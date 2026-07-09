Solana : Pump.fun vend 10M$ de SOL, le cap des 90$ s’éloigne

Pump.fun vient de liquider 122 498 Solana supplémentaires, soit environ 10 millions de dollars au cours actuel. Suite à cette annonce, le SOL a subi une chute brutale de 3,6 %. Cette vente porte le total des cessions cumulées par le launchpad de memecoins à 4,656 millions de SOL, pour une valeur totale de 794,8 millions de dollars, avec un prix de sortie moyen pondéré de 170,7 $ par jeton.

Le mécanisme repose sur la conversion des revenus de frais du protocole, libellés en SOL, en stablecoins pour la gestion de la trésorerie. C’est l’ampleur de ces opérations qui les rend structurellement significatives. Avec 4,656 millions de SOL vendus, Pump.fun s’impose comme le plus gros vendeur récurrent de l’écosystème Solana, chaque transaction impactant un marché déjà en proie à des défis techniques majeurs.

Actuellement, les probabilités sur les marchés de prédiction pour que le SOL atteigne 90 $ d’ici la fin du mois de juillet sont tombées à 38,5 %, s’éloignant de niveaux qui semblaient pourtant atteignables avant l’arrivée de cette dernière tranche de vente sur les carnets d’ordres.

Le maintien ou la compression de cette probabilité de 38,5 % dépendra de la solidité de la structure globale du SOL, alors que le paysage technique actuel affiche des signaux mitigés.

Le prix de Solana peut-il remonter à 90 $ avant la fin juillet ?

Le SOL a perdu de son élan après le rallye de la semaine dernière, glissant aux alentours de 78 $. Ce repli a refroidi le sentiment du marché, sans pour autant effacer la récente reprise. Les traders s’interrogent désormais : s’agit-il d’une respiration saine ou d’un signal plus inquiétant ?

Malgré tout, certains indicateurs techniques restent constructifs. Ali Martinez a souligné que l’indicateur SuperTrend sur trois jours a émis son premier signal d’achat depuis octobre 2025. De son côté, Michaël van de Poppe surveille de près la zone entre 75 $ et 77 $, affirmant qu’elle doit tenir pour que les acheteurs conservent une chance de pousser le prix à la hausse.

Solana se trouve donc à la croisée des chemins. Un rebond sur le support actuel pourrait remettre les 90 $ en jeu, avec les 100 $ comme prochain objectif. À l’inverse, si les acheteurs restent discrets, le prix pourrait continuer de fluctuer entre le haut des 70 $ et le milieu des 80 $, tandis que Pump.fun continue d’alimenter le marché avec une nouvelle offre.

Le risque de baisse est plus facile à définir que le potentiel de hausse. Une cassure nette sous les 77 $ affaiblirait la configuration actuelle et déplacerait l’attention vers la zone basse des 50 $. Personne n’aime évoquer les trappes techniques avant que quelqu’un ne tombe dedans.

Pour l’instant, le niveau des 80 $ est celui que tout le monde surveille. Se maintenir au-dessus donnerait aux haussiers une base sur laquelle construire. Une nouvelle chute en dessous inciterait probablement les traders à rester prudents pour un moment.

LiquidChain vise un positionnement précoce alors que le SOL teste ses supports

La probabilité de 38,5 % de voir le SOL atteindre 90 $ en juillet, couplée à un prix spot s’échangeant sous son ouverture hebdomadaire, illustre le problème de plafond auquel font face les altcoins à forte capitalisation à ce stade du cycle.

Même le scénario haussier vers les 100 $ n’implique qu’un potentiel de hausse de 27 % par rapport aux niveaux actuels, limité par l’excédent d’offre que les opérations de trésorerie de Pump.fun rendent persistant. Pour ceux qui analysent les points d’entrée ajustés au risque, ce calcul est primordial.

LiquidChain est un projet d’infrastructure L3 qui s’attaque à une problématique différente : la fragmentation de la liquidité entre Bitcoin, Ethereum et Solana. Son architecture fusionne ces trois écosystèmes dans un environnement d’exécution unique via ce qu’il appelle une couche de liquidité unifiée (Unified Liquidity Layer). Cela permet des transactions inter-chaînes en une seule étape et une architecture de contrats intelligents déployable une seule fois mais accessible sur les trois réseaux.

La prévente est actuellement au prix de 0,01477 $, avec 890 000 $ levés à ce jour. Pour les participants qui suivent l’infrastructure de règlement cross-chain comme thématique structurelle, les données d’entrée actuelles sont disponibles sur la page de prévente de LiquidChain.