American Bitcoin Corp d’Eric Trump franchit les 8 000 BTC

Dans l’actualité liée à l’influence de Trump sur le Bitcoin, American Bitcoin Corp. (NASDAQ : ABTC), la société hybride de minage et de trésorerie cofondée par Eric Trump, a franchi le cap des 8 000 BTC dans sa réserve d’entreprise le 7 juillet 2026. Ce montant représente environ 504 millions de dollars, sur la base d’un cours du BTC avoisinant les 62 725 $.

Cette étape positionne la société au 17ème rang mondial des détenteurs institutionnels de Bitcoin, devançant ainsi Galaxy Digital (NASDAQ : GLXY) et Gemini Space Station Inc. (NASDAQ : GEMI), selon les données compilées par BitcoinTreasuries.net.

Thrilled to announce American Bitcoin crossing the 8,000 BTC mark! 🇺🇸



Even with crypto market volatility, I want to reiterate how we continue to differentiate ourselves, mining at a 52% profit margin in Q1 and continually adding to our treasury, all while maintaining one of the… pic.twitter.com/u7KWeaUjYO — Eric Trump (@EricTrump) July 7, 2026

Ce franchissement n’est pas qu’une simple mise à jour comptable. Il illustre de manière frappante la divergence croissante entre les indicateurs opérationnels et les résultats pour les actionnaires dans le secteur du minage de BTC ; une tendance qu’ABTC incarne désormais de façon particulièrement nette.

Le passage d’American Bitcoin au-dessus des 8 000 BTC s’est produit alors que le prix du Bitcoin s’échangeait autour de 62 600 $, en baisse de 1,1 % sur 24 heures. Le marché surveille de près le support clé des 60 000 $, mais tant que ce niveau tient, une progression vers les 70 000 $ reste envisageable pour le mois de juillet.

Trésorerie ABTC d’Eric Trump : Classement, échelle et écart stratégique

(SOURCE : BitcoinTreasuries.net)

Ce cap des 8 000 BTC marque une croissance significative par rapport aux 5 401 BTC que détenait ABTC fin 2025, d’après les données de Bitcoin Magazine. La société alimente cette croissance via deux leviers : le minage interne et les achats sur le marché libre. Selon BSC News, ABTC a ajouté 1 620 BTC nets au seul premier trimestre 2026, dont 817 BTC proviendraient directement de la production de minage.

Toutefois, aux valorisations actuelles, l’écart avec le leader du secteur reste immense. Strategy (NASDAQ : MSTR), anciennement MicroStrategy, l’entreprise que Michael Saylor a transformée en référence absolue pour la gestion de trésorerie en Bitcoin, détient 843 775 BTC, soit plus de 52,9 milliards de dollars au cours actuel.

Ce chiffre éclipse celui de tout autre détenteur corporate. L’approche d’allocation de capital de Strategy, notamment son cadre d’offre « at-the-market » pour financer l’achat de BTC, est devenue le modèle par rapport auquel les nouveaux venus comme ABTC sont évalués.

Le 7 juillet, Eric Trump a commenté cette trajectoire d’accumulation sur X : « L’accumulation continue », a-t-il déclaré. « Félicitations à l’incroyable équipe d’ABTC ! On continue ! ». Dans le même message, il a souligné une marge de profit de minage de 52 % au T1 2026 et un ratio de frais généraux (SG&A) parmi les plus bas du secteur, y voyant une preuve de différenciation opérationnelle.

Réalité financière : Pertes nettes et chute du cours de l’action

(SOURCE : Yahoo Finance)

Les affirmations opérationnelles d’ABTC contrastent avec ses performances financières réelles. Au premier trimestre 2026, la société a enregistré une perte nette de 81,8 millions de dollars dans un contexte de baisse des prix du Bitcoin, malgré une marge de minage supérieure à 50 %. Le coût total pour miner un BTC était d’environ 36 200 $ à la fin du trimestre.

Depuis son introduction sur le Nasdaq en septembre 2025, l’action ABTC s’est effondrée de 94 %. Un récent regroupement d’actions (reverse stock split) de 1 pour 15 n’a apporté aucune stabilité, le titre chutant encore de 38 % peu après l’opération.

Un rapport de Forbes indique que l’entreprise a fait perdre environ 500 millions de dollars en valeur aux actionnaires depuis sa cotation, alors que la fortune personnelle d’Eric Trump a augmenté de manière significative sur la même période — une analyse qu’il a qualifiée de politiquement motivée.

La question centrale demeure de savoir si les marges de minage et la gestion des frais fixes d’ABTC parviendront à générer des rendements pour les détenteurs de titres face aux risques de volatilité du BTC. Si ABTC se distingue dans les classements de BitcoinTreasuries, il reste incertain que cela se traduise par un redressement de la valeur boursière de l’empire Bitcoin des Trump.