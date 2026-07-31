La décision de la Réserve fédérale de maintenir ses taux inchangés cette semaine a laissé le marché crypto sans signal politique clair, et les traders en ressentent déjà les effets. Trois membres du comité du FOMC ont exprimé leur préférence pour une hausse d’un quart de point, le président de la Fed, Kevin Warsh, a qualifié le débat interne de « querelle de famille », et la déclaration officielle n’a offert pratiquement aucune perspective future. Les rendements des obligations du Trésor à long terme ont progressé tandis que les échéances plus courtes ont reflué, soulignant le message mitigé sur l’inflation et la trajectoire à venir.

Malgré ce flou artistique délibéré, les capitaux continuent d’affluer vers les projets Web3 capables d’élargir les cas d’usage pratiques du Bitcoin. Cela permet à la prévente de Bitcoin Hyper (HYPER) de foncer vers les 32,99 millions de dollars, s’apprêtant ainsi à franchir le cap des 33 millions de dollars. L’accent mis par le projet sur des transactions BTC rapides et à faible coût ainsi que sur des outils DeFi, tout en restant ancré dans la sécurité de Bitcoin, maintient l’intérêt des acheteurs alors même que le marché digère la posture prudente de la Fed. Avec une infrastructure Layer 2 encore en phase de développement, cette levée de fonds record démontre que la demande pour une réelle utilité du Bitcoin reste particulièrement solide.

La Réserve fédérale maintient ses taux : les débats internes et la réaction des marchés alimentent l’incertitude

Le Federal Open Market Committee (FOMC) a maintenu son taux directeur inchangé à l’issue de sa dernière réunion, mais la décision était loin de faire l’unanimité. Les présidentes et président régionaux Lorie Logan, Neel Kashkari et Beth Hammack ont tous exprimé leur préférence pour une hausse de 25 points de base, marquant une division notable au sein du comité. Le président Kevin Warsh a présenté ce désaccord comme un processus délibéré de discussion ouverte plutôt que comme une fracture, mais le communiqué officiel est resté volontairement succinct et a évité toute prévision détaillée.

M. Warsh a également réitéré l’engagement de la Fed à maîtriser l’inflation, soulignant que ce processus prendrait du temps et que le FOMC ne disposait pas de solution miracle face aux défis économiques actuels.

Les marchés ont réagi immédiatement : le rendement des obligations du Trésor à 30 ans a progressé de plus de 11 points de base pour atteindre des niveaux inédits depuis 2007, tandis que le rendement à deux ans a légèrement reflué. Ces mouvements suggèrent que les investisseurs s’attendent à ce que les taux à court terme restent élevés plus longtemps, alors même que les risques d’inflation à long terme persistent. Aucune indication n’a été donnée quant aux attentes des membres du FOMC pour la réunion de septembre, laissant les analystes décrypter seuls les données.

Le trader très suivi Daan Crypto a prédit que le Bitcoin devrait rester dans une zone de turbulence tant qu’une clôture hebdomadaire au-dessus des 70 000 $ n’aura pas été validée, une perspective que l’incertitude actuelle ne fait que renforcer.

$BTC The fun starts when we see a weekly close above $70K again. Until then it's choppy waters during the overall market uncertainty. pic.twitter.com/0OCb8syTEU — Daan Crypto Trades (@DaanCrypto) July 29, 2026

L’évolution des cours du marché crypto après la réunion du FOMC a largement validé cette analyse, le BTC manquant pour l’instant de direction claire. Par conséquent, les investisseurs avisés commencent à regarder au-delà de la simple spéculation sur les prix pour s’intéresser à des projets d’infrastructure comme Bitcoin Hyper (HYPER), capables de donner une réelle utilité au BTC.

La prévente de Bitcoin Hyper approche les 33 millions de dollars, portée par la dynamique des L2 Bitcoin

Bitcoin Hyper (HYPER) développe un réseau Layer 2 dédié qui associe la sécurité de la couche de base de Bitcoin à la puissance de calcul de la Solana Virtual Machine (SVM). Les utilisateurs déposeront leurs BTC via un pont canonique qui vérifie les en-têtes de blocs et les preuves de transaction on-chain. Une fois sur le Layer 2, ils pourront envoyer et recevoir des actifs avec une finalité quasi instantanée et des frais minimes.

Ce nouvel environnement L2 prendra également en charge le staking, les plateformes d’échange décentralisées (DEX) et d’autres applications historiquement complexes à exécuter directement sur Bitcoin. Des engagements d’état périodiques et des preuves à divulgation nulle de connaissance (zero-knowledge proofs) permettront de maintenir le système vérifiable sur la chaîne principale, tandis que les retraits renverront les BTC vers des adresses Layer 1 après validation.

Le jeton natif HYPER sera utilisé pour le gas, la gouvernance et le staking sur le réseau L2 de Bitcoin Hyper. Le prix actuel du token en prévente est de 0,0136839 $, et les participants peuvent activer un APY de staking de 36 % dès l’achat. La campagne a désormais levé près de 32,99 millions de dollars sur un objectif d’étape de 33 millions de dollars, l’activité quotidienne des acheteurs se maintenant malgré les signaux mitigés de la Fed.

Alors que les capitaux continuent d’affluer vers la prévente de Bitcoin Hyper, le projet s’efforce d’élargir les possibilités offertes aux détenteurs de Bitcoin, bien au-delà de la simple attente d’une hausse des cours.

Rejoignez la prévente de Bitcoin Hyper avant la prochaine étape

Les investisseurs intéressés par Bitcoin Hyper peuvent visiter le site officiel de la prévente du projet, y connecter un portefeuille et finaliser leur achat en quelques étapes. Les jetons HYPER sont également disponibles via l’application Best Wallet, qui facilite le processus d’investissement grâce à sa section « Upcoming Tokens » (Tokens à venir). L’application Best Wallet peut être téléchargée sur l’Apple App Store ou sur Google Play.

Les achats d’HYPER peuvent être effectués en SOL, ETH, BNB, USDT, USDC ou par carte bancaire classique. Le staking peut être activé immédiatement au taux actuel de 36 % d’APY, et le prix du jeton restera fixé à 0,0136839 $ jusqu’à la prochaine hausse, prévue pour demain.

Pour suivre en temps réel l’évolution des étapes et les futures cotations, suivez Bitcoin Hyper sur X et rejoignez le canal Telegram du projet.

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