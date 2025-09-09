Pour Résumer

Les cryptomonnaies mèmes connaissent une forte reprise, avec Goatseus Maximus et AI Companions en tête.

Snorter Bot, un robot de trading sur Solana, détecte rapidement les opportunités et facilite les transactions pour les traders.

Le projet prévoit d’étendre ses fonctionnalités multichaînes, renforçant son influence et la demande pour le jeton SNORT.

Les cryptomonnaies mèmes accélèrent leur ascension

Les cryptomonnaies mèmes poursuivent leur croissance, le secteur ayant dépassé les 80 milliards de dollars de valorisation. Des tokens comme Goatseus Maximus (GOAT) et AI Companions (AIC) ont gagné environ 23 % au cours des dernières 24 heures, illustrant la vigueur retrouvée du marché.

Cette dynamique se reflète aussi dans la vente anticipée du jeton Snorter Bot (SNORT), qui a déjà levé 3,8 millions de dollars.

Snorter, un robot de trading sur Telegram basé sur Solana, détecte les mouvements marquants sur le marché des cryptomonnaies mèmes. Les développeurs l’ont conçu pour performer aussi bien dans les phases haussières actuelles que lors de périodes de baisse.

Sa fonctionnalité avancée Fast Sniper lui confère un avantage compétitif par rapport aux autres bots Telegram. Elle lui permet d’identifier les opportunités avant qu’elles ne se matérialisent, offrant ainsi aux traders une position privilégiée pour réaliser des transactions potentiellement rentables.

La vente anticipée, proposée à 0,1039 $ par SNORT, progresse rapidement. Dans moins de 48 heures, le prix augmentera avec le passage à la phase suivante.

Achetez Snorter dès maintenant

Murad Mahmudov relance la dynamique des cryptomonnaies mèmes

Alors que les cryptomonnaies mèmes ont franchi mardi le seuil des 80 milliards de dollars, selon CoinGecko, un élément particulier attire l’attention : les décisions de Murad Mahmudov.

L’analyste, à l’origine du terme « supercycle des cryptomonnaies mèmes », a mis en avant une catégorie en hausse de 11,2 %.

Elle devance les cryptomonnaies mèmes inspirées des grenouilles (8,5 %) et celles du Boy’s Club (8,4 %). Murad a signé une victoire notable cette nuit grâce à Gigachad (GIGA) et SPX6900 (SPX), qui ont progressé respectivement de 13,2 % et 9,9 %.

Comme évoqué plus tôt, les plus fortes hausses du secteur sur la même période concernent GOAT, construit sur Solana, et AIC, basé sur Binance.

MemeCore, nouveau venu dans le top 10 des cryptomonnaies mèmes, a atteint une capitalisation de 3 milliards de dollars en deux mois seulement et a bondi de 19,2 % au cours des dernières 24 heures.

Le marché montre des signes rappelant la performance passée, ce qui soulève une question : le supercycle de Murad est-il sur le point de revenir ? Murad a souvent affirmé que la première vague majeure de cryptomonnaies mèmes n’était qu’un prélude à un mouvement bien plus vaste.

Récemment, il a réitéré son intérêt pour les jetons dits « spirituels » ou fondés sur la croyance, qu’il considère comme capables de transformer un portefeuille ordinaire en un instant, à l’image de MemeCore.

Massive AGI disruption is coming. Pure Belief Assets will be the biggest beneficiaries. pic.twitter.com/04UnRsWAWE — Murad 💹🧲 (@MustStopMurad) August 3, 2025

Repérer ces jetons et y investir exige toutefois un discernement que la plupart des investisseurs particuliers n’acquièrent qu’après le gros du mouvement.

C’est à ce moment que l’automatisation devient un atout majeur.

Snorter Bot a été conçu pour libérer les traders de ces incertitudes en analysant en continu les marchés et en identifiant des opportunités, quelles que soient les conditions, dans l’univers des cryptomonnaies.

