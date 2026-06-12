Alors que le cours du XRP s’échange actuellement autour de 1,11 $, cette prévision représente un mouvement potentiel de 26 % à 40 %. Toutefois, l’ensemble de ce scénario repose sur le franchissement d’un palier décisif.

La thèse centrale repose sur le fait que le seuil des 1,25 $ fait office de verrou. Tous les indicateurs haussiers convergent sous ce niveau : l’accumulation massive des baleines, des flux records vers les ETF et l’élan réglementaire porté par le CLARITY Act accentuent la pression.

Mais rien de tout cela n’aura d’impact réel tant que le prix ne franchira pas la résistance des 1,25 $. C’est la ligne de démarcation entre une véritable rupture haussière et un énième faux signal. Actuellement, l’analyse suggère que la tendance penche enfin vers une cassure de ce plafond.

Le scénario haussier s’appuie sur trois piliers majeurs. Les baleines accumulent aux niveaux actuels, les entrées de capitaux dans les ETF atteignent un rythme record, et le CLARITY Act clarifie le cadre réglementaire.

Si l’on ajoute à cela la position actuelle du XRP, qui semble compressé et prêt à bondir, on obtient une configuration favorable pour viser la zone des 1,40 $ à 1,55 $ sous deux semaines. Le déclencheur clé reste une cassure nette au-dessus de 1,25 $.

Une fois ce niveau franchi, le momentum devrait ouvrir rapidement la voie vers l’objectif supérieur. À l’inverse, le scénario baissier semble limité et de courte durée. Si la faiblesse du Bitcoin persiste ou si le XRP échoue à briser ce plafond de 1,25 $, le prix pourrait glisser pour retester la zone de support entre 1,00 $ et 0,95 $.

Il s’agirait alors d’une correction technique plutôt que d’un effondrement. La voie médiane la plus probable est une phase de consolidation dans la fourchette de 1,20 $ à 1,30 $ en attendant une décision du marché, mais même dans ce cas, le biais reste orienté vers un rallye plutôt que vers une chute profonde.

Prédiction du prix du XRP : le verrou des 1,25 $ qui décide de tout

Côté graphique, le XRP est analysé en unité de temps 4 heures (4H). Le prix se situe à 1,11 $ après une baisse constante depuis la zone des 2,00 $ touchée début février.

La structure montre une tendance baissière claire sur cette période, marquée par des sommets et des creux de plus en plus bas, venant tout juste de marquer un nouveau point bas local proche de 1,04 $ avant ce léger rebond. Techniquement, il s’agit d’un canal descendant qui tente désormais de former une base près de ses plus bas.

Le support clé se situe à 1,05 $, suivi d’un plancher à 1,00 $ et d’une zone de demande plus profonde autour de 0,95 $. Côté résistances, les obstacles se succèdent à 1,25 $, puis 1,40 $, avant une zone plus dense à 1,55 $. L’indicateur RSI affiche une valeur de 44,57 avec une ligne de signal à 43,61.

Le momentum se situe donc juste au-dessus de sa moyenne et remonte vers le milieu de la fourchette. Ce faible écart d’environ un point, avec un RSI repassant au-dessus de son signal, est un signe précurseur montrant que les acheteurs se réveillent après la purge.

Un passage du RSI au-dessus de 50 confirmerait que le momentum bascule en faveur des acheteurs. En résumé, le graphique tente de se stabiliser exactement là où les haussiers l’espèrent. Un franchissement des 1,25 $ ouvrirait la voie vers les cibles de 1,40 $ et 1,55 $, tandis qu’une perte des 1,05 $ remettrait en jeu le test des 0,95 $.

Pourquoi Copilot AI se montre optimiste pour LiquidChain

Rester passif face à une résistance en attendant une cassure n’est pas une stratégie de positionnement ; c’est simplement faire la queue.

Le Bitcoin, l’Ethereum et le XRP butent contre les mêmes plafonds depuis des semaines. Le catalyseur censé débloquer la prochaine étape semble toujours dépendre d’une donnée économique à venir. Les flux institutionnels sont perpétuellement annoncés pour le trimestre suivant.

Chaque trader de grandes capitalisations attend une décision qui dépend en réalité du bilan comptable d’un tiers. Selon les prédictions de l’IA Copilot, les projets d’infrastructure à un stade précoce obéissent à des règles totalement différentes.

Des capitaux qui passeraient inaperçus à l’échelle du Bitcoin peuvent faire grimper un petit projet méconnu de façon exponentielle. Le rendement asymétrique ne se trouve qu’à un seul endroit : l’écart entre la valeur réelle d’un actif et la perception actuelle du marché.

Cet écart existe car le projet n’a pas encore été découvert. Dès qu’il l’est, l’opportunité disparaît. La fragmentation entre les différentes blockchains draine de la valeur chez les utilisateurs de la DeFi depuis l’apparition des premiers ponts (bridges), et personne n’a encore résolu ce problème.

Bitcoin, Ethereum et Solana ont été conçus comme des systèmes indépendants, sans architecture commune ni intention initiale d’interopérabilité.

Chaque transaction traversant ces frontières se traduit par des frais élevés, du slippage et des échecs d’exécution. Les bridges devaient être la solution ; ils sont devenus le mécanisme par lequel le problème prélève sa taxe.

LiquidChain élimine totalement ces frais. Trois réseaux réunis au sein d’une seule couche d’exécution. Un seul déploiement permet d’atteindre les trois, sans aucune taxe inter-chaînes sur les interactions. Copilot AI a identifié ce projet comme digne d’intérêt. La prévente est actuellement à 0,01454 $ avec plus de 835 000 $ récoltés. Si l’exécution reste à prouver et l’adoption inconnue, les actifs établis offrent une trajectoire prévisible vers un plafond déjà visible.

LiquidChain représente un point d’entrée qui ne sera plus disponible une fois que le marché l’aura repéré.