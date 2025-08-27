La course au 500 Md€ : Ethereum pulvérise le record de Bitcoin

Pour Résumer

Ethereum atteint les 500 milliards d’euros en 6ans.

Bitcoin stagne à 113 000 €.

Les altcoins surfent sur ce bull run.

Ethereum : le moteur du bull run 2025

Ethereum fait trembler le marché. Sa capitalisation atteint 550 milliards d’euros, en 6 ans tandis qu’il aura fallu 12 ans pour que Bitcoin les atteignent, aujourd’hui Bitcoin est monté à 2 200 milliards.

La mise à jour Pectra, réduisant les frais de gaz de 20 %, booste ETH à 4 214 € (+24,9 %).

Par ailleurs, la domination BTC chute à 52,8 %, avec l’Altcoin Season Index à 79, dépassant le seuil de 75. Les smart contracts, valorisés à 12 milliards d’euros, attirent les institutionnels via des ETF spot lancés en juillet.

Les volumes d’échange explosent, avec 80 milliards d’euros quotidiens sur les plateformes centralisées. Effectivement, la capitalisation crypto globale grimpe à 4 150 milliards d’euros (+2,3 %).

Les whale wallets ETH, avec 1,2 million d’adresses actives, confirment ce momentum. Le sharding et les upgrades Layer-2 renforcent la scalabilité d’ETH.

Par ailleurs, les rendements DeFi, à 8 % sur Aave, drainent des capitaux massifs. Ethereum pourrait atteindre 6 000 € d’ici fin 2025.

Ce rallye attire l’attention sur les altcoins. Les institutionnels accumulent, avec 1,5 milliard d’euros en ETF ETH.

Ce dynamisme pousse ETH vers le cap des 500 milliards, surpassant les records historiques de Bitcoin.

Altcoins boostés par la montée d’ETH

La vague Ethereum propulse les altcoins. Solana, à 184 € (+10 %), explose avec 1,3 million d’adresses actives et 475 millions d’euros via des plateformes de lancement.

Chainlink, à 18 € (+12 %), domine la DeFi, avec 1,8 milliard d’euros de volumes sur Uniswap. XRP, à 3,65 € (+16 %), profite d’une adoption bancaire, visant 7 € d’ici décembre.

Effectivement, Avalanche, à 36 € (+10 %), accélère avec la tokenisation immobilière, projetée à 10 000 milliards d’euros d’ici 2030. Cardano, à 0,85 € (+8 %), gagne avec 2 millions de transactions Hydra.

Le GENIUS Act, adopté en juin 2025, encadre les stablecoins, renforçant la confiance.

Par ailleurs, un piratage de 30 millions d’euros sur un DEX en juillet rappelle les risques. Les 4,5 millions d’adresses Solana actives signalent un FOMO massif. Ce dynamisme pourrait propulser Chainlink à 25 €.

Les volumes DeFi, à 85 milliards d’euros de TVL, soutiennent cette montée.

Perspectives : une Altseason record en vue ?

Ce bull run change tout. Une domination Bitcoin sous 50 % libérerait 300 milliards d’euros vers les altcoins. Solana pourrait atteindre 258 € et Ethereum 6 050 € d’ici 2026.

Les ETF altcoins, attendus au Q3 2025, pourraient injecter 2 milliards d’euros. Effectivement, des hubs comme Singapour, avec 15 licences blockchain, alimentent l’optimisme.

Les whales accumulent, avec 1,1 million d’adresses BTC actives. Ce signal d’Altseason, mené par Ethereum, brûle, mais exige vigilance face aux corrections potentielles.

À lire aussi :