.

Ce que MiCA ne dit pas – et c’est un silence structurant – c’est comment traiter un token qui tire sa valeur d’un actif traditionnel sans être juridiquement adossé à cet actif au sens du droit des valeurs mobilières. Cette lacune ne sera probablement comblée que par des actes délégués de la Commission européenne ou par une position formelle de l’ESMA, dont aucune n’est annoncée à court terme.

Ce que cela implique concrètement pour l’investisseur français

Pour l’investisseur particulier résident en France, la conclusion pratique est immédiate : l’offre Bybit IPO Express sur SpaceX lui est inaccessible. L’exclusion de l’EEE est explicite dans les conditions d’utilisation du produit et s’applique à tous les résidents des 27 États membres de l’Union européenne, ainsi qu’à l’Islande, au Liechtenstein et à la Norvège.

Au-delà de l’inaccessibilité immédiate, plusieurs risques structurels méritent d’être identifiés pour tout investisseur qui envisagerait d’accéder à ce type de produit via une juridiction tierce. Le risque de contrepartie est le premier : le token ne représente pas une détention directe d’actions, mais un droit sur un véhicule intermédiaire géré par Payward Services.

En cas de défaillance de cet intermédiaire, la récupération des actifs sous-jacents dépend de la solidité juridique du montage, non d’une protection réglementaire européenne.

La liquidité est un second facteur de vigilance. Une action pré-IPO est par nature illiquide jusqu’à la cotation effective, et la tokenisation ne résout pas ce problème fondamental – elle le déplace sur le marché secondaire du token, dont la profondeur reste incertaine. Enfin, la question fiscale : si un investisseur français accédait à ce produit par un détour non conforme, la qualification du gain – plus-value sur crypto-actif taxée au PFU de 30 %, ou plus-value sur valeur mobilière soumise au même taux mais dans un cadre déclaratif différent – resterait indéterminée en l’absence de doctrine fiscale sur ces instruments hybrides. L’AMF n’a pas encore émis de position publique sur le sujet.

Promesse d’accès démocratisé ou zone grise à surveiller : la question reste ouverte

La tension centrale que révèle l’initiative de Bybit – et plus largement le modèle xStocks – est celle-ci : la tokenisation permet techniquement de fractionner et distribuer l’accès à des actifs qui étaient jusqu’ici réservés aux investisseurs institutionnels ou accrédités, mais le cadre réglementaire européen n’a pas encore déterminé si ces instruments sont des crypto-actifs, des instruments financiers, ou une catégorie hybride appelant un traitement spécifique.

L’adoption précède la clarté réglementaire – ce n’est pas une anomalie, c’est un schéma récurrent dans l’histoire de la finance numérique. Ce qui change ici, c’est l’échelle des acteurs impliqués et la sophistication de l’infrastructure sous-jacente.

Deux indicateurs méritent une surveillance attentive : la position formelle que l’ESMA pourrait publier sur la qualification des tokenized equity certificates dans le cadre des actes délégués de MiCA, et l’éventuelle demande d’agrément européen que Payward Services – ou un concurrent – pourrait déposer pour structurer une offre conforme à destination des résidents de l’EEE. Ces deux jalons détermineront si ce type de produit reste cantonné aux marchés extra-européens, ou s’il trouve un jour sa place dans les portefeuilles des investisseurs français.