Ripple : Explosion des paiements IA sur le XRP Ledger

Dans l’actualité de Ripple aujourd’hui, le XRP Ledger a enregistré 1 434 517 transactions autonomes d’agents IA au 22 juillet 2026, soit une augmentation de 127 % depuis l’intégration du protocole x402 dans le registre le 9 juin.

Selon un rapport de CoinMarketCap, 129 marchands ont réglé 4 463,24 XRP et 1 895,14 RLUSD via des canaux de paiement de machine à machine, propulsant le nombre d’adresses actives à un sommet historique de 8,45 millions.

Agentic economy on the XRP Ledger is on the rise.



Over 1.4 million agentic transactions already settled through t54's x402 facilitator on the XRPL.



Track everything on https://t.co/gwLZblD0wf https://t.co/3mrT6clHe8 pic.twitter.com/ahES65Af9Z — t54.ai (@t54ai) July 22, 2026

Ces chiffres constituent la première preuve durable qu’une couche de paiement conçue spécifiquement pour les agents sur un registre public peut attirer l’adoption des marchands et générer un volume de règlement mesurable quelques semaines seulement après son lancement, indépendamment de toute activité de trading spéculatif.

Cette publication de données intervient alors que la paire XRP/USD affiche une baisse de -0,5 % sur les dernières 24 heures, s’échangeant à 1,12 $. Le maintien du support à 1,10 $ est ici crucial pour envisager un mouvement vers les 1,20 $. Le volume de transactions quotidien s’élève à 924 millions de dollars.

Protocole x402 et XRPL AI Hub : fonctionnement de l’infrastructure

Le mécanisme repose sur le protocole x402, qui utilise une réponse HTTP 402 « paiement requis ». Cela permet aux agents IA de rémunérer d’autres agents ou services pour de la puissance de calcul, des données ou l’accès à des API, sans gestion manuelle de portefeuille ni intervention humaine.

Le règlement s’effectue sur le XRP Ledger en quelques secondes, avec des frais brûlés à chaque transaction, ce qui transforme chaque paiement d’agent en une réduction marginale de l’offre en circulation.

J. Ayo Akinyele, responsable de l’ingénierie chez RippleX, a décrit le volume actuel comme une base de départ, prévoyant que le réseau pourrait traiter entre 10 et 100 millions de transactions d’agents d’ici deux ans.

Le déploiement du protocole x402 le 9 juin a précédé la sortie par Ripple du XRPL AI Starter Kit le 10 juin. Ce kit de développement permet aux agents de traiter des paiements via le registre, incluant notamment des intégrations avec l’API Claude.

Depuis, Ripple a rejoint la Fondation x402 sous l’égide de la Fondation Linux et a étendu le XRPL AI Hub. Cette infrastructure propose un tableau de bord en temps réel pour suivre l’activité de paiement x402, des outils de développement et un support pour l’intégration d’agents IA. Le hub a été conçu avec le soutien des développeurs de Ripple et de la XRP Ledger Foundation.

Selon la source boerse-global.de, le volume de règlement en XRP via x402 a bondi de 289 % depuis le lancement du XRPL AI Starter Kit. Le rôle parallèle du RLUSD dans ces paiements machine-to-machine reflète une stratégie délibérée de double actif : le XRP gère les règlements natifs crypto, tandis que le RLUSD s’adresse aux contreparties nécessitant une dénomination en stablecoin.

Fiona Murray, vice-présidente de Ripple, a souligné lors de la conférence WebX à la mi-juillet que le volume de transactions mensuelles sur le XRP Ledger a été multiplié par douze depuis le lancement du RLUSD.

Divergence entre les signaux institutionnels et l’activité du réseau Ripple

Le 20 juillet, S&P Dow Jones Indices et Pantera Capital ont lancé le S&P Pantera Digital Asset Index, comprenant 18 actifs sélectionnés selon leur capitalisation boursière (minimum 500 millions de dollars) et leur liquidité. Notamment, le XRP en a été exclu sans explication. Cathy Clay, de S&P, a indiqué que l’indice vise à récompenser l’activité économique démontrable plutôt que le simple élan des prix.

L’attention s’est déplacée de la capacité du XRP Ledger (XRPL) à générer du volume — récemment confirmée avec 1,43 million de paiements — vers la question de savoir si le cadre de reconnaissance des revenus pour les actifs numériques s’adaptera assez vite à l’utilité du protocole.

Les données d’accumulation des « baleines » révèlent que les portefeuilles détenant entre 100 000 et 100 millions de XRP ont augmenté leurs positions de 2,8 % en cinq semaines. En parallèle, les flux entrants vers Binance depuis les grandes adresses ont atteint leur plus bas niveau depuis janvier 2025. Depuis novembre 2025, les flux cumulés vers l’ETF XRP au comptant totalisent près de 1,5 milliard de dollars.

L’écart entre les métriques de transaction du XRPL et son exclusion des références institutionnelles pourrait se réduire si les efforts multi-chaînes de la Fondation x402 aboutissent. En mai 2026, les transactions x402 sur 14 blockchains totalisaient plus de 160 millions, devant alors produire des flux de revenus conformes aux critères de S&P pour l’indice.