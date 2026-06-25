Ethereum : Grok AI prévoit une hausse vers les 6 000 $

Le modèle entrevoit une trajectoire menant l’actif entre 4 500 $ et 6 000 $ d’ici la fin de l’année 2026, soit une progression de 170 % à 260 % par rapport aux niveaux actuels. Ce scénario haussier commence par reconnaître les difficultés récentes au lieu de les occulter. Ethereum s’échange actuellement autour de 1 671 $, et le ratio ETH/BTC stagne près de ses plus bas niveaux sur plusieurs mois, illustrant clairement le retard pris par l’actif face au Bitcoin ces derniers temps.

Malgré ce contexte, Ethereum demeure de loin la plus grande altcoin du marché et conserve son leadership dans les secteurs des smart contracts, de la DeFi et de la tokenisation d’actifs réels (RWA).

Le modèle de Grok s’appuie fortement sur le rôle d’Ethereum en tant que couche de règlement fondamentale pour la majorité de l’activité on-chain et pour la quasi-totalité de l’écosystème des layers 2.

Les mises à jour continues, notamment Fusaka et la prochaine étape Glamsterdam, continuent de réduire les frais des layers 2 et d’augmenter la capacité de traitement, renforçant ainsi ces fondations.

Si l’on ajoute à cela l’infrastructure établie des ETF au comptant et la demande institutionnelle croissante pour le staking et le restaking, les éléments semblent s’aligner pour un mouvement d’envergure.

Historiquement, une fois que la dominance du Bitcoin atteint un sommet ou que la liquidité globale revient sur le marché, Ethereum a tendance à être le premier actif à mener le rallye des altcoins, grâce à son statut de leader le plus liquide et à son bêta élevé.

C’est cette combinaison de fondamentaux solides et d’un contexte macroéconomique en voie de normalisation qui soutient l’objectif de 4 500 $ à 6 000 $. Le scénario baissier reste modéré par rapport à la thèse haussière.

Une concurrence prolongée de la part de chaînes layer 1 plus rapides, des frictions réglementaires ou une période étendue d’aversion au risque pourraient limiter les gains entre 2 500 $ et 3 500 $, prolongeant la phase de consolidation plus longtemps que prévu. Malgré ce risque, la configuration générale favorise toujours une surperformance significative d’ici la fin de l’année.

Prédiction du prix d’Ethereum : l’ETH attend son heure pour mener le marché

Le graphique journalier montre un Ethereum à 1 671,68 $ après une longue chute depuis les sommets proches de 4 950 $ atteints à la mi-2025. Ce déclin a été incessant, marqué seulement par de brefs rebonds de contre-tendance brisant une tendance baissière par ailleurs régulière.

Le prix a récemment touché un nouveau plus bas proche de 1 600 $ en juin avant de se stabiliser juste au-dessus de 1 650 $, ce qui semble indiquer un essoufflement des vendeurs. La première résistance se situe vers 2 000 $, suivie d’un plafond plus solide autour de 2 400 $, niveau où plusieurs rallyes ont échoué plus tôt cette année.

Le support tient à 1 600 $, le niveau même qui a été testé avec succès lors de la récente baisse. Le RSI affiche 37,88 contre une ligne de signal à 38,56, ce qui indique un momentum essentiellement plat et légèrement inférieur à sa propre moyenne. Cet écart infime suggère que la pression vendeuse qui a dominé les derniers mois perd enfin de sa vigueur.

Globalement, le momentum semble être en train de toucher un fond plutôt que de s’accélérer à la baisse. Si Ethereum parvient à reconquérir les 2 000 $ pour en faire un support, la rotation décrite par Grok pourrait devenir le prochain chapitre concret de ce graphique, dépassant le simple stade de récit plein d’espoir.

Grok AI prédit que Bitcoin Hyper pourrait être la prochaine crypto à faire x1000

Alors que l’argent institutionnel afflue vers les ETF et se tourne vers des actifs à forte conviction comme le XRP, Bitcoin Hyper attire l’attention sous un angle totalement différent, captivant l’intérêt des particuliers et des analystes à l’approche de 2026. Le projet combine une identité inspirée des mèmes avec une infrastructure Layer 2 pour Bitcoin qui résout le problème majeur de scalabilité du réseau. Construit sur la Solana Virtual Machine, il offre une exécution ultra-rapide, des frais minimes et une prise en charge complète des smart contracts directement sur la couche de sécurité de Bitcoin.

Un pont canonique (Canonical Bridge) permet de déplacer les BTC entre les chaînes sans les frictions qui ont entravé les tentatives précédentes. De plus, une gouvernance décentralisée est intégrée dès le départ. La prévente a déjà dépassé les 32,8 millions de dollars.

L’analyste Borch Crypto évoque un potentiel x100 une fois que le HYPER sera listé sur les bourses majeures. Un récent audit de Coinsult n’a révélé aucune vulnérabilité dans le contrat, un résultat impeccable que peu de projets à un stade précoce peuvent revendiquer si tôt.

Les jetons HYPER alimentent le staking, la gouvernance et les frais de gaz au sein de l’écosystème. Les acheteurs de la prévente bénéficient actuellement d’un APY allant jusqu’à 36 % alors que la plateforme se prépare pour son lancement en 2026.