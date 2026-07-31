XRP : Le Sénat américain écarte le CLARITY Act, un coup dur

Le Sénat des États-Unis a officiellement mis de côté le Digital Asset Market CLARITY Act le 28 juillet 2026. En réorientant son calendrier vers un projet de loi sur les sanctions contre la Russie et des nominations fédérales, la chambre haute exclut de fait tout vote avant le début des vacances parlementaires le 7 août. Cette décision ferme, pour le moment, toute voie législative à court terme visant à cimenter la classification du XRP en tant que commodité dans le droit fédéral.

Il ne s’agit pas d’un simple contretemps calendaire, mais d’un point d’inflexion structurel pour une classe d’actifs dont le développement institutionnel — incluant les produits de garde, le traitement du bilan des banques et les flux entrants des ETF XRP spot — dépend d’une permanence législative que les décisions administratives d’agences ne peuvent garantir de manière fiable.

Actualités du CLARITY Act : Pourquoi le calendrier du Sénat s’est refermé

Le CLARITY Act avait pourtant atteint le calendrier du Sénat le 1er juin 2026 (sous le numéro de calendrier 423), après avoir été approuvé par le comité sénatorial des banques, du logement et des affaires urbaines le 14 mai par 15 voix contre 9. Les 13 républicains avaient été rejoints par les démocrates Ruben Gallego (Arizona) et Angela Alsobrooks (Maryland), bien que ces derniers aient conditionné leur soutien à des dispositions éthiques plus strictes.

Toutefois, le chef de la majorité au Sénat, John Thune, n’avait pas déposé de motion de clôture à la mi-juillet. Le projet de loi nécessitait 60 voix pour franchir ce seuil, alors que le soutien confirmé n’était estimé qu’à environ 51 voix au moment de sa mise à l’écart.

UPDATE: The CLARITY Act has been pushed back further, the Senate is now prioritizing nominations and a Russia sanctions bill, leaving crypto legislation unlikely to see floor time before next week at the earliest. pic.twitter.com/cQakjnv2l5 — CoinDesk (@CoinDesk) July 28, 2026

Sur Polymarket, les probabilités de passage au Sénat ont culminé à 43 % le 21 juillet, brièvement portées par l’ouverture de la Maison Blanche aux clauses éthiques, avant de retomber à 42 % à l’approche de la date limite. Le différend sur la clause d’éthique — portant sur la capacité des procureurs généraux des États à poursuivre des actions du ministère de la Justice — a constitué le dernier point de blocage, les Républicains et la Maison Blanche ayant retiré cette disposition avant qu’un accord ne soit trouvé.

L’équipe de recherche de Galaxy Digital estime désormais que les chances que le CLARITY Act devienne une loi en 2026 sont égales ou inférieures à 50 %. Elle cite la complexité arithmétique de la clôture et la réconciliation nécessaire entre le texte du comité bancaire, le Digital Commodity Intermediaries Act du comité de l’agriculture (adopté le 29 janvier 2026 par 12 voix contre 11) et la version de la Chambre (H.R. 3633), votée à une majorité bipartite de 294 contre 134 en juillet 2025.

Prix du XRP et conditionnelle de Standard Chartered : La valeur de la permanence statutaire

Le XRP s’échangeait aux alentours de 1,08 $ sur Binance le 29 juillet, en baisse d’environ 8 % sur une semaine, avec une fourchette de 1,0450 $ à 1,0679 $ sur 24 heures. Après un pic à 3,40 $ mi-2025, le jeton a enchaîné des sommets et des creux de plus en plus bas, avec un « death cross » confirmé (la moyenne mobile exponentielle à 50 jours croisant sous celle à 200 jours) toujours actif.

L’indice ADX de 11,2 témoigne de l’une des tendances les plus faibles de l’été ; une lecture inférieure à 20 indique un environnement sans tendance claire, sujet aux fausses cassures. Dans ce contexte, l’objectif de prix de 8 $ fixé par Standard Chartered pour le XRP reste conditionné à 10 milliards de dollars de flux cumulés dans les ETF spot. Les analystes de la banque attribuaient entre 4 et 8 milliards de ce montant au seul passage du CLARITY Act, perçu comme le verrou débloquant le développement de produits institutionnels.

Sans vote avant les vacances, ce scénario est reporté. Le glissement récent du XRP vers la zone des 1,06 $ – 1,08 $ reflète à la fois ce revers législatif et un positionnement général de réduction des risques avant la décision de la FOMC aujourd’hui. Bien que Ripple ait obtenu un traitement de commodité au niveau administratif suite au règlement du litige avec la SEC en 2025 et à une décision conjointe SEC-CFTC en mars 2026, ce statut repose sur des communiqués réglementaires et non sur la loi. Une future administration pourrait le remettre en cause. Le CLARITY Act ancrerait cette classification dans le Code des États-Unis, offrant la durabilité exigée par les dépositaires institutionnels et les émetteurs d’ETF.

Contexte Macro : La décision de la Fed et l’implication d’un maintien ferme

Le président de la Fed, Kevin Warsh, préside aujourd’hui, 29 juillet, sa deuxième réunion de la FOMC. Le taux directeur devrait être maintenu entre 3,50 % et 3,75 %. La probabilité d’une hausse selon le CME FedWatch a atteint environ 38 % le week-end dernier — son plus haut niveau de ce cycle — avant de reculer légèrement.

Les sorties de capitaux des ETF Bitcoin et la pression vendeuse globale sur les cryptos ont suivi ce repricing des attentes de taux, le Bitcoin se négociant près de 63 400 $ ce mardi. Un maintien accommodant (dovish) avec des indices sur une baisse en septembre pourrait propulser le XRP vers la zone dorée de Fibonacci à 1,10 $ – 1,12 $. À l’inverse, un discours ferme (hawkish) prolongerait la vente vers les supports à 1,0125 $ et 0,9711 $.

Quoi qu’il en soit, aucun scénario macroéconomique ne remplace le catalyseur législatif que le marché vient de perdre, au moins jusqu’à la fin de l’année 2026. La variable la plus déterminante pourrait être le calendrier des élections de mi-mandat : une fenêtre législative d’automne réduite rend le CLARITY Act vulnérable à un report vers le prochain Congrès, où toute la coalition sénatoriale devrait être reconstruite de zéro.