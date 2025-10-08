Pour Résumer

Snorter Bot Token prépare le lancement de son bot de trading intelligent sur Telegram, capable d’identifier les cryptomonnaies mèmes à fort potentiel avant leur explosion.

Déployé d’abord sur Solana, il s’étendra bientôt à Binance et Ethereum.

Avec plus de 4,4 millions de dollars levés en prévente, le projet attire déjà une forte attention du marché.

Snorter Bot s’impose comme le nouveau chasseur de cryptomonnaies mèmes sur la BNB Chain

Le marché des cryptomonnaies mèmes sur la BNB Chain est en pleine effervescence. Sur une période de vingt-quatre heures, certains tokens ont vu leur valeur grimper de plus de 50 000 %, soulignant ainsi une tendance fulgurante.

Dans ce contexte de frénésie, un nouveau chasseur de mèmes tokens, Snorter Bot, s’apprête à faire son entrée sur Telegram. Il est conçu pour détecter rapidement les prochains jetons à fort potentiel.

Ces projets pourraient générer des rendements exceptionnels, atteignant ou dépassant parfois les 500x. De plus, Snorter couvre plusieurs blockchains majeures, Binance, Solana et Ethereum, renforçant ainsi sa présence dans l’écosystème crypto.

Par ailleurs, le jeton Snorter Bot (SNORT) a déjà séduit les investisseurs. Sa prévente a permis de lever 4,4 millions de dollars, ce qui illustre l’intérêt croissant du marché pour ce projet avant son lancement officiel.

Désormais, Snorter Bot entre dans les douze derniers jours de sa prévente. Cette étape finale marque la dernière occasion d’obtenir des jetons à un prix plancher avant leur arrivée sur les plateformes d’échange.

En effet, le prix actuel du SNORT s’élève à 0,1073 $. Il augmente progressivement à mesure que la prévente progresse. Dès lors, une fois cette phase terminée, le jeton sera disponible sur les marchés. À ce stade, de telles opportunités pourraient bien appartenir au passé.

L’influence de CZ propulse une nouvelle vague de mèmes tokens sur la BNB Chain

Le fondateur de Binance, Changpeng Zhao (CZ), aurait lancé la vague actuelle des mèmes tokens sur la BNB Chain. Une grande partie des plus gros gagnants du réseau sont liés, directement ou indirectement, à l’ancien dirigeant.

Parmi eux, Fourth, un jeton inspiré de la quatrième résolution du Nouvel An 2023 de CZ : ignorer la peur, l’incertitude et le doute (FUD) pour se concentrer sur la construction. En vingt-quatre heures, Fourth a gagné 6,28 %, portant sa capitalisation à plus de 170 millions de dollars.

Un autre jeton, Paul (PAU), basé sur un personnage partagé par CZ sur X, a bondi de 28,52 %. Les hausses les plus spectaculaires concernent toutefois Binance Super Cycle (BSC), dont le cours a grimpé de 24 135 %, et 客服小何 (Binance Life en chinois), en hausse de 54 000 % en une journée.

Ce dernier affiche désormais une capitalisation de 59 millions de dollars, selon DEX Screener.

Au total, 17 des 20 jetons les plus en vogue sur DEX Screener ces dernières vingt-quatre heures proviennent de la BNB Chain. Cette domination illustre l’ampleur de la vague de mèmes portée par l’écosystème Binance.

CZ n’a peut-être pas tort : la « saison Binance » est bel et bien là. Le jeton associé, BNB SZN, s’impose comme la cryptomonnaie la plus tendance, avec une hausse de 2 900 % en une nuit.

Pour les investisseurs, un dilemme demeure : doit-on se précipiter sur ces cryptomonnaies fugaces ou parier sur des instruments capables de déceler les réelles opportunités ?

Avec des milliers de nouveaux projets chaque jour, seule une approche guidée par les données semble offrir un avantage durable. C’est précisément sur ce terrain que Snorter Bot Token entend se distinguer. Son bot intelligent, dédié à la découverte de cryptomonnaies mèmes, est sur le point d’être lancé.

Snorter Bot place les traders en première ligne pour dénicher les prochaines cryptos 500x

Le bot de trading Telegram de Snorter Bot Token est conçu pour anticiper les fluctuations du marché et placer ses utilisateurs en avance sur les grands mouvements, comme la hausse de 500x observée avec BSC.

Tout commence sur Solana, où Snorter analyse en temps réel les files d’attente et les flux des validateurs. Grâce à cette surveillance, il repère immédiatement les nouveaux mints et les ajouts de liquidités.

Chaque projet détecté passe ensuite par un filtrage multicouche qui écarte les projets douteux, les honeypots et les pools trop faibles. Ainsi, seules les opportunités solides atteignent les alertes envoyées aux utilisateurs.

