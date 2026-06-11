Ethereum : Vers un protocole 100% ZK d’ici 3 à 5 ans ?

Dans l’actualité aujourd’hui, le PDG de Consensys et cofondateur d’Ethereum, Joe Lubin, a déclaré qu’ETH pourrait devenir un protocole entièrement basé sur les preuves à divulgation nulle de connaissance (zero-knowledge proofs) d’ici 3 à 5 ans. Il appuie cette prédiction sur la proposition Lean Ethereum du chercheur de la Fondation Ethereum, Justin Drake, qui vise plus de 10 000 transactions par seconde (TPS) sur le réseau principal via une vérification ZK native au Layer 1.

Les remarques de Lubin interviennent alors que le Layer 1 d’Ethereum continue de subir une forte pression sur son débit. Parallèlement, Vitalik Buterin a publiquement pris ses distances avec l’idée que les rollups constituent une destination architecturale permanente, affirmant plus tôt en 2026 que la plupart des L2 étaient devenus des « shards de marque » plutôt que des environnements d’exécution véritablement différenciés.

Joe Lubin predicts Ethereum could become a fully ZK-proof protocol in 3-5 years.



In a June 10 interview, the Ethereum co-founder said ongoing ZK innovations will strengthen the L1 while delivering synchronous composability with L2s, enabling atomic execution and unified… — unfolded. (@cryptounfolded) June 10, 2026

La question analytique n’est pas de savoir si Ethereum finira par intégrer les preuves ZK, mais si le recadrage de Lubin — présentant l’ère des rollups comme une phase stratégique délibérée — reflète un plan cohérent à long terme ou une narration rétroactive appliquée à une feuille de route qui a dérivé plus loin que prévu.

Ethereum News : La convergence ZK et le cadre établi par Lubin

Le mécanisme dépasse la simple annonce. Dans la vision de Lubin, l’écosystème Ethereum a traversé une « phase de divergence » durant laquelle la feuille de route centrée sur les rollups (formalisée vers 2020-2021) a délibérément déporté l’exécution hors chaîne vers des réseaux de Layer 2 comme Linea et Gnosis. Cela a permis à la technologie des preuves zero-knowledge de mûrir en environnement de production avant d’être réintégrée au L1.

Cette réintégration constitue ce que Lubin appelle la « phase de convergence ». Durant celle-ci, les preuves ZK en temps réel déjà opérationnelles sur les L2 migreront vers le mainnet, supprimant ainsi la distinction entre les couches pour aboutir à un contexte d’exécution atomique unique. Dans ce modèle, les actifs circulent sans ponts et la fragmentation de la liquidité disparaît.

La proposition Lean Ethereum de Justin Drake opérationnalise cet objectif de convergence au niveau du L1 avec un plafond de débit de plus de 10 000 TPS. Ce chiffre représenterait une amélioration d’un ordre de grandeur par rapport à la capacité actuelle du mainnet et une réponse directe aux architectures Layer 1 concurrentes. À titre de comparaison, la mise à jour Alpenglow de Solana est actuellement en phase de test de validation avec une finalité de transaction inférieure à la seconde comme argument principal.

Il est nécessaire de préciser le statut épistémologique de certains détails. Le calendrier de déploiement progressif, incluant une phase de validation optionnelle en 2026 et une transition obligatoire d’ici 2027, a été mentionné dans des rapports concordants mais n’a pas été confirmé de manière indépendante par la Fondation Ethereum au moment de la publication.

Ce qui est confirmé : la Fondation Ethereum a publié des plans pour un client zkEVM optionnel au L1 comme première étape vers une intégration ZK complète. De plus, Linea, développé par Consensys, utilise déjà des preuves ZK en production, incluant des expérimentations sur la composabilité synchrone que Lubin a précédemment décrite comme « le Saint