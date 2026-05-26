Bitcoin : Le Nasdaq QBTC peut-il ramener le prix à 80 000 $ ?

Le Bitcoin maintient une position précaire. Les prix au comptant oscillent dans la zone des 76 000 $ sur les principaux trackers, bien que certaines plateformes affichent des sommets à 91 000 $, un écart qui témoigne d’une liquidité fragmentée et d’une nervosité palpable après correction. Cependant, c’est du côté du carnet d’ordres du Nasdaq que se tourne le regard des institutionnels.

La semaine dernière, la SEC a accordé une approbation conditionnelle au Nasdaq PHLX pour coter des options sur indice Bitcoin de type européen, dénouées en espèces, sous le ticker QBTC. Ce changement structurel pourrait modifier en profondeur la gestion de l’exposition au Bitcoin par les professionnels. L’aval de la CFTC reste toutefois attendu avant le début effectif du trading.

Chaque contrat QBTC offre une exposition équivalente à exactement 1 BTC, avec un facteur d’échelle de l’indice au 1/100ème. C’est une taille bien plus réduite que le contrat standard de 5 BTC du CME, dont la valeur notionnelle représente régulièrement des centaines de milliers de dollars.

Cette réduction de la taille des contrats est cruciale : elle permet une couverture précise pour les gestionnaires qui jugeaient le format du CME trop rigide. Reste à savoir si ce timing favorisera ou nuira à la stabilité des prix. La volatilité est déjà élevée, et l’introduction de nouvelles options peut accentuer les mouvements dans les deux sens.

Le prix du Bitcoin peut-il repasser au-dessus des 80 000 $ cette semaine ?

À l’heure actuelle, la réponse technique est : pas facilement. Les flux de données multiples montrent que le BTC consolide dans une fourchette comprise entre 76 500 $ et 77 500 $, affichant des gains modestes d’environ +1 % sur 24 heures après une baisse marquée.

Le support à surveiller se situe dans la zone des 74 000 $ – 76 000 $ (récents plus bas locaux). La résistance se cristallise entre 77 500 $ et 78 000 $, soit le plafond approximatif des dernières 24 heures. Une clôture nette et avec un volume élevé au-dessus de 78 000 $ constituerait le premier signal structurel indiquant que les acheteurs absorbent l’offre plutôt que de simplement freiner la chute.

Trois scénarios se dessinent :

Scénario haussier : L’approbation des options QBTC stimule la demande de couverture institutionnelle, les flux entrants dans les ETF reprennent, et le BTC repasse entre 80 000 $ et 85 000 $ d’ici la fin de la semaine.

Scénario de base : La consolidation se poursuit entre 75 000 $ et 78 000 $ en attendant le feu vert de la CFTC et de nouvelles données macroéconomiques ; la volatilité reste forte, mais la conviction directionnelle demeure faible.

Scénario baissier : Une cassure sous les 74 000 $ avec un volume significatif invaliderait la base actuelle et provoquerait un test de supports plus profonds vers 70 000 $, un niveau que les analystes avaient signalé lors de la première détérioration de la structure de marché. La structure actuelle est corrective et les indicateurs de momentum appellent à la prudence. Le prix pourrait se stabiliser ici, mais le graphique ne le confirme pas encore.

Bitcoin Hyper mise sur l’infrastructure alors que le BTC teste des niveaux clés

Avec un cours spot situé 25 à 30 % sous ses sommets, le Bitcoin rappelle que même les actifs crypto majeurs ne sont pas à l’abri de corrections sévères. Pour les investisseurs, cette phase corrective pose une question centrale : où réside encore un potentiel de hausse asymétrique ? Une partie des capitaux semble se diriger vers des projets d’infrastructure émergents qui exploitent l’écosystème Bitcoin sans être strictement liés à son prix spot actuel.

Bitcoin Hyper ($HYPER) fait partie de ces projets qui attirent l’attention. Positionné comme le premier Layer 2 Bitcoin intégrant la Solana Virtual Machine (SVM), il vise à résoudre les limites historiques du réseau : lenteur des transactions, frais élevés et programmabilité restreinte. La prévente a déjà levé plus de 32,7 millions de dollars, avec un prix actuel du jeton à 0,0136806 $ et des options de staking pour les premiers participants.

L’intégration de la SVM constitue le différenciateur technique majeur. Elle permettrait théoriquement un débit de contrats intelligents supérieur aux propres standards de Solana, tout en bénéficiant du modèle de sécurité de Bitcoin. Si cette promesse est tenue, elle comblerait une lacune réelle du marché.