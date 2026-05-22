Ethereum : Vitalik Buterin dévoile un plan pour la confidentialité

Le prix de l’Ethereum reste bloqué à 2 100 $ dans un marché trompeusement calme, alors même que le réseau entame l’un de ses pivots architecturaux les plus significatifs depuis des années.Vitalik Buterin, cofondateur d’Ethereum, a publié un article technique détaillant trois mises à jour de confidentialité à court terme.

Celles-ci visent à sortir les transactions privées de l’ombre des solutions tierces pour les intégrer directement au protocole.

Jusqu’à présent, la confidentialité sur Ethereum n’était qu’un ajout optionnel et externe.

La feuille de route de Buterin cible trois initiatives spécifiques : l’Account Abstraction (AA) avec FOCIL, les « Keyed Nonces » et le travail sur la couche d’accès.

Le système FOCIL (fork-choice enforced inclusion lists) rend la censure des transactions structurellement plus difficile en obligeant les constructeurs de blocs à inclure les transactions nommées par les validateurs, sous peine de rejet par le réseau.

Short-term things being done to shift Ethereum toward native privacy: * AA + FOCIL (makes privacy protocol txs, among many other things, first-class with strong inclusion guarantees)

* Keyed nonces: https://t.co/BeTJvFhxiV

* Access-layer work (Kohaku, private reads…) https://t.co/MImWVYXBQv — vitalik.eth (@VitalikButerin) May 20, 2026

L’Account Abstraction, de son côté, remplace les comptes externes à clé unique (la configuration standard des portefeuilles ERC-20) par une logique de compte programmable. Cela permet de réduire les traces de métadonnées qui s’échappent actuellement de chaque transaction standard.

Ces propositions interviennent alors que la Fondation Ethereum traverse une vague de départs internes liés à un changement de mandat organisationnel.

Lors de la conférence Consensus Hong Kong, des voix institutionnelles ont souligné que la confidentialité est un prérequis indispensable à l’adoption par les entreprises, ce qui confère à cette feuille de route un poids commercial certain.

Pourtant, la structure du prix de l’ETH n’a pas réagi. La consolidation reste le mode dominant pour l’actif depuis maintenant plusieurs mois.

Le prix de l’Ethereum doit d’abord franchir les 2 200 $

Le cours de l’Ethereum subit une pression à la baisse au niveau des 2 100 $. Sur le plan technique, le prix semble se resserrer dans une fourchette étroite, caractérisée par de petites bougies et une réduction des écarts intrajournaliers, sans cassure décisive hors de cette zone de consolidation.

Ce type de configuration précède généralement un mouvement d’expansion majeur.

Toutefois, la direction reste incertaine au vu de la seule action des prix. Les acheteurs doivent impérativement reconquérir la zone des 2 150 $ pour envisager une hausse vers les 2 200 $ et au-delà, ce niveau constituant actuellement la résistance clé à court terme.

Le support situé entre 2 080 $ et 2 100 $ a tenu lors des replis, mais une cassure sous les 2 050 $ déclencherait probablement une nouvelle vague de vente.

Grâce à ces améliorations sur la confidentialité, le momentum pourrait attirer de nouveau l’attention des développeurs et des institutions. Cela aiderait l’ETH à franchir les 2 200 $ avec du volume, libérant ainsi la pression accumulée vers l’objectif des 2 500 $.

LiquidChain : Liquidité ETH, sécurité BTC et rapidité Solana

La stagnation de l’Ethereum frustre les traders de momentum en quête de gains rapides.

Si Ethereum reste un excellent choix pour le long terme, il n’offre pas forcément l’asymétrie recherchée par ceux qui se tournent vers le marché des préventes d’infrastructure.

Le tri en cours parmi les solutions de couche 2 (L2) d’Ethereum a recentré l’attention sur les projets d’infrastructure cross-chain capables de capturer une liquidité unifiée. C’est précisément la thèse défendue par l’un des projets les plus distincts actuellement en phase de prévente.

LiquidChain ($LIQUID) est un projet d’infrastructure Layer 3 qui se positionne comme une couche de liquidité inter-chaînes, fusionnant les liquidités de Bitcoin, Ethereum et Solana dans un environnement d’exécution unique.

Son architecture repose sur quatre piliers : une couche de liquidité unifiée, une exécution en une seule étape, un règlement vérifiable et une architecture « Deploy-Once » permettant aux développeurs de déployer une seule fois pour accéder simultanément aux trois écosystèmes.

La prévente est actuellement fixée à 0,01461 $ par $LIQUID, avec près de 800 000 $ récoltés à ce jour. La trajectoire de la prévente de LiquidChain a été suivie de près alors qu’elle franchissait le cap des 780 000 $.

Découvrez LiquidChain et consultez les conditions complètes de la prévente ici.