PepeNode permet de miner les tokens PolitiFi, en hausse de 15,7 % cette nuit

PepeNode transforme le minage crypto en jeu stratégique, permettant aux joueurs de gagner des meme coins comme PEPE et FARTCOIN.

Le token PEPENODE alimente l’écosystème, avec un rendement de staking dynamique à 626 % APY.

La prévente est en cours, avec des achats possibles via ETH, BNB, USDT ou carte bancaire.

PepeNode révolutionne le minage crypto pendant l’envolée des tokens PolitiFi

Les PolitiFi meme coins ont mené la reprise avec une envolée de 15,7 %, soit la meilleure performance du sous-secteur.

Pendant cette reprise, un nouveau projet appelé PepeNode (PEPENODE) bouleverse la scène des meme coins grâce à son modèle mine-to-earn. Ce système permet aux utilisateurs de gagner passivement tout en jouant.

PepeNode devient le premier projet crypto mine-to-earn dédié aux meme coins. Il offre aux joueurs la possibilité de gagner des tokens populaires comme Pepe (PEPE) et Fartcoin (FARTCOIN) via un jeu de minage virtuel. Et ce n’est qu’un début. PepeNode prévoit déjà d’élargir la liste des meme coins disponibles à miner simplement en jouant.

Le projet transforme le minage crypto en une expérience ludique. En effet, il a l’avantage de remplacer les machines coûteuses et les factures d’électricité par un gameplay interactif. Les joueurs combinent des nœuds pour améliorer leurs performances et maximiser leur hashrate virtuel.

Dans l’économie du jeu, les utilisateurs dépensent des tokens PEPENODE pour améliorer leurs installations et acheter de nouveaux nœuds. Ces tokens sont disponibles en prévente à 0,0011363 $ l’unité, mais il ne reste que 48 heures avant que le prix n’augmente pour le prochain round.

Qui a dit qu’il fallait un rig à un million pour miner du crypto ?

Aujourd’hui, le minage crypto a perdu son accessibilité. Il est maintenant réservé aux privilégiés. Passant d’un outil ouvert à tous à un jeu réservé aux investisseurs fortunés et aux installations industrielles. Ce changement a exclu les petits investisseurs, ceux qui ont contribué à la décentralisation de Bitcoin.

PepeNode inverse la tendance. Il redonne le pouvoir aux utilisateurs en rendant le minage 100 % virtuel. Plus besoin de matériel coûteux ni de se soucier de l’électricité. Tout se passe dans un environnement numérique où seule la stratégie compte, pas le budget.

Votre défi principal consiste à répartir vos tokens pour créer le rig virtuel le plus performant. Bien sûr, chaque action compte ! À vous d’acheter les bons nœuds, d’améliorer les installations et de développer votre opération. Ces choix influencent directement votre hashrate et vos gains quotidiens.

PepeNode se distingue parce qu’il ne ressemble pas à un travail. Il s’inspire de FarmVille et Tycoon Builder. Vous plongez dans un jeu stratégique. Vous commencez avec une petite salle de minage digitale et vous la transformez en empire crypto, tout en gagnant des récompenses réelles.

Les meme coins repartent à la hausse, et PepeNode les mine tous

PepeNode se démarque encore plus en dépassant le cadre du Bitcoin. Bien que le Bitcoin reste précieux, ses rendements ne grimpent plus comme avant. Il pourrait atteindre 200 000 $, mais à son prix actuel proche de 102 000 $, cela représente moins de 100 % de hausse. C’est impressionnant dans l’investissement traditionnel, mais en crypto ? Ce n’est pas ce qui vous place à côté des jumeaux Winklevoss.

PepeNode, lui, distribue des récompenses en meme coins. Son token natif, PEPENODE, reste au cœur de l’écosystème. Plus votre rig virtuel est optimisé, plus vous gagnez de tokens. En montant dans le classement, vous débloquez des récompenses en meme coins populaires comme PEPE et FARTCOIN.

Comme mentionné plus tôt, les meme coins ont bondi de 2,1 % pendant la nuit, principalement grâce à la hausse des PolitiFi meme coins.

Source: Coingecko.com

Official Trump (TRUMP) a bondi de 12,5 %, tandis que Jeo Boden (BODEN) a grimpé de 15,5 %, et Kamala Horris (KAMA) a progressé de 14,1 %.

À mesure que PepeNode se développe, le projet prévoit d’intégrer encore plus de tokens tendance dans son écosystème de minage. Les joueurs pourront ainsi gagner des meme coins populaires directement via le gameplay.

Et qui sait ? Cela pourrait même inclure les plus grands noms du secteur, comme Dogecoin (DOGE) et Shiba Inu (SHIB).

Pourquoi le token PEPENODE a le potentiel de rejoindre les meilleurs meme coins

Pendant que les joueurs collectent des meme coins via leurs rigs virtuels, le token PEPENODE, moteur de tout l’écosystème, peut aussi prendre de la valeur avec le temps.

Cela s’explique par la tokenomics déflationniste de PepeNode. À chaque fois qu’un joueur améliore ses installations, achète des nœuds ou développe son infrastructure, 70 % des tokens PEPENODE utilisés sont brûlés définitivement. L’offre diminue donc à mesure que le jeu grandit.

Avec moins de tokens en circulation, ceux qui restent deviennent naturellement plus rares et plus précieux à mesure que l’adoption progresse. Contrairement à de nombreux meme coins qui reposent uniquement sur le buzz communautaire, PEPENODE offre une vraie utilité in-game, ce que même certains tokens à plusieurs milliards ne peuvent pas revendiquer.

Pas étonnant que le média crypto InsideBitcoins ait classé PEPENODE parmi les projets à potentiel x100.

Comment obtenir des tokens PEPENODE

Pour acheter des tokens PEPENODE, rendez-vous sur le site officiel. Vous pouvez payer avec ETH, BNB, USDT (ERC-20 et BEP-20), ou même avec une carte bancaire.

PepeNode recommande Best Wallet, considéré comme le meilleur portefeuille crypto et Bitcoin du secteur. Le projet est listé sur l’outil de sélection de projets de Best Wallet, Upcoming Tokens, ce qui vous permet d’acheter, suivre et réclamer vos tokens dès que le projet sera lancé.

PEPENODE sert aussi de token de staking dans l’écosystème. Il offre actuellement un rendement dynamique de 626 % APY via le protocole natif du projet.

Le smart contract du token a été audité par Coinsult, ce qui garantit aux premiers investisseurs une sécurité renforcée du code.

Suivez le projet sur X et Telegram pour ne rien manquer.

Visitez le site officiel de PepeNode dès maintenant :

Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Veuillez faire vos propres recherches et être conscients qu’investir comporte des risques. Aussi, certains liens d’affiliation se trouvent sur cette page et nous génèrent de l’argent.

