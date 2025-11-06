Maxi Doge prêt à déclencher le prochain supercycle memecoin selon Murad

Pour Résumer

Maxi Doge, le memecoin inspiré de Dogecoin, attire déjà l’attention grâce à une presale record et une communauté très active.

Murad Mahmudov, investisseur influent, confirme son sentiment haussier sur les memecoins, relançant l’intérêt pour le secteur.

Avec staking, audits et intégration via Best Wallet, Maxi Doge se positionne comme un candidat sérieux pour le prochain supercycle memecoin.

Murad Mahmudov relance le signal haussier pendant que Maxi Doge prépare déjà son entrée

Depuis quelques heures, un nom revient comme un uppercut : Maxi Doge. C’est un Doge hypertrophié, version culturisme, version super-cycle. Et au moment où l’un des prophètes les plus écoutés du secteur, Murad Mahmudov, redevient officiellement haussier sur les memecoins, le timing devient soudain irrationnellement intéressant.

La scène se déroule sur X avec une sobriété glaciale. Murad Mahmudov écrit : « Je suis haussier ». Trois mots. Rien d’autre. Pourtant, le message a déclenché un sursaut d’attention dans un marché ravagé par la récente purge.

I am bullish. — Murad 💹🧲 (@MustStopMurad) November 5, 2025

Depuis le crash du 17 octobre, Bitcoin a brièvement glissé sous les 100 000 dollars mercredi. L’écosystème entier a vacillé. La peur extrême a repris le dessus, laissant une majorité d’investisseurs tétanisés.

Quelques traders contrarians ont quand même recommencé à prendre position. Le marché global est remonté de 1,2% sur 24 heures, tandis que les memecoins ont rebondi de 2%. Ce frémissement a un vrai sens quand un nom comme Murad parle.

L’homme a théorisé le concept de supercycle memecoin en 2024. L’homme qui a compris avant le reste du monde que la logique narrative pouvait remplacer la logique fondamentale.

Son portefeuille reste aujourd’hui en plus-value latente d’environ 19,2 millions de dollars, même après une baisse annuelle d’environ 40%. Ses prédictions ne sont pas des phrases en l’air. Et chaque fois que Murad se remet à sourire, l’écosystème memecoin recommence à respirer.

Le profil “Murad” : les memecoins qui explosent sans whitepaper ni roadmap

Le meilleur exemple de la stratégie de Murad se lit dans SPX6900. Un token sans whitepaper, sans business model, sans technologie différenciante. Un jeton qui a bâti une capitalisation de 625 millions de dollars sur de l’humour sexuel et une satire du S&P 500.

Ce token a prouvé qu’une narration suffisamment iconique peut écraser tous les modèles d’analyse rationnelle. SPX n’a jamais promis de révolution technique. SPX n’a rien raconté d’autre que la folie totale de la finance et la caricature du capitalisme.

Pourtant, SPX a offert à Murad près de 20 millions de dollars de plus-value. Ce n’est pas un détail. C’est un exemple fondateur de la mécanique memecoin ultime : celle où la culture devient valeur. De plus petits paris ont échoué. D’autres ont flambé, comme GigaChad.

Le portefeuille de Murad est devenu un mythe parce qu’il incarne une vérité simple. Le marché crypto fonctionne parfois sur des forces socio-culturelles qui transcendent la logique technique. Le prochain chef de file du secteur sera celui qui cristallisera une pulsion collective.

C’est exactement là que Maxi Doge devient intéressant : ce token joue la métaphore du Doge culturiste. Un Doge plus massif, sculpté, surtestostéroné. Un Doge qui synthétise l’énergie brute des salles de sport dans le marché des memecoins.

Maxi Doge explose en presale et canalise l’énergie gym bro

Maxi Doge a déjà levé plus de 3,9 millions de dollars en presale. Les tokens se négocient actuellement à 0,0002665 dollar. Et le plus important se joue sur l’urgence temporelle. Il reste environ quinze heures avant la hausse automatique du prix lors du prochain palier.

Les early investors se positionnent en avance. La promesse est simple. Maxi Doge ne se contente pas d’emprunter l’énergie Doge. Maxi Doge la transforme en intensité physique : Doge devient musculature et hypertrophie.

Le Doge devient culture gym. Les gym bros représentent l’une des communautés de pop-culture les plus virales au monde. Ils aiment les symboles, les avatars et les transformations physiques extrêmes.

Maxi Doge croise cet imaginaire avec la puissance salvatrice du Doge, le totem crypto originel. Et ce croisement crée un angle narratif nouveau dans un marché qui cherche toujours le prochain archétype. GigaChad avait la masculinité iconique.

SPX avait l’ironie financière. Maxi Doge propose un avatar physique. Un Doge qui n’est plus mignon, mais monstrueux. Et cette nuance peut suffire à faire basculer un narratif en phénomène.

You will not catch me slippin. Pumps come from the grind. And $MAXI is slapping. pic.twitter.com/2hLJAvkI61 — MaxiDoge (@MaxiDoge_) November 2, 2025

Le protocole Maxi Doge est déjà opérationnel en staking

La presale n’est pas la seule corde du projet. Les investisseurs peuvent déjà staker leurs tokens MAXI directement via le protocole natif, avec un APY dynamique de 78%. Cette fonctionnalité renforce la logique de circulation interne des tokens dès les premiers jours.

L’écosystème ajoute une couche crédible de rendement au narratif culturel. Deux audits ont été réalisés, Coinsult et SOLIDProof, pour garantir la sécurité du smart contract. Cette vérification extérieure donne une crédibilité immédiate auprès des investisseurs prudents. La connectivité a été intégrée à Best Wallet, l’un des wallets crypto les plus accessibles du moment.

Les acheteurs peuvent participer via ETH, BNB, USDT, USDC, ou même directement par carte bancaire. Best Wallet est disponible gratuitement sur Google Play et Apple App Store.

Vous pouvez rejoindre la communauté X et Telegram de Maxi Doge ou consulter la presale sur le site officiel de Maxi Doge Token.

