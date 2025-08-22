Solana en orbite : 260 $ en ligne de mire ?

Pour Résumer

Solana grimpe à 195 €.

Bitcoin stagne à 113 000 €.

Altseason dope les altcoins.

Solana : une fusée prête à décoller

Solana fait des vagues. En effet, en août 2025, SOL bondit de 14 % à 195 €, selon CoinGecko, porté par une adoption massive et une capacité de 107 540 transactions par seconde (TPS).

Par ailleurs, l’écosystème Solana, avec 1,3 million d’adresses actives quotidiennes, attire des institutionnels via des ETF spot lancés en juillet. Effectivement, des analystes comme Raoul Pal visent 260 $ (240 €) d’ici décembre.

D’ailleurs, Pump.fun, avec 475 millions de dollars de volumes au Q1, dope les memecoins sur Solana, générant 12,3 millions de tokens.

Cependant, des pannes passées (6 en 2022) et un piratage de 30 millions d’euros sur un DEX en juillet 2025 rappellent les risques.

Par ailleurs, des partenariats avec Visa, testant des paiements pour 100 000 commerçants, renforcent l’élan. Effectivement, Solana pourrait redéfinir la DeFi et les paiements numériques.

Un écosystème crypto en ébullition

Cette ascension secoue l’écosystème. Le Bitcoin stagne à 113 000 € (+0,8 %), après une correction de 6 % depuis juillet, tandis qu’Ethereum gagne 2,1 % à 4 050 €, boosté par la mise à jour Pectra.

Par ailleurs, la capitalisation crypto atteint 4 150 milliards d’euros (+2,3 %), avec les stablecoins représentant 60 % des volumes d’échange, soit 80 milliards d’euros quotidiens sur Binance.

D’ailleurs, l’Altcoin Season Index, à 79, dépasse le seuil de 75, confirmant un afflux vers les altcoins. Cependant, la domination Bitcoin, à 52,8 %, freine les flux.

Par ailleurs, Aave, à 220 € (+10 %), et Chainlink, à 18 € (+12 %), surfent sur la vague DeFi. Effectivement, Solana, avec 11,74 milliards de dollars en stablecoins, pourrait catalyser une Altseason explosive.

Perspectives : 260 $ ou correction brutale ?

Ce rallye pourrait tout changer. En effet, une cassure des 200 € pourrait propulser Solana à 260 $ (240 €), portée par des ETF memecoins attendus pour Q3 2025, avec 2 milliards d’euros d’inflows potentiels.

Par ailleurs, le GENIUS Act, adopté en juin, encadre les stablecoins, renforçant la confiance. Effectivement, des hubs comme Dubaï, attirant 10 % des flux crypto, soutiennent ce momentum.

D’ailleurs, Grok conseille une exposition limitée à 5 % du portefeuille et une diversification avec XRP, à 3,65 € (+16 %).

Cependant, un Nasdaq en repli (-1,4 % à 17 600 points) et des régulations strictes, comme MiCA, menacent la volatilité. Ce pari sur Solana est brûlant, mais la prudence reste de mise.

