Ce qui retient l’attention des analystes au-delà de la valorisation vertigineuse, c’est la composition du bilan : SpaceX détient 18 712 bitcoins, valorisés à 1,29 milliard de dollars au 31 mars 2026.

L’introduction en bourse placerait pour la première fois cette trésorerie en actifs numériques sous le regard des marchés publics – et sous celui des régulateurs.

Une trésorerie bitcoin intégrée à la mécanique de l’IPO

La stratégie bitcoin de SpaceX ne date pas d’hier.

Dès 2021, des dépréciations liées à des bitcoins détenus par des filiales du groupe Musk avaient été signalées dans les comptes de Tesla.

En août 2023, le Wall Street Journal révélait que SpaceX avait comptabilisé environ 373 millions de dollars de bitcoins entre 2021 et 2022, avec des dépréciations significatives sur cette période – signal d’une stratégie d’accumulation étalée sur plusieurs cycles de marché, et non d’un pari opportuniste.

Sur le plan comptable, SpaceX devrait appliquer le traitement US GAAP des actifs numériques : comptabilisation au coût historique, dépréciation en cas de baisse de valeur, sans réévaluation positive avant cession.

Concrètement, cela signifie que la volatilité du bitcoin peut affecter le résultat net via des charges de dépréciation sans impact direct sur la trésorerie disponible – un paramètre que les analystes actions intégreront nécessairement dans leurs modèles de valorisation pré-IPO.

La dimension stratégique va plus loin : Elon Musk a publiquement exploré un rapprochement capitalistique entre SpaceX et Tesla, qui détient elle-même plus de 11 500 BTC.

Un groupe combiné contrôlerait plus de 30 000 bitcoins, ce qui en ferait l’un des plus grands détenteurs corporate au monde, derrière Strategy (anciennement MicroStrategy), qui détient plus de 214 000 BTC et reste la référence absolue de cette approche.

Aucun plan de fusion formel n’a toutefois été annoncé.

Une convergence institutionnelle qui redessine les flux de capitaux

L’IPO de SpaceX s’inscrit dans un contexte de compétition intense pour les capitaux à risque.

Combinée aux levées de fonds anticipées d’OpenAI et d’Anthropic, cette séquence d’opérations est estimée à plus de 240 milliards de dollars d’ici la fin de l’année 2026 – une masse qui pourrait mécaniquement réallouer des flux actuellement orientés vers les actifs numériques ou les actions technologiques à haute croissance.

Ce mouvement dépasse le simple arbitrage sectoriel : il matérialise une étape dans la normalisation institutionnelle du bitcoin comme composante de bilan d’entreprise.

Là où la stratégie de Michael Saylor chez Strategy a longtemps été perçue comme atypique, SpaceX introduit cette logique dans le roadshow d’une entreprise d’infrastructure critique – lanceurs orbitaux, constellation Starlink – dont le modèle économique est indépendant de la thèse crypto.

Plusieurs analystes voient dans cette IPO le moment où le bitcoin devient un sujet de due diligence standard dans les prospectus de grandes capitalisations.

La réaction du marché bitcoin aux données macroéconomiques de mai 2026 illustre par ailleurs la sensibilité persistante de l’actif au contexte monétaire : après la publication d’un CPI core à +0,2 % en mai – en dessous des prévisions de 0,3 % – le bitcoin s’est stabilisé autour de 61 400 dollars, limitant ses pertes.

Ce type de corrélation avec les anticipations de taux reste un facteur structurant pour tout portefeuille mixte actions/crypto.

Quelles implications pour l’investisseur particulier français ?

Pour l’investisseur particulier français, l’IPO de SpaceX ouvre plusieurs angles d’analyse distincts selon la nature de l’exposition envisagée.

Détenir des actions SpaceX après sa cotation constituerait une exposition indirecte au bitcoin via le bilan de l’entreprise – une exposition soumise à la fiscalité des valeurs mobilières, soit la flat tax à 30 % (PFU) sur les plus-values, et non au régime spécifique des actifs numériques.

Cette distinction est importante : une hausse du bitcoin qui améliorerait la valeur comptable des BTC de SpaceX se traduirait dans le cours de l’action, mais la plus-value réalisée lors de la cession des titres resterait taxée comme une plus-value sur actions.

À l’inverse, une dépréciation du bitcoin pèserait sur les résultats publiés de SpaceX sans que l’investisseur en actions dispose du même levier direct qu’un détenteur de BTC en propre. Le seuil d’exonération de 305 euros applicable aux cessions d’actifs numériques ne s’applique pas ici.

La question que soulève cette IPO pour l’écosystème dans son ensemble est celle de la concentration : si SpaceX, Tesla et Strategy concentrent une part croissante du bitcoin disponible dans des structures cotées, l’accès indirect à l’actif via des actions d’entreprises cotées pourrait devenir un vecteur d’exposition aussi répandu que les ETF bitcoin au comptant.

La question n’est plus de savoir si le bitcoin s’intègre dans les bilans des grandes entreprises cotées – mais à quelle vitesse cette intégration modifiera la manière dont les investisseurs particuliers français calibreront leur exposition globale à l’actif.