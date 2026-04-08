Genius Group (GNS) a liquidé l’intégralité de sa trésorerie en Bitcoin — 84 BTC évalués à environ 5,7 millions USD en mars 2026 — pour solder une dette de 8,5 millions USD.

Cette cession totale confirme que le bilan de l’entreprise avait atteint un point où aucune autre source de capital n’était disponible pour honorer cette obligation.

La vente a été divulguée parallèlement à la publication des résultats du premier trimestre 2026 de la société et représente un revirement complet de la stratégie d’accumulation de Bitcoin à laquelle l’entreprise s’était publiquement engagée il y a tout juste dix-huit mois.

Cette liquidation est particulièrement notable étant donné que la stratégie « Bitcoin first » de Genius Group, annoncée en novembre 2024, promettait d’allouer au moins 90 % de ses réserves actuelles et futures au Bitcoin.

Le fait que l’entreprise ait quitté l’intégralité de sa position pour satisfaire une dette de 8,5 millions USD — un montant inférieur à la valorisation record de sa trésorerie — témoigne d’un modèle de financement manquant de la redondance structurelle nécessaire pour survivre à une baisse prolongée sans ventes d’actifs forcées.

Genius Group sells all Bitcoin reserves to repay $8.5M debt. 👀 They lans to re-enter later in favourable conditions. 🤦‍♂️ pic.twitter.com/JCZdECkfSH — Crypto Crib (@Crypto_Crib_) April 1, 2026

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Vente de Bitcoin par Genius Group : ce que révèle la liquidation totale

Au moment où Genius Group a entamé le premier trimestre 2026, ses avoirs s’étaient déjà nettement contractés par rapport à leurs sommets. L’entreprise avait accumulé 440 BTC pour un coût total d’environ 42 millions USD — soit un prix d’acquisition moyen de quelque 95 519 USD par BTC — selon les déclarations faites au début de l’année 2025.

Les 84 BTC restants au moment de la liquidation totale impliquent que la société a vendu environ 356 BTC au cours des douze mois précédents, principalement sous la contrainte opérationnelle et juridique plutôt que par choix stratégique délibéré.

Avec une valeur de marché de 5,7 millions USD pour 84 BTC, le prix de sortie implicite de la dernière tranche était d’environ 67 857 USD par jeton — bien en dessous du prix de revient moyen de 95 519 USD de la position globale.

Cet écart représente une perte réalisée significative sur au moins la partie du portefeuille acquise près des sommets, bien que Genius Group n’ait pas divulgué le coût d’acquisition précis par tranche ni le lieu d’exécution pour la vente du premier trimestre 2026.

Le communiqué de presse de la société a attribué le produit de la vente au remboursement intégral de sa dette de 8,5 millions USD, Genius Group ayant simultanément restructuré le cadre général de ses accords de dette parallèlement à la liquidation.

Le chiffre de 8,5 millions USD de dette est en soi un indicateur diagnostic.

À l’échelle actuelle de Genius Group — un chiffre d’affaires au premier trimestre 2026 de 3,3 millions USD, en hausse de 171 % sur un an — cette obligation représentait plus de deux trimestres entiers de revenus, ne laissant à l’entreprise aucune voie crédible pour assurer le service de la dette de manière organique sans liquidation d’actifs. La trésorerie Bitcoin, initialement présentée comme une réserve stratégique, a fonctionné dans la pratique comme le prêteur de dernier ressort.

Pression sur le bilan et enseignements pour les gestionnaires de trésorerie de petite taille

Le mode de défaillance structurelle est ici explicite : Genius Group a tenté de reproduire une stratégie de trésorerie Bitcoin conçue pour des entreprises ayant accès aux marchés profonds des capitaux propres et de la dette, sans disposer de la taille de bilan ou de la capitalisation boursière nécessaires pour absorber une baisse prolongée du prix du BTC.

À son apogée début 2025, la position de 440 BTC de la société valait environ 46 millions USD pour une capitalisation boursière de 33,1 millions USD — un ratio de levier qui n’a laissé aucune marge de manœuvre une fois que la prime sur actions s’est effondrée et qu’une injonction du tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York a bloqué toute nouvelle levée de fonds et achat de Bitcoin en avril 2025.

Cette ordonnance judiciaire — une mesure d’interdiction temporaire et une injonction préliminaire interdisant à Genius Group de vendre des actions ou d’utiliser les fonds des investisseurs pour acheter du Bitcoin — est la cause directe du déclin de la trésorerie, forçant l’entreprise à puiser dans ses avoirs pour financer ses opérations plutôt que de les accumuler pendant la baisse.

Le cours de l’action a chuté de 53 % dans les six semaines suivant l’injonction, comprimant la prime sur actions dont dépendent les petites entreprises de trésorerie Bitcoin pour financer leurs cycles d’acquisition. Sans cette prime, le volant d’accumulation s’arrête.

Le maintien par GameStop de sa position complète de 4 710 BTC malgré une pression de marché comparable illustre la différence : les entreprises disposant de réserves de liquidités non grevées et sans exposition à des clauses restrictives peuvent conserver leurs positions passivement ; les entreprises manquant de liquidités ne le peuvent pas.

Le contraste avec la stratégie de Michael Saylor — qui a continué à accumuler à travers les mêmes conditions de marché baissier qui ont poussé Genius Group à la liquidation totale — n’est pas seulement narratif. Il est structurel. Le modèle de Saylor est conçu autour d’un accès perpétuel au capital ; celui de Genius Group ne l’était pas, et l’écart entre ces deux conceptions est devenu le cœur du sujet.

Genius Group a déclaré son intention de reconstituer sa trésorerie Bitcoin « lorsqu’il estimera que les conditions de marché seront plus favorables ».

Le prochain test matériel de cet engagement interviendra avec les résultats du deuxième trimestre 2026 — plus précisément, si l’entreprise, désormais libérée de ses dettes, recommence à déployer des capitaux dans le Bitcoin ou si les contraintes opérationnelles ayant conduit à la liquidation s’avèrent plus durables que la stratégie qui les a précédées.

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