Snorter se distingue par l’automatisation complète de la recherche de jetons. De plus, il supprime la vérification manuelle des graphiques, la lecture des contrats et la veille sur Telegram.

Grâce à son architecture qui repose sur une analyse constante des données, elle délivre des informations exactes et en temps réel. De cette manière, les utilisateurs peuvent se concentrer sur les projets validés tout en évitant les pièges du marché des tokens mèmes.

De plus, l’implantation de Snorter commence sur Solana, cependant, le plan stratégique envisage déjà une expansion vers Binance et Ethereum. Depuis une unique interface, les traders auront la possibilité de surveiller les lancements à fort potentiel sur diverses blockchains.

En outre, le bot fonctionne nativement sur Telegram. Les utilisateurs reçoivent des alertes instantanées et peuvent exécuter leurs transactions en quelques secondes, directement depuis l’application.

En fin de compte, pour ceux qui privilégient une approche plus facile, Snorter offre le copy trading. Cette fonctionnalité copie automatiquement les portefeuilles les plus performants et donne l’opportunité de les exploiter immédiatement, sans avoir besoin d’intervention manuelle.

Snorter Bot se place à la pointe du prochain boom de l’automatisation du trading crypto

Les bots de trading Telegram figurent parmi les segments les plus dynamiques du marché de l’automatisation du trading de cryptomonnaies. Cette sous-catégorie, issue du trading algorithmique, connaît une croissance rapide à mesure que l’intelligence artificielle s’intègre davantage dans la finance.

En effet, selon les prévisions, le marché mondial du trading algorithmique devrait passer de 2,36 milliards de dollars en 2024 à 4,06 milliards en 2032, soit un taux de croissance annuel moyen de 7 %.

Cette évolution confirme que Snorter fait partie des projets les mieux positionnés pour tirer parti de cette expansion.

De plus, l’intégration directe de Snorter dans Telegram élargit considérablement ses possibilités. La plateforme compte 1 milliard d’utilisateurs mensuels actifs, dont 450 millions se connectent chaque jour.

Cette base massive offre une portée immédiate et un cadre idéal pour favoriser l’adoption du bot.

Cependant, le marché reste hautement concurrentiel. Des acteurs comme Banana Gun, Maestro et Trojan dominent déjà le secteur, avec un volume d’échanges combiné de plus de 319 millions de dollars sur sept jours.

Source : Dune

De plus, Snorter se distingue sur plusieurs points. Il applique des frais de trading très bas, à 0,85 % pour les détenteurs du jeton SNORT. Son architecture native sur Solana assure une exécution ultra-rapide, comparable à celle de Trojan.

En outre, son intégration prochaine avec Ethereum et Binance élargira sa portée et lui offrira une couverture multi-chaîne similaire à celle de Maestro.

Snorter profite d’un atout majeur grâce à sa base sur Solana. Cette blockchain offre une grande capacité de traitement, des frais minimes et une fluidité on-chain exceptionnelle, des éléments essentiels pour les traders cherchant à participer aux lancements exclusifs.

Enfin, si Banana Gun partage ses revenus avec ses détenteurs, la tokenomics de Snorter vise avant tout les traders. Elle propose des frais réduits, un staking rémunéré, des droits de gouvernance, des snipes illimités et un accès privilégié à des analyses avancées.

Par conséquent, avec ces avantages, Snorter ne se contente pas d’intégrer un marché porteur : il ambitionne d’en devenir un acteur majeur.

La prévente de Snorter Bot Token entre dans ses douze derniers jours. Elle constitue la phase d’accès anticipé au jeton SNORT avant les premières cotations.

L’acquisition est possible en SOL, ETH, BNB, USDT, USDC ou via carte de crédit. Les modalités d’inscription et d’accès sont centralisées sur le site officiel de Snorter Bot Token.

Les jetons obtenus peuvent être mis en jeu immédiatement via le protocole natif. Le rendement annuel (APY) est dynamique et peut atteindre 111 %, selon les conditions du marché.

Pour une expérience fluide, le projet recommande Best Wallet, souvent considéré comme l’un des meilleurs portefeuilles de cryptomonnaies et de Bitcoin.

Les soldes de prévente s’affichent directement dans l’application, la négociation est transparente une fois les jetons mis en ligne, et les détenteurs bénéficient d’un accès exclusif aux nouveaux lancements via la section « Jetons à venir ».

Cette étape précède le déploiement complet du bot et l’arrivée de SNORT sur les plateformes d’échange.

Best Wallet est disponible sur Google Play et l’App Store d’Apple.

Visitez le site officiel de Snorter Token pour participer à la prévente. Pour rester informé, suivez Snorter sur X et Instagram.

Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Veuillez faire vos propres recherches et être conscients qu'investir comporte des risques.