Pourquoi Snorter s’impose comme le bot idéal pour les cryptos mèmes

Le développement en cours du token Snorter Bot cherche à affiner un bot de trading qui peut détecter rapidement les opportunités d’arbitrage avant qu’un grand mouvement ne se produise, et les négocier aussi aisément, rapidement et à moindre coût que possible.

Ce résultat s’explique essentiellement par son architecture native Solana, qui permet d’assurer la célérité et le coût minimal des transactions qui caractérisent Solana.

Cela lui offre la possibilité de détecter les cryptomonnaies basées sur Solana avant leur apparition. Par ailleurs, en étant construit sur Telegram, toutes les opérations sont gérées directement à travers cette populaire application de messagerie privée.

Mais la technologie est au cœur de la popularité de Snorter auprès des investisseurs en phase de démarrage.

Le bot se connecte à une infrastructure RPC dédiée plutôt qu’à des points de terminaison publics encombrés, ce qui lui permet d’accéder plus rapidement aux transactions en attente dans le mempool.

Cette visibilité précoce permet à Snorter de détecter les entrées de liquidités et l’activité des baleines avant qu’elles n’influencent le marché.

Une fois détectées, la couche d’exécution prend le relais. Snorter permet des swaps en moins d’une seconde, avec une protection MEV pour prévenir les attaques de front-running et les attaques sandwich.

Détenir des jetons SNORT permet de bénéficier des frais les plus bas du marché, réduisant les coûts de 1,5 % à 0,85 %, ce qui le rend moins cher que des bots concurrents tels que Banana Gun, Maestro ou Trojan.

Ces éléments, routage RPC optimisé, analyse du pool de mémoire et moteur d’exécution ultra-rapide, font de Snorter un système polyvalent, capable de trouver des ruptures, que le marché soit haussier, baissier ou bloqué.

Des fonctionnalités multichaînes en développement pour Snorter

Il est évident de se demander si le jeton Snorter Bot peut élargir son influence à d’autres jetons en dehors de Solana, tels que MemeCore ou des jetons futurs qui seraient en mesure d’atteindre le même niveau de succès qu’il vient d’obtenir. La réponse est affirmative.

Snorter commence sur Solana pour le trading rapide de cryptomonnaies mèmes à faible coût de transaction, mais la feuille de route du projet prévoit une stratégie multichaîne qui élargira son champ d’action à d’autres écosystèmes importants.

Cela signifie que Snorter est développé comme un robot de trading polyvalent, entièrement crypto, avec une portée sur plusieurs chaînes. Que la prochaine grande valeur émerge sur Solana, Binance ou Ethereum, les systèmes de détection et d’exécution de Snorter sont conçus pour la suivre.

À mesure que cette couverture s’étend, l’utilité du jeton SNORT évolue avec elle.

Plus de chaînes surveillées signifient plus d’opportunités signalées et plus de traders cherchent à verrouiller SNORT pour accéder aux frais les plus bas du marché. Cette portée plus large renforce la demande pour le jeton tout en consolidant son rôle au cœur de l’écosystème Snorter.

Snorter Bot pourrait bien être la clé pour profiter du prochain MemeCore

Rendez-vous sur le site du Snorter Bot Token et sécurisez votre allocation en SOL, ETH, BNB, USDT, USDC ou même par carte de crédit.

Snorter recommande d’utiliser un portefeuille non-dépositaire certifié WalletConnect, tel que Best Wallet, largement reconnu comme l’un des meilleurs portefeuilles crypto et Bitcoin du marché.

Les soldes de prévente s’affichent directement dans l’application, la réclamation est simple et les détenteurs bénéficient également d’un accès exclusif aux lancements de nouveaux projets via la section « Jetons à venir ».

Best Wallet est disponible en téléchargement sur Google Play et l’App Store d’Apple.

Achetez Snorter dès maintenant

Visitez le site officiel de Snorter Token pour participer à la prévente. Pour rester informé, suivez Snorter sur X et Instagram.

Vous souhaitez en savoir plus avant d’investir ? Consultez aussi nos articles :

Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Veuillez faire vos propres recherches et être conscients qu’investir comporte des risques. Certains liens d’affiliation se trouvent sur cette page et nous génèrent de l’argent.