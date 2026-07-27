Bitcoin : Le rapport Q2 de Strategy menace le support des 60k$

Le cours du Bitcoin s’échange actuellement autour de 65 150 $, affichant une baisse de 0,8 % sur les dernières 24 heures. Au-delà des taux macroéconomiques ou des flux des ETF, le risque majeur identifié sous ce niveau de prix réside dans la publication prochaine du rapport de résultats du deuxième trimestre de Strategy (MSTR), prévue pour le 31 juillet.

En tant que plus grand détenteur public de Bitcoin, la dégradation des indicateurs financiers de l’entreprise pourrait peser directement sur le BTC. Au premier trimestre 2026, Strategy a enregistré une perte d’exploitation de 14,5 milliards de dollars, principalement due à la baisse des prix du Bitcoin, malgré une croissance de son chiffre d’affaires logiciel s’élevant à 124,3 millions de dollars.

(SOURCE : CoinGecko)

Les mesures d’accrétion se sont détériorées : le rendement du Bitcoin est tombé à 5,8 % et la croissance du nombre de Bitcoins par action a ralenti à 8 % en glissement annuel. Le consensus pour le deuxième trimestre établi par le London Stock Exchange Group (LSEG) anticipe pourtant un retour à un bénéfice d’exploitation de 3,86 milliards de dollars.

Ces prévisions reposent sur un nombre limité d’estimations d’analystes et pourraient réserver une surprise négative, d’autant plus que le Bitcoin a chuté vers 59 100 $ au cours du deuxième trimestre, contre environ 68 100 $ à la fin du premier trimestre.

Le Bitcoin peut-il tenir les 60 000 $ face au risque mNAV de Strategy ?

Strategy holds over $51,000,000,000,000 $BTC.



But the company itself is now valued at just $29.5 billion.



For years, investors treated $MSTR like a leveraged Bitcoin ETF.



The model was simple:



Issue more shares → Buy more Bitcoin → BTC goes higher → Investors keep paying a… — Ted (@TedPillows) June 27, 2026

La zone comprise entre 60 000 $ et 61 000 $ constitue désormais une bande de support critique. Une rupture franche de ce niveau ouvrirait la voie vers les 55 000 $, où se situe le prochain pôle de demande substantiel. À l’inverse, la résistance se situe entre 66 000 $ et 68 000 $, les sommets précédents au-dessus de 70 000 $ représentant l’objectif du scénario haussier.

Trois scénarios se dessinent pour l’évolution à court terme :

Le scénario haussier : les données macroéconomiques deviennent favorables, les flux entrants dans les ETF Bitcoin au comptant reprennent, et le BTC reconquiert la zone des 60 000 $ supérieurs. L’mNAV de Strategy se stabilise au-dessus de 1,22x, préservant le modèle d’accrétion. Le scénario de base : le prix du Bitcoin oscille entre 60 000 $ et 65 000 $ pendant que l’intérêt ouvert se normalise. Les traders attendent les signaux de la Réserve fédérale, avec une mNAV gravitant autour de la parité. Le scénario baissier : le support des 60 000 $ cède, l’mNAV retombe vers ou sous le plancher de 0,99x atteint fin juin, et la perspective d’une vente forcée de BTC par Strategy introduit une pression vendeuse structurelle réelle.

Ce dernier scénario est celui que la plupart des traders sous-estiment. Lorsque l’mNAV est inférieure à 1,22x (le seuil de rentabilité déclaré par la direction une fois la dette et les actions privilégiées intégrées), chaque émission d’actions détruit de la valeur au lieu d’en créer. La pression acheteuse que Strategy apportait historiquement au Bitcoin s’évapore alors.

Le modèle qui a fait de MSTR un proxy à effet de levier du Bitcoin ne fonctionne qu’avec une prime. Sans cette dernière, Strategy passe du statut d’accumulateur à celui de simple détenteur, un changement subtil mais lourd de conséquences pour la structure du marché.

Bitcoin Hyper cible l’infrastructure pendant que le BTC stagne

Les investisseurs qui observent la stagnation du Bitcoin face à l’affaiblissement du soutien structurel de Strategy se tournent de plus en plus vers des expositions précoces au sein de l’écosystème Bitcoin. Ces segments offrent un potentiel de hausse asymétrique et une action des prix décorrélée de la volatilité du BTC au comptant.

Bitcoin Hyper ($HYPER) se positionne sur cette couche d’infrastructure. Il s’agit de la première solution de couche 2 (Layer 2) pour Bitcoin intégrant la Solana Virtual Machine (SVM), visant une finalité de transaction en moins d’une seconde et l’exécution de contrats intelligents à faible coût, tout en conservant le modèle de sécurité sous-jacent de Bitcoin.

Le projet s’attaque aux contraintes majeures de Bitcoin — lenteur, frais élevés et programmabilité limitée — via un pont canonique décentralisé pour les transferts de BTC et une exécution basée sur la SVM qui, selon l’équipe, surpasse Solana en termes de latence de transaction.

La prévente a déjà levé 32 977 147,17 $ avec un prix actuel du jeton à 0,0136835 $, et des options de staking sont proposées aux participants.