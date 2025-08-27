Pour Résumer

Google Cloud lance GCUL Layer 1.

Révolutionne les paiements et la tokenisation.

Les altcoins comme ETH surfent sur le bull run.

GCUL : le L1 de Google pour les paiements

Google Cloud fait un pas géant. GCUL, ou Google Cloud Universal Ledger, opère en testnet privé avec des smart contracts en Python.

Cette Layer 1 vise les paiements wholesale et la tokenisation d’actifs. Par ailleurs, un partenariat avec CME Group teste déjà des settlements 24/7.

Effectivement, le consensus HyperBFT assure une scalabilité planétaire, avec 100 000 TPS visés. Les frais bas, à 0,01 € par transaction, attirent les banques.

La neutralité de GCUL évite les lock-ins, contrairement aux réseaux de Stripe ou Circle. Les volumes de stablecoins, à 30 billions d’euros en 2024, s’intègrent nativement. Effectivement, Python réduit les barrières pour les devs d’entreprise.

Par ailleurs, la compliance KYC intégrée renforce la confiance. GCUL supporte des API unifiées pour multi-devises. Ce lancement s’aligne sur le bull run, avec Bitcoin à 113 000 €.

Les institutions accumulent, avec 1,5 milliard d’euros en ETF. Effectivement, Google positionne GCUL comme infra neutre pour Tether ou Adyen.

Par ailleurs, le testnet privé prépare un mainnet en 2026. Ce projet dope l’adoption, avec 12 milliards d’euros en smart contracts globaux.

Impact sur l’écosystème crypto et DeFi

Ce lancement secoue l’écosystème. Ethereum, à 4 214 € (+24,9 %), gagne avec des upgrades Layer-2 compatibles. Solana, à 184 € (+10 %), explose via 1,3 million d’adresses actives.

Par ailleurs, Chainlink, à 18 € (+12 %), brille en DeFi avec 1,8 milliard d’euros de volumes sur Uniswap. Effectivement, XRP, à 3,65 € (+16 %), profite des paiements cross-border, visant 7 € d’ici fin 2025.

Avalanche, à 36 € (+10 %), accélère la tokenisation à 10 000 milliards d’euros d’ici 2030. Le GENIUS Act de juin encadre les stablecoins, boostant la confiance.

Par ailleurs, un piratage de 30 millions d’euros sur un DEX en juillet rappelle les risques. Les 4,5 millions d’adresses Solana actives signalent un FOMO massif.

Effectivement, la TVL DeFi atteint 85 milliards d’euros. Cardano, à 0,85 € (+8 %), gagne avec 2 millions de transactions Hydra. Ce dynamisme propulse les altcoins vers des sommets.

Un boom institutionnel en vue ?

Ce bull run change tout. Une intégration GCUL pourrait libérer 300 milliards d’euros vers les altcoins. Solana vise 258 € et Ethereum 6 050 € d’ici 2026.

Les ETF altcoins, attendus au Q3 2025, injectent 2 milliards d’euros. Effectivement, des hubs comme Singapour, avec 15 licences blockchain, alimentent l’optimisme.

Grok conseille 5 % du portefeuille en XRP et Chainlink. Un Nasdaq à 17 600 points (-1,4 %) freine légèrement. Par ailleurs, MiCA impose la prudence.

Les whales accumulent, avec 1,1 million d’adresses BTC actives. Ce signal L1 de Google brûle, mais exige vigilance face aux corrections potentielles.

À lire aussi :