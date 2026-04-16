Le Bitcoin USD s’approche de niveaux qu’il n’avait plus connus depuis quatre semaines, le BTC s’échangeant près de 74 000 USD après un rallye marqué qui a pris de court plusieurs traders positionnés à la vente.

Ce mouvement intervient à un moment tactiquement sensible, alors que l’échéance fiscale du 15 avril de l’IRS approche, et les analystes estiment que jusqu’à 2,8 milliards USD de pressions vendeuses liées à la fiscalité pourraient survenir, les détenteurs américains liquidant leurs positions pour couvrir leurs obligations sur les plus-values.

Les données du marché des options de Deribit identifient 75 000 USD comme un prix d’exercice particulièrement chargé. Cette dynamique fait des 75 000 USD moins un mur de résistance traditionnel qu’un point de libération de la volatilité : un seuil où l’élan directionnel, une fois établi, pourrait s’accentuer rapidement dans un sens comme dans l’autre.

Les indicateurs techniques plus larges montrent que le BTC se maintient au-dessus de la bande de Bollinger médiane (70 113 USD), avec un RSI neutre proche de 49 et un histogramme MACD plat suggérant que le marché reste dans une phase de consolidation avant une potentielle cassure.

(SOURCE : TradingView)

Le prix du Bitcoin peut-il franchir les 75 000 USD avant l’échéance fiscale ?

Le BTC/USD s’affichait près de 74 000 USD au moment de la rédaction, s’étant redressé depuis la zone des 68 000–70 000 USD qui a défini une grande partie de la semaine précédente. Le graphique en quatre heures montre que le prix s’échange sous la moyenne mobile à 50 jours — un léger vent contraire à court terme — tandis que la moyenne mobile à 200 jours s’est orientée à la hausse depuis le 9 avril, offrant une toile de fond constructive à plus long terme.

L’Average True Range quotidien est d’environ 2 561 USD, indiquant une volatilité modérée mais non extrême.

La résistance immédiate se regroupe à 74 800 USD, un niveau cité par les analystes de MEXC comme la borne supérieure clé pour avril. Au-delà, l’exercice de gamma négatif à 75 000 USD représente l’inflexion critique. CoinCodex projette un objectif de 75 311 USD d’ici le 15 avril, bien que cette prévision intervienne alors que 18 des 32 indicateurs suivis affichent actuellement une tendance baissière — un signal divergent qu’il convient de noter.

Trois scénarios se présentent :

Scénario haussier : Le BTC franchit les 74 800 USD avec du volume, les flux de couverture des courtiers à 75 000 USD accélèrent le mouvement vers les 77 000–78 000 USD. Scénario de base : Le prix consolide dans la fourchette 71 558–74 800 USD jusqu’à l’échéance fiscale, puis tente une cassure franche à la hausse une fois la pression vendeuse dissipée. Scénario baissier : Une chute post-échéance brise le support de 68 984 USD, ouvrant la voie à un nouveau test des 67 602 USD, le niveau que les analystes techniques ont identifié comme une zone d’achat significative sur des graphiques à plus long terme.

Le seuil de 75 000 USD est le pivot. La manière dont le prix interagira avec lui dans les prochaines 48 à 72 heures définira probablement la tendance à moyen terme.

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Bitcoin Hyper vise un potentiel de croissance anticipé alors que le Bitcoin USD teste des niveaux clés

Le Bitcoin USD proche de ses plus hauts historiques est un signal encourageant, mais avec une capitalisation boursière déjà en billions, le potentiel de hausse asymétrique qui définissait les entrées de cycle antérieures s’est naturellement réduit.

Pour les investisseurs attirés par la direction du Bitcoin mais cherchant une exposition plus précoce dans le cycle de vie d’un projet, la couche d’infrastructure se construisant au-dessus du Bitcoin a attiré des capitaux importants.

Bitcoin Hyper se positionne comme la première Layer 2 du Bitcoin intégrant la Solana Virtual Machine, une association conçue pour offrir une exécution de contrats intelligents en moins d’une seconde tout en préservant les garanties de sécurité du Bitcoin.

La prévente du projet a levé plus de 32 millions USD au prix actuel du jeton de 0,0136786 USD, avec des récompenses de staking actives pour les participants de la première heure.

La proposition de valeur centrale cible les limites reconnues de longue date du Bitcoin : règlement lent, frais élevés lors de congestions et absence de programmabilité native. Un pont canonique décentralisé (Decentralized Canonical Bridge) gère les transferts de BTC entre les couches.

Le contexte plus large est pertinent : les sommets de cycle précédents du Bitcoin USD ont systématiquement été suivis par des phases soutenues de développement de Layer 2 et de l’écosystème, alors que le capital pivote de l’appréciation de la couche de base vers les paris d’infrastructure.

Le renforcement de la corrélation du BTC avec les actifs à risque macro-économiques suggère que le rallye actuel peut durer si les conditions macro-économiques se maintiennent, ce qui, historiquement, a également été constructif pour les projets de l’écosystème adjacent.

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Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil financier. Les investissements dans les crypto-monnaies sont hautement volatils. Effectuez toujours vos propres recherches avant d’investir.

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