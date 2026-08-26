Gemini active les transferts XRP Ledger à Singapour

Cette initiative étend l’offre locale de l’échange au-delà du simple achat, de la vente et de la garde d’actifs.

Big news for the Ripple Army in Asia. @Gemini users in Singapore 🇸🇬 can now deposit and withdraw XRP over the XRPL network. — Tyler Winklevoss (@tyler) August 24, 2026

Tyler Winklevoss, cofondateur et PDG de Gemini, a annoncé ce déploiement dans une publication sur X. Les utilisateurs éligibles peuvent désormais transférer des jetons XRP entre leurs comptes Gemini et des adresses XRPL externes, au lieu de dépendre uniquement des transactions internes à la plateforme.

Cet ajout fait passer les services de Gemini à Singapour d’une simple activité de trading et de conservation à la gestion de transferts sur la blockchain. Cette évolution s’inscrit dans la continuité des efforts réglementaires de Gemini dans la cité-État et de l’expansion parallèle des activités de paiement réglementées de Ripple dans le pays.

XRP News : les changements pour les transferts XRP Ledger à Singapour

Cette nouvelle fonctionnalité permet aux utilisateurs basés à Singapour de déposer des XRP depuis des portefeuilles en auto-garde (self-custody) ou d’autres plateformes supportées, et de retirer leurs XRP directement vers des adresses compatibles sur le XRP Ledger.

Gemini n’a pas annoncé de nouvelles paires de trading XRP, de modifications de frais ou de montants minimums de transfert lors de ce lancement. Le changement immédiat concerne donc principalement le règlement et la connectivité des portefeuilles plutôt que l’accès au trading.

🚨NEW: Gemini OFFICIALLY Opens DIRECT XRP Ledger Deposits & Withdrawals in Singapore 🤯🇸🇬🔥



👉 Singapore users can now move $XRP directly through the XRPL network — expanding direct XRP Ledger access in one of Asia’s major crypto markets. 👀



BILLIONS ARE COMING TO XRPL… https://t.co/lSpJ5zracU pic.twitter.com/nFbkZHJItp — Diana (@InvestWithD) August 24, 2026

La documentation technique de Gemini précise que les dépôts nécessitent à la fois l’adresse X affichée et le tag de destination XRP, l’échange utilisant une structure d’adresse partagée. Les retraits vers d’autres portefeuilles dépositaires partagés requièrent généralement le tag de destination du destinataire, tandis que les transferts vers un portefeuille XRPL privé et non dépositaire rendent ce tag facultatif.

Les clients doivent impérativement vérifier le réseau de destination et tout tag requis avant de soumettre un transfert. L’envoi de XRP via un réseau non supporté ou l’omission d’un tag obligatoire peut entraîner la perte définitive des fonds.

Le rôle stratégique de Singapour pour Gemini

Gemini Digital Payments Singapore a reçu en octobre 2024 une approbation de principe de l’Autorité monétaire de Singapour (MAS) pour une licence d’établissement de paiement majeur (Major Payment Institution).

L’échange continue de collaborer avec le régulateur pour obtenir l’approbation finale, selon les documents destinés au marché singapourien.

Ce processus revêt une importance accrue en 2026 : l’entreprise a consolidé ses opérations internationales autour des États-Unis et de Singapour au début de l’année, tout en se retirant du Royaume-Uni, de l’Union européenne et de l’Australie. Cette restructuration prévoyait également la suppression de près de 200 postes à l’échelle mondiale.

En parallèle, Singapour a autorisé Ripple à étendre ses services de paiement réglementés, la MAS approuvant un éventail plus large de services sous la licence de Ripple. Ces développements placent le lancement des transferts XRP de Gemini aux côtés de la présence institutionnelle croissante de Ripple dans le pays.

Intégration dans l’écosystème de produits XRP de Gemini

Ce déploiement à Singapour fait suite à l’ajout récent du XRP au pool de collatéral croisé (cross-collateral) des produits dérivés de Gemini en juillet, rejoignant ainsi le Bitcoin, l’Ether, le Tether et le Gemini Dollar. En décembre 2025, l’échange avait déjà permis les dépôts et retraits du stablecoin RLUSD de Ripple sur le XRPL.

Gemini propose également aux États-Unis une version de sa carte de crédit libellée en XRP, grâce à un partenariat avec Ripple. Aucun de ces produits n’a été inclus dans l’annonce du 25 août, que Gemini a présentée strictement comme une mise à jour de l’accès aux transferts plutôt que comme le lancement d’un nouveau service de trading ou de règlement.

L’échange n’a pas publié d’objectifs d’adoption par les utilisateurs ni de calendrier d’expansion pour d’autres marchés asiatiques. Le prochain indicateur clé sera de voir si Gemini enregistre une hausse des volumes de dépôts, de retraits ou de trading de XRP à Singapour dans les semaines suivant cette intégration, une donnée que la plateforme n’a pas encore divulguée.