Mercredi 20 mai 2026 – Le token natif de Hyperliquid, HYPE, a affiché une solide hausse de 28 % au cours des sept derniers jours, dépassant brièvement Solana en valorisation entièrement diluée, dans un contexte plus large de rotation hors des actifs majeurs.

Alors que les ETF spot sur Bitcoin et Ethereum continuent d’enregistrer des sorties régulières, les capitaux semblent se rediriger vers des projets d’infrastructure décentralisée à haute performance. Cette dynamique a ravivé l’attention portée aux projets qui résolvent de vrais problèmes de fragmentation entre les principales blockchains.

Un autre nom qui gagne du terrain ces dernières semaines est LiquidChain, un protocole Layer 3 émergent qui unifie Bitcoin, Ethereum et Solana afin d’améliorer les performances et d’élargir les possibilités de la DeFi. Actuellement en prévente, LiquidChain a déjà levé près de $1 million, ce qui en fait un projet à surveiller au cours des prochains mois.

La dynamique d’Hyperliquid se renforce sur fond de fortes sorties des ETF

Hyperliquid s’est imposé comme l’un des actifs les plus performants du cycle de marché actuel. Le token HYPE a enregistré des gains réguliers tout au long de la semaine passée pour atteindre $59 au moment de la rédaction, soit une hausse de 45 % par rapport au même moment le mois dernier. Cette évolution souligne une rotation en cours vers les altcoins, alors que les traders recherchent des opportunités à bêta plus élevé pendant que Bitcoin consolide près du seuil des $77,000.

literally one of the most insane charts in crypto during a full blown bear market where the whole industry is considered dead lmao $100 is programmed. hyperliquid. pic.twitter.com/NZ2ER9bZio — lyxe (@cryptolyxe) May 21, 2026

Les ETF spot sur Bitcoin ont connu une nouvelle vague de sorties cette semaine, plusieurs séances ayant enregistré des rachats de plusieurs centaines de millions. Les fonds Ethereum ont subi une pression similaire. À l’inverse, les plateformes décentralisées de contrats perpétuels comme Hyperliquid ont profité d’une hausse de l’activité on-chain, avec des volumes d’échange quotidiens dépassant fréquemment ceux de nombreuses plateformes centralisées.

Les analystes mettent en avant les forces clés d’Hyperliquid : une exécution des ordres ultra-rapide, une liquidité profonde sur les contrats perpétuels et un carnet d’ordres entièrement on-chain qui le distingue de nombreux concurrents. Les récents indicateurs de performance de la plateforme montrent qu’elle capte une part dominante du marché décentralisé des produits dérivés, renforçant sa position de leader dans les applications DeFi à usage réel.

Think people are still heavily underestimating the upside potential for $HYPE here. For the first time, we are seeing a breakthrough crypto native application outside of BTC and stablecoins, which most of CT is not used to. Throughout each past cycle longing the platform where… — Daniel Cheung (@HighCoinviction) May 21, 2026

Cette surperformance intervient alors que le sentiment de marché plus large reste prudent. Alors que Bitcoin conserve des supports clés mais peine à trouver un nouvel élan haussier, les capitaux se redéploient vers des récits centrés sur les infrastructures spécialisées et l’efficacité cross-chain. La capacité d’Hyperliquid à maintenir des volumes élevés et la solidité du prix du token dans cet environnement en a fait l’une des histoires marquantes du cycle actuel.

LiquidChain s’impose comme une alternative à forte conviction dans le récit de la liquidité unifiée

Alors qu’Hyperliquid démontre sa solidité dans le trading de perpétuels, un nombre croissant d’investisseurs regarde plus loin sur la courbe des infrastructures, vers des solutions qui unifient la liquidité entre les grands écosystèmes. LiquidChain (LIQUID) construit précisément cela : une blockchain Layer 3 conçue pour combiner la profonde base de capitaux de Bitcoin, les robustes outils DeFi d’Ethereum et l’exécution à haute vitesse de Solana dans un seul environnement à haute performance.

