Le cours du Bitcoin (BTC) s’échange au-dessus de 74 000 USD, tout en affichant une formation en triangle ascendant sur le graphique journalier que les analystes techniques qualifient de structurellement haussière.

La question analytique n’est plus de savoir si le Bitcoin a reconquis des supports critiques ; il s’agit de déterminer si la configuration graphique bénéficie d’une confirmation suffisante pour projeter l’objectif de 90 000 USD qu’elle implique, ou si la cassure est un mouvement de soulagement tactique qui manque encore de fondements on-chain et macroéconomiques pour soutenir une continuation durable.

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Le triangle ascendant : ce que montre réellement la structure graphique du Bitcoin

La figure en question est un triangle ascendant — une formation définie par une limite de résistance supérieure plate et une ligne de tendance inférieure ascendante, indiquant que les acheteurs défendent des points bas de plus en plus élevés tandis que les vendeurs se concentrent autour d’un plafond fixe.

Dans le cas du Bitcoin, la structure s’est consolidée au-dessus de 73 000 USD plus tôt dans la semaine avant que le mouvement de cassure ne porte le prix au-dessus du niveau de 76 000 USD, reconquérant un territoire non visité depuis début février 2026.

Le signal théorique d’un triangle ascendant est explicite : la figure implique que la pression acheteuse s’intensifie par rapport à l’offre au niveau de la résistance, et une cassure nette de ce plafond projette un mouvement mesuré égal à la hauteur du point le plus large du triangle.

Appliqué à la formation actuelle, ce mouvement mesuré cible environ 90 000 USD — ce qui est cohérent avec la zone de résistance qui a plafonné le Bitcoin durant la phase de rallye de fin 2025. Cette distinction importe car 90 000 USD n’est pas simplement un chiffre rond ici ; il représente un plafond structurel antérieur qui, s’il était transformé en support, marquerit un changement significatif dans l’architecture du marché.

Le précédent historique sur le graphique du Bitcoin suggère que les triangles ascendants qui se forment après une baisse d’un pourcentage à deux chiffres et qui se résolvent au-dessus d’un niveau de résistance de plusieurs mois ont généralement précédé des mouvements directionnels soutenu plutôt que des retournements immédiats.

La condition critique, cependant, est que la cassure doit tenir en clôture journalière au-dessus de la résistance précédente — un seuil que le Bitcoin n’a pas encore défendu de manière convaincante.

Tant qu’une clôture journalière soutenue au-dessus de 76 000–80 000 USD n’est pas confirmée, la configuration est davantage caractérisée comme un montage en développement que comme une cassure confirmée.

Transmission on-chain : l’activité du réseau soutient la thèse de la figure

La configuration technique n’existe pas de manière isolée.

Selon les données de CryptoQuant, le nombre de transactions quotidiennes sur Bitcoin a atteint 765 130 au 5 avril 2026 — un sommet de 17 mois qui dépasse les niveaux d’activité enregistrés lors de plusieurs périodes de prix élevés précédentes, signalant un engagement soutenu du réseau plutôt qu’une effervescence spéculative concentrée sur les produits dérivés.

Les données de Glassnode corroborent ce tableau, montrant que le volume total des frais on-chain a augmenté d’environ 4 % d’une semaine sur l’autre pour atteindre environ 153 700 USD, s’alignant sur la reprise des prix et indiquant que le rebond s’accompagne d’une activité économique réelle sur le réseau.

Ce mécanisme de transmission est important pour évaluer la validité de la figure : les triangles ascendants dont la cassure se produit avec une faible activité de réseau ont historiquement été plus vulnérables aux tests immédiats, tandis que les cassures survenant parallèlement à une expansion du nombre de transactions et des volumes de frais bénéficient d’un soutien structurel plus fort.

Les lectures on-chain actuelles fournissent la couche fondamentale dont la configuration graphique a besoin — bien qu’elles confirment la participation, et non nécessairement la direction à partir d’ici.

Les prévisions de prix institutionnelles restent divergentes, ajoutant une couche supplémentaire de complexité interprétative.

Standard Chartered a révisé sa prévision Bitcoin de fin d’année 2026 à la baisse, passant de 200 000 USD à 100 000 USD, citant une adoption plus lente par les trésoreries d’entreprises et une dépendance plus lourde aux flux entrants des ETF — une révision qui place toujours l’objectif de 90 000 USD comme une étape intermédiaire plutôt que comme un plafond.

Bernstein, en revanche, a relevé son objectif pour 2026 à 150 000 USD, qualifiant le cycle actuel de structurellement différent du schéma de quatre ans en raison de l’achat institutionnel persistant.

Pour un contexte plus large sur l’évolution des projections institutionnelles, la trajectoire des prévisions de prix du Bitcoin de Standard Chartered illustre la rapidité avec laquelle le consensus institutionnel a évolué.

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