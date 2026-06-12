Vendredi 12 juin 2026 – Le marché des infrastructures de liquidité cross-chain est en pleine ébullition.

Alors que les traders s’épuisent à naviguer entre des dizaines de réseaux isolés, les solutions d’unification captent à nouveau d’importants flux de capitaux.

Cette semaine, Stargate Finance s’est imposé comme le leader incontesté de cette tendance, propulsant son jeton STG vers une hausse spectaculaire de 166 % après une longue période de consolidation.

Mais pour les investisseurs à la recherche de rendements asymétriques, ce rallye met surtout en lumière une thèse d’investissement majeure : la résolution de la fragmentation des liquidités. C’est précisément sur ce créneau ultra-porteur que se positionne LiquidChain (LIQUID).

Ce nouveau projet de Layer 3, qui a déjà levé près de 840 000 $ lors de sa prévente, propose une approche inédite en connectant directement les écosystèmes géants de Bitcoin, Ethereum et Solana. Pour les initiés, c’est l’occasion de se positionner sur une infrastructure clé avant ses futurs listings sur les plateformes centralisées (CEX) et décentralisées (DEX).

L’effet STG : Une hausse de 166 % qui valide la thèse de l’unification des liquidités

En tant que pont d’actifs natifs de premier plan, Stargate Finance simplifie considérablement les transferts et les swaps multi-chaînes sur Ethereum, Arbitrum, Optimism ou Polygon, évitant aux utilisateurs les risques liés aux jetons enveloppés (wrapped tokens).

Cette proposition de valeur concrète s’est traduite par une performance de marché remarquable : le jeton STG s’échange désormais au-dessus de 0,66 $, affichant un gain de plus de 30 % en 24 heures et une progression hebdomadaire de 166 %.

Cette hausse s’appuie sur des fondamentaux solides. Le volume d’échange quotidien a bondi de 40 %, confirmant l’intérêt des acheteurs.

Par ailleurs, on observe un retrait massif de jetons STG des plateformes d’échange par les grands portefeuilles, ce qui réduit considérablement la pression vendeuse.

Sur le plan technique, l’analyste Web3 Shaun Analysis indique que le maintien du cours au-dessus de la zone de support des 0,60 $ – 0,63 $ ouvre la voie à des objectifs ambitieux à 0,70 $ et 0,80 $.

$STG Breakout Still Has Fuel — But Don’t Chase the Green Candle$STG just exploded over 54%, breaking out of a long consolidation range with massive volume behind the move. Bulls remain in control as long as price holds the $0.60–$0.63 support zone. Bullish Above $0.60… pic.twitter.com/YoPjob7Ipb — Shaun Analysis (@shaunanalysis) June 12, 2026

Ce rallye de Stargate démontre que le marché est prêt à valoriser lourdement les protocoles qui résolvent l’éparpillement des capitaux. Une dynamique qui profite directement aux projets de nouvelle génération comme LiquidChain, qui poussent cette logique encore plus loin.

Focus Tokenomics : Pourquoi le Layer 3 LiquidChain (LIQUID) se positionne comme un outsider à fort potentiel

Contrairement aux ponts traditionnels, LiquidChain (LIQUID) développe une blockchain de Layer 3 conçue pour unifier les trois plus grands réservoirs de valeur du secteur : la sécurité de Bitcoin, la richesse applicative d’Ethereum et la vitesse de Solana.

Grâce à des pools de liquidités unifiés et des preuves cross-chain à confiance minimale, les développeurs peuvent concevoir des applications composables sur ces trois réseaux simultanément, sans friction ni wrapping d’actifs.

La structure financière du projet est pensée pour soutenir sa croissance à long terme. Avec une offre totale plafonnée à 11,8 milliards de jetons distribuée entre le développement, le marketing, les récompenses communautaires et la liquidité d’échange, LiquidChain soigne ses incitations.

Actuellement à l’étape 74 de sa prévente, le jeton LIQUID est proposé au prix attractif de 0,01469 $.

La prévente a déjà franchi le cap des 836 000 $ et progresse rapidement. Pour stimuler l’engagement des premiers investisseurs, LiquidChain propose un programme de staking immédiat affichant un APY exceptionnel de 1 331 % pendant la phase de prévente.

En ciblant spécifiquement le trio de tête (BTC, ETH, SOL), LiquidChain se positionne sur un segment extrêmement stratégique par rapport aux solutions cross-chain plus généralistes.

Note sur les risques : Bien que le rendement de staking de 1 331 % et la proposition de valeur de LiquidChain soient particulièrement attractifs, tout investissement en prévente comporte des risques inhérents liés à la volatilité du marché crypto et à l’exécution de la feuille de route technique. Il convient d’investir avec prudence et de diversifier son portefeuille.

Comment se positionner sur l’étape 74 de la prévente LIQUID

Pour participer à cette opportunité avant les futurs listings sur les CEX et DEX, le processus est simple et accessible :

Rendez-vous sur le site officiel de la prévente de LiquidChain. Connectez votre portefeuille crypto (Web3). Sélectionnez votre mode de paiement : la plateforme accepte les principales cryptomonnaies (ETH, BTC, SOL, USDT, USDC, BNB) ainsi que les règlements par carte bancaire.

Pour une expérience encore plus fluide, la prévente est directement intégrée à l’application Best Wallet, disponible sur l’ Apple App Store et sur Google Play. Dès l’achat effectué, vous pouvez choisir de staker vos jetons pour commencer à générer vos récompenses au taux de 1 331 % d’APY.

Pour ne manquer aucune mise à jour technique, annonce de listing ou évolution des paliers de prix, vous pouvez également suivre le projet LiquidChain sur X et rejoindre leur groupe Telegram.

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