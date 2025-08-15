Pour Résumer

La plupart des gens connaissent OnlyFans, valorisé à près de 8 milliards de dollars. Pourtant, cette plateforme agit surtout comme un intermédiaire entre créateurs et abonnés. Cela soulève la question : quelle valeur supplémentaire pourrait offrir une solution Web3 comme SUBBD (SUBBD) ?

SUBBD va bien au-delà de la simple désintermédiation. Sa technologie favorise la propriété et l’évolutivité tout en offrant des outils puissants aux créateurs. Elle s’appuie sur deux innovations majeures : l’intelligence artificielle et la cryptographie.

Ainsi, les créateurs gardent le contrôle total de leur marque et de leur production. Les fans bénéficient d’un lien plus direct et personnel avec ceux qu’ils soutiennent.

Aujourd’hui, beaucoup de plateformes d’abonnement n’ont pas encore atteint le niveau de SUBBD.

Cette situation crée une opportunité unique. À mesure que le marché prendra conscience de la valeur réelle de l’offre, les chiffres actuellement associés aux plateformes Web2 comme OnlyFans pourraient s’appliquer à SUBBD.

Se positionner tôt est crucial. Les lancements à plusieurs milliards de dollars ne profitent pas aux retardataires. Le jeton SUBBD se négocie actuellement à 0,055775 $, mais ce prix ne durera que 24 heures avant une réévaluation à la hausse.

Quand les créateurs réinventent les plateformes

Lorsque Leonid Radvinsky, propriétaire d’OnlyFans, a entamé des négociations pour vendre la plateforme, l’accord aurait été évalué à 8 milliards de dollars.

Pourtant, avec un multiple de ventes de seulement 1,2 fois le chiffre d’affaires brut annoncé de 6,6 milliards de dollars pour 2023, ce prix devient difficile à justifier.

REPORT: OnlyFans brought in $1.7 billion more than NBA player salaries according to a new report from Sportskeeda. In the 2023 year, OF creators made a whopping $6.6 billion. The NBA players on the other hand, which includes star players like LeBron James and Steph Curry,… pic.twitter.com/0v3SjE0lAG — Collin Rugg (@CollinRugg) September 13, 2024

Les investisseurs misent sur une domination à long terme, la solidité de la marque et la capacité de la plateforme à générer d’importants flux de trésorerie. OnlyFans génère encore des bénéfices, mais sans innovation majeure, elle commence à ressembler à un Nokia moderne.

Confiants dans leur position, les dirigeants ne se préparent pas à l’avenir.

Le Web2 se referme. Un simple changement peut provoquer un exode lorsque les créateurs réalisent que leurs revenus et leur présence peuvent disparaître du jour au lendemain.

Prenez l’exemple de Bonnie Blue, bannie d’OnlyFans avant même de lancer son défi « zoo pour enfants ».

Bonnie Blue has been permanently banned from OnlyFans over her planned ‘petting zoo’ stunt in a glass box pic.twitter.com/gC4jxhH32V — FearBuck (@FearedBuck) June 12, 2025

Ses revenus d’un million de dollars ont disparu instantanément. Aujourd’hui, de nombreux créateurs rivalisent pour se faire remarquer et convertir des abonnés, car les alternatives sont souvent tout aussi risquées.

Même Instagram ou YouTube comportent des dangers, car le contenu PG peut franchir des limites invisibles fixées par ces plateformes.

Alors, si les créateurs ne peuvent pas reproduire l’expérience de Bonnie, comment peuvent-ils générer des revenus fiables ?

Le problème s’aggrave : OnlyFans prélève 20 % des revenus des créateurs. Avec les managers et les agences, cette part peut atteindre 70 %, incluant la gestion du contenu, du marketing et de la communication.

C’est pourquoi le changement est déjà en marche. Les créateurs exigent davantage de contrôle. Les plateformes qui répondent à leurs besoins et à ceux des fans seront les grandes gagnantes.

OnlyFans compte plus de 3,5 millions de créateurs actifs. Le nombre de comptes déposés a chuté à 170 000 entre novembre 2024 et février 2025, avec un pic à plus de 200 000 demandes en janvier 2025.

Ce contraste montre une hésitation croissante chez les créateurs. Même une fraction de cette base pourrait déclencher une migration massive vers des plateformes alternatives.

SUBBD est une plateforme conçue pour libérer les créateurs des limites du Web2. Elle place dès le départ les créateurs et leurs fans au cœur de son fonctionnement. Sa base d’utilisateurs est aujourd’hui plus réduite que celle d’OnlyFans.

Mais SUBBD repose sur la propriété sur blockchain, une monétisation flexible et des outils innovants propulsés par la crypto et l’intelligence artificielle. Grâce à ces atouts, la plateforme pourrait bientôt toucher un public encore plus large.

SUBBD facilite la création, optimise la découverte et rend les revenus plus justes

Les créateurs en ont assez des plateformes qui imposent leurs règles et s’approprient la majorité des revenus. SUBBD change cette dynamique. Elle permet aux créateurs de conserver davantage de gains, de toucher directement leur public et de bâtir une expérience durable.

Grâce à sa technologie d’IA, SUBBD automatise les tâches en arrière-plan qui freinent habituellement les créateurs. Les images et vidéos sont automatiquement étiquetées via des modèles comme Florence-2 et Tag2Text.

Le contenu audio, lui, est transcrit grâce à Whisper. Tout devient consultable par thème, ton ou contexte, facilitant la recherche pour les fans.

Les créateurs n’ont plus besoin de passer des heures à ajouter des métadonnées ou rédiger des légendes. Leur contenu est organisé, facilement découvrable et prêt à générer des revenus dès sa publication.

De plus, ils n’ont plus à dépendre de la viralité ou des effets de mode pour se développer. SUBBD simplifie la visibilité grâce à une recherche intelligente et basée sur l’intention, plutôt que sur des algorithmes ou des tendances.

La plateforme intègre également AI Creator Chat, un assistant numérique qui reflète la voix et le style de chaque créateur.

Les fans peuvent discuter, recevoir des mises à jour ou interagir de manière personnalisée, sans que le créateur soit en ligne 24h/24. Cela crée un engagement authentique et évolutif.

Contrairement à OnlyFans, où les frais combinés peuvent atteindre 70 % avec les agences, SUBBD ne prélève qu’un forfait de 20 %. Ces frais couvrent l’infrastructure, la R&D continue et l’accès à de puissants outils d’IA qui simplifient tout le flux de travail des créateurs.

Enfin, de nouveaux outils sont déjà en développement. SUBBD continue d’ajouter des fonctionnalités pour simplifier le travail des créateurs, élargir leur audience et sécuriser leurs revenus.

Si vous avez manqué le boom d’OnlyFans, ne ratez pas l’essor de SUBBD

Lorsque l’exode des créateurs s’accélère, ceux qui soutiennent la bonne plateforme, une solution pensée pour les créateurs et les fans, pourraient connaître leur propre « moment Radvinsky ».

Tout le monde ne profite pas d’une sortie à 8 milliards de dollars, mais soutenir la bonne infrastructure dès le départ peut tout changer.

La plateforme SUBBD est déjà opérationnelle, avec plus de 2 000 créateurs utilisant ses outils pour gérer leur contenu, engager leurs fans et générer des revenus sans intermédiaires.

Les fonctionnalités clés, paiements, pourboires, staking, déblocage de contenu et gouvernance, reposent toutes sur le jeton $SUBBD, liant directement la croissance de la plateforme à une réelle utilité plutôt qu’à un simple battage médiatique.

Détenir des SUBBD dès maintenant, c’est anticiper une évolution déjà en cours. La prévente de SUBBD permet de sécuriser vos jetons en ETH, BNB, USDT ou même par carte bancaire.

Connectez votre portefeuille (Best Wallet, partenaire officiel d’auto-conservation) pour réclamer vos jetons dès la fin de la prévente.

Vous pouvez également miser vos SUBBD pour un taux d’intérêt annuel fixe de 20 % et contribuer à façonner la prochaine génération de technologies créatives.

Restez informé des dernières nouveautés en suivant SUBBD sur X, Instagram et Telegram, et visitez le site officiel de SUBBD pour ne rien manquer.