LiquidChain s’attaque à l’un des défis les plus persistants de la crypto : la fragmentation de la liquidité. Au lieu de contraindre les utilisateurs à s’appuyer sur des actifs wrapped et sur de multiples bridges fragiles, le projet crée des pools de liquidité unifiés où les actifs de Bitcoin, Ethereum et Solana peuvent interagir nativement. Cette approche permet un trading plus rapide, une efficacité du capital accrue et un règlement cross-chain plus sûr grâce à des preuves atomiques et des protocoles de messagerie avancés.

L’architecture repose sur une machine virtuelle spécialisée, optimisée pour les applications en temps réel, donnant aux développeurs accès aux forces des trois grandes chaînes sans compromis sur la sécurité ni sur les performances. En agissant comme la première couche d’exécution unifiée reliant ces écosystèmes, LiquidChain entend débloquer de nouvelles possibilités pour les applications décentralisées auparavant freinées par les limites de l’interopérabilité.

Le timing de LiquidChain semble particulièrement favorable. Alors que les capitaux se détournent des tokens Layer 1 établis au profit de projets offrant une véritable différenciation technique, le modèle de liquidité unifiée de LiquidChain cible directement les points de friction auxquels traders et développeurs sont confrontés au quotidien. L’accent mis par le projet sur une liquidité plus profonde, une exécution plus rapide et des flux cross-chain plus sûrs s’aligne sur les mêmes moteurs de demande qui ont alimenté le succès récent d’Hyperliquid, tout en les étendant à une vision multi-chain plus large.

L’intérêt des investisseurs pour la prévente de LiquidChain est resté solide même si certaines parties du marché consolident. Le projet a déjà attiré des financements précoces substantiels, signe de la confiance accordée à sa feuille de route technique et à son positionnement dans le récit émergent des Layer 3.

La prévente de LiquidChain affiche une forte dynamique initiale

La prévente de $LIQUID est actuellement en cours, offrant aux participants un point d’entrée à $0.01461 par token. Les premiers soutiens peuvent également staker leurs tokens directement pendant la prévente afin d’accéder à des récompenses de staking pouvant atteindre 1,410 % APY, offrant une utilité immédiate et du rendement pendant que le projet poursuit son développement.

L’allocation des tokens met l’accent sur la durabilité à long terme, avec des répartitions claires réservées à la croissance de l’écosystème, au développement, à l’apport de liquidité et aux initiatives communautaires. Cette approche structurée a contribué à renforcer la crédibilité du projet auprès des investisseurs à la recherche de projets offrant plus qu’un simple potentiel spéculatif de court terme.

Three Thrones for Three Kings. 👑 All wrapped in the world's greatest L3. ⟁👁https://t.co/vqvBcdSQYC pic.twitter.com/j6dG8ZoHZd — LiquidChain (@getliquidchain) May 19, 2026

Les fondations techniques de LiquidChain et sa thèse d’unification multi-chain le positionnent comme un bénéficiaire naturel si la rotation actuelle vers les altcoins devait s’élargir au-delà d’applications individuelles à fort volume comme le trading de perpétuels, pour s’étendre aux projets d’infrastructure fondamentaux.

Comment rejoindre la prévente de LiquidChain dès aujourd’hui

Rendez-vous sur le site officiel de la prévente de LiquidChain et connectez votre wallet pour commencer. Le processus prend en charge les paiements en ETH, BNB, SOL, USDT, USDC, BTC et par carte bancaire. Les utilisateurs de Best Wallet peuvent participer facilement via l’application mobile, disponible sur l’Apple App Store et Google Play.

Les tokens $LIQUID sont actuellement proposés à $0.01461 dans le cadre de la prévente, avec des récompenses de staking pouvant atteindre 1,410 % APY pour les participants qui se positionnent à ce stade.

Pour les dernières mises à jour et les développements de la communauté, suivez LiquidChain sur X et rejoignez le groupe Telegram officiel.

Visiter LiquidChain