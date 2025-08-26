ETH flambe : +24,9% en août, quels altcoins suivront ?

Pour Résumer

Ethereum grimpe de 24,9 % à 4 214 €.

Bitcoin stagne à 113 000 € en août.

Les altcoins préparent un rallye explosif.

Ethereum : le moteur d’un bull run altcoin

Ethereum fait vibrer le marché. Effectivement, son cours atteint 4 214 €, dopé par la mise à jour Pectra, qui réduit les frais de gaz de 20 % selon les données on-chain.

Par ailleurs, la domination Bitcoin chute à 52,8 %, tandis que l’Altcoin Season Index grimpe à 79, dépassant le seuil clé de 75.

D’ailleurs, les smart contracts d’Ethereum, valorisés à 12 milliards d’euros, attirent les institutionnels via des ETF spot lancés en juillet. Effectivement, les volumes d’échange explosent, avec 80 milliards d’euros quotidiens sur les plateformes centralisées.

Par ailleurs, la capitalisation crypto globale atteint 4 150 milliards d’euros (+2,3 %). D’ailleurs, les whale wallets ETH, avec 1,2 million d’adresses actives, confirment ce momentum haussier. Effectivement, le sharding et les upgrades Layer-2 boostent la scalabilité d’ETH.

De plus, les rendements DeFi, à 8 % sur Aave, drainent des capitaux massifs. D’ailleurs, Ethereum pourrait viser 5 000 € d’ici fin 2025. Effectivement, ce rallye attire l’attention sur les altcoins.

Par ailleurs, la baisse de la domination Bitcoin libère des flux vers d’autres projets.

Les memecoins comme MaxiDoge, à 0,000012 €, gagnent du terrain avec 3,2 millions d’euros levés en prévente.

Effectivement, leur volatilité séduit les retail, mais prudence. Par ailleurs, ce signal haussier d’ETH pourrait enflammer l’écosystème entier.

D’ailleurs, les institutionnels accumulent, avec 1,5 milliard d’euros en ETF ETH. Effectivement, Ethereum mène ce bull run avec panache.

Les altcoins stars prêts à s’envoler

La vague Ethereum dope les altcoins. Effectivement, Solana, à 184 € (+10 %), explose avec 1,3 million d’adresses actives et 475 millions d’euros via des plateformes de lancement.

Par ailleurs, Chainlink, à 18 € (+12 %), brille dans la DeFi, avec 1,8 milliard d’euros de volumes sur Uniswap. D’ailleurs, XRP, à 3,65 € (+16 %), profite d’une adoption bancaire croissante, visant 7 € d’ici décembre.

Effectivement, Avalanche, à 36 € (+10 %), accélère avec la tokenisation immobilière, projetée à 10 000 milliards d’euros d’ici 2030.

Par ailleurs, le memecoin MaxiDoge, malgré son prix bas, attire avec un APY staking de 150 %, mais sa capitalisation de 2,8 millions d’euros reste risquée.

D’ailleurs, les volumes DeFi, à 85 milliards d’euros de TVL, signalent une adoption massive. Effectivement, le GENIUS Act, adopté en juin 2025, encadre les stablecoins, renforçant la confiance.

Perspectives pour la rentrée

Par ailleurs, un piratage de 30 millions d’euros sur un DEX en juillet rappelle les risques. Effectivement, ces altcoins surfent sur la dynamique d’ETH. Perspectives : une Altseason explosive en vue ?

Ce bull run pourrait tout changer. Effectivement, une domination Bitcoin sous 50 % libérerait 300 milliards d’euros vers les altcoins.

Par ailleurs, Solana pourrait atteindre 258 € et Ethereum 6 050 € d’ici 2026. D’ailleurs, des ETF altcoins, attendus au Q3 2025, pourraient injecter 2 milliards d’euros.

Effectivement, les hubs comme Singapour, avec 15 licences blockchain, alimentent l’optimisme. Par ailleurs, grok conseille une exposition limitée à 5 % du portefeuille, diversifiée sur XRP et Avalanche.

Effectivement, la volatilité reste le maître-mot. Ce rallye, porté par ETH, promet des sommets, mais exige une vigilance accrue.

