Pump.fun bondit de +14,9 %, défiant le calme des meme coins.

Snorter entre en phase finale, prévente à 0,1065 $, exécution ultra-rapide, frais réduits.

SNORT combine rareté et utilité, déjà repéré comme potentiel x100 par les insiders.

Ce bot Telegram pourrait surpasser Banana Gun et Trojan

En embuscade, le sniper de meme coins conçu pour suivre les tokens issus de Pump.fun et positionner les traders en avance entre dans ses 19 derniers jours de prévente : Snorter Bot Token (SNORT).

Snorter a déjà levé près de 4,2 millions de dollars, et les investisseurs misent sur son potentiel à rejoindre immédiatement les géants des bots de trading Telegram comme Banana Gun, Maestro et Trojan.

Mais Snorter apporte une toute autre bête, littéralement, avec sa mascotte fourmilier, programmée pour flairer les tokens à fort potentiel dans un flot continu de lancements faibles.

Pendant les derniers jours de sa prévente, les investisseurs peuvent acquérir SNORT à seulement 0,1065 $, probablement le prix le plus bas avant que les listings sur les grandes plateformes d’échange ne le propulsent plus haut.

Pump.fun a cassé la tendance mercredi, éclipsant les autres meme coins

Pump.fun s’est détaché du marasme général mercredi, affichant des gains à deux chiffres pendant que la majorité des poids lourds du secteur crypto peinaient à rester à flot.

Parmi les principaux tokens, seul Shiba Inu (SHIB) s’est approché avec une hausse modeste de 1,1 %. Les autres meme coins du top 10 sont restés quasi stables, certains stagnants, tandis que SPX6900 (SPX) a enregistré la plus forte baisse avec -3,8 %.

Cette divergence explique pourquoi le secteur global des meme coins n’a progressé que de 1 % sur les dernières 24 heures, faisant de la performance de PUMP un point lumineux dans une session autrement terne.

Le commentaire d’Anatoly Yakovenko, fondateur de Solana, sur le potentiel de Pump.fun à rivaliser avec TikTok grâce à une fonctionnalité de livestreaming pourrait avoir joué un rôle clé dans le rallye de PUMP.

The next social network war is going to be TikTok vs Pump https://t.co/sKYeFgSoWb — toly 🇺🇸 (@aeyakovenko) September 30, 2025

Mais surtout, Pump.fun a connu un net regain. Après avoir perdu des parts de marché en juillet au profit d’un autre launchpad basé sur Solana, LetsBonk, il a rapidement repris le dessus en août et septembre, avec près de 35 000 lancements de tokens à la mi-septembre et des revenus quotidiens récents atteignant 1,3 million de dollars.

Source : Dune.com

Cette montée en activité renforce non seulement la position dominante de Pump.fun, mais souligne aussi la demande croissante pour des outils capables d’aider les traders à naviguer dans le chaos.

Un projet qui capitalise sur ce besoin, c’est Snorter Bot Token, le bot de trading en approche, conçu pour scanner des milliers de lancements de meme coins, repérer ceux susceptibles d’attirer des flux massifs de capitaux, et permettre aux utilisateurs d’entrer tôt et de sortir au sommet, comme les whales.

La technologie de Snorter apporte des stratégies de whales aux traders du quotidien

Snorter a attiré un capital initial important précisément parce que sa technologie vise à détecter les opportunités moonshot avant qu’elles ne deviennent mainstream.

En surveillant les files de transactions Solana et les flux des validateurs pour repérer les mints de tokens et les injections de liquidité, le bot identifie les mouvements bien avant leur apparition sur les dashboards publics.

Sur des launchpads comme Pump.fun, Snorter excelle. Dès qu’il repère un nouveau meme coin, il applique des filtres. Par exemple, profondeur de liquidité, volume de trading, afflux de whales. Ce qui est nécessaire pour distinguer les lancements prometteurs du bruit ambiant. Les traders reçoivent alors des alertes pour se positionner en avance.

S’ils agissent, l’exécution se fait en quelques fractions de seconde, grâce à l’infrastructure Solana de Snorter et à l’utilisation de endpoints RPC personnalisés qui réduisent la latence par rapport aux infrastructures publiques.

Combiné à un accès fluide via Telegram, Snorter diffuse les trades aux validateurs plus rapidement que ce que les utilisateurs classiques de DEX peuvent gérer. En ajoutant des frais de trading réduits à seulement 0,85 %, les plus bas du secteur, pour tous les détenteurs de tokens SNORT, l’avantage penche clairement en faveur des traders retail.

Le résultat est limpide : Snorter offre à ses utilisateurs une stratégie digne des whales, sans exiger un capital de whale. Au lieu de finir comme exit liquidity, les traders du quotidien peuvent inverser la dynamique et profiter aux côtés des premiers entrants.

La tokenomics de SNORT le place aux côtés des meilleurs bots Telegram

Depuis que Snorter a confirmé la fin imminente de sa prévente, les investisseurs se bousculent pour sécuriser leurs allocations tant que le token reste à son niveau d’entrée le plus bas.

La raison est simple : SNORT alimente un bot de trading Telegram conçu pour rivaliser avec les leaders du secteur comme Trojan, Banana Gun et Maestro, un marché encore largement ouvert.

Au cours des sept derniers jours, les bots dominants ont généré en moyenne environ 173 000 de frais. En particulier, Trojan – un autre bot basé sur Solana – affiche des volumes de trading quotidiens proches de 40 000 et a déjà accumulé plus de 200 millions de dollars en frais depuis son lancement.

Source: Dune.com

C’est exactement le type de marché que Snorter s’apprête à pénétrer un espace où même une fraction du volume des acteurs établis peut générer une capture de valeur significative.

SNORT est conçu pour alimenter cet écosystème. Ainsi, il active les réductions de frais de trading, les récompenses de staking et la gouvernance, tout en incitant à la détention. Comme mentionné, le simple fait de détenir du SNORT débloque les frais de trading les plus bas du secteur, ce qui réduit directement l’offre en circulation au fil du temps.

Moins de tokens sur le marché signifie que ceux en jeu peuvent s’apprécier plus fortement à mesure que la demande augmente.

Cette structure double – utilité et rareté – explique l’engouement croissant autour de Snorter.

Des influenceurs comme Borch Crypto et Apex Syndicate l’ont déjà qualifié de potentiel x100, et des médias majeurs comme 99Bitcoins et Cryptonews ont repris le même discours, mettant en lumière sa technologie comme un sérieux prétendant face aux bots Telegram dominants.

Rejoignez la prévente de Snorter Bot Token avant qu’il ne soit trop tard

Dans seulement 19 jours, la prévente se termine. Ensuite, la seule façon d’obtenir du SNORT passera par les grandes plateformes d’échange, probablement à des prix plus élevés. Rien ne vaut une entrée anticipée.

Rendez-vous sur le site officiel de Snorter Bot Token pour verrouiller votre allocation dès aujourd’hui. Vous pouvez acheter du SNORT avec SOL, ETH, BNB, USDT, USDC, ou même carte bancaire.

Pour une expérience optimale, utilisez un wallet non-custodial certifié WalletConnect et reconnu commel’un des meilleurs wallets crypto et Bitcoin dans Best Wallet. Vos soldes de prévente apparaissent directement dans l’application, avec un processus de claim simple une fois les tokens activés.

Par ailleurs, les utilisateurs de Best Wallet bénéficient aussi d’un accès exclusif aux nouveaux lancements via la section Upcoming Tokens.

Best Wallet est disponible sur Google Play et l’App Store Apple.

Restez connecté à la communauté Snorter sur X et Instagram.

