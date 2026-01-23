L’érosion surprenante des millionnaires du Bitcoin sous l’ère Trump

Pour Résumer

Environ 25 000 portefeuilles Bitcoin ont perdu leur statut de millionnaire en un an malgré un contexte politique pro-crypto aux États-Unis.

Si les plus gros détenteurs résistent mieux à la volatilité, les investisseurs intermédiaires ont massivement sécurisé leurs gains ou subi les corrections du marché.

Ce mouvement on-chain illustre une redistribution des richesses numériques influencée par les réalités macroéconomiques et les prises de bénéfices.coi.

Une baisse contrastée malgré les promesses de dérégulation

L’arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche en janvier 2025 avait initialement propulsé le Bitcoin vers des sommets historiques, dépassant la barre symbolique des 100 000 dollars. Cet enthousiasme reposait sur la promesse d’une intégration plus poussée des actifs numériques dans le système financier traditionnel et une fin des hostilités réglementaires. Pourtant, les données récentes révèlent que le nombre d’adresses millionnaires est passé de 157 563 lors de l’investiture à seulement 132 383 un an plus tard.

Cette diminution de 16 % suggère que l’optimisme politique ne s’est pas traduit par une accumulation constante de richesse pour les détenteurs de taille intermédiaire. Il semble que la volatilité persistante du marché ait eu un impact direct sur les portefeuilles situés juste au-dessus du seuil du million de dollars. Ces investisseurs, souvent plus sensibles aux fluctuations de prix que les baleines institutionnelles, ont vu leur valorisation repasser sous la barre fatidique suite aux corrections successives.

La résilience des plus gros portefeuilles face à la tourmente

Si la catégorie des « petits millionnaires » a souffert, les plus grands détenteurs de Bitcoin ont fait preuve d’une solidité bien supérieure. Les adresses possédant plus de 10 millions de dollars en BTC n’ont enregistré qu’une baisse de 12,5 %, passant de 18 801 à 16 453. Cette différence de comportement souligne une meilleure gestion des risques et une capacité d’absorption des chocs de marché nettement plus élevée chez les investisseurs de haut rang.

Les analystes soulignent que beaucoup de ces adresses institutionnelles ou privées ont profité des périodes de hausse pour prendre des bénéfices massifs. Contrairement aux investisseurs particuliers, ces entités disposent de stratégies de sortie sophistiquées qui leur permettent de sécuriser leurs gains avant que la volatilité ne réduise leur capital. La baisse observée pourrait donc refléter autant une redistribution des jetons qu’une véritable perte de valeur nominale sur le réseau.

Le rôle des prises de bénéfices et de la macroéconomie

Le recul du nombre de millionnaires ne signifie pas nécessairement un désintérêt pour la reine des cryptomonnaies, mais plutôt une phase de maturation du cycle. Une grande partie de la croissance de ces adresses riches avait eu lieu avant même l’entrée officielle de Trump en fonction, portée par l’anticipation des marchés. Une fois les annonces intégrées dans les prix, de nombreux investisseurs ont choisi de convertir leurs actifs numériques en liquidités ou en d’autres formes de placement.

En outre, les tensions commerciales internationales et les menaces de tarifs douaniers ont parfois pesé sur l’appétit pour le risque, affectant indirectement le cours du Bitcoin. Le marché semble désormais chercher un nouvel équilibre entre le soutien politique affiché par Washington et les réalités économiques globales. La question reste de savoir si cette réduction du nombre de millionnaires est un simple ajustement technique ou le signe avant-coureur d’un changement de dynamique plus profond pour l’année à venir.

L’avenir du Bitcoin dépendra de sa capacité à transformer l’essai réglementaire en une adoption réelle et stable. Alors que les adresses millionnaires diminuent, la structure du marché se transforme pour laisser place à des acteurs plus robustes. Le cycle actuel nous rappelle que la politique peut impulser un mouvement, mais que seul le marché décide de la pérennité de la richesse créée.

Source : FinBold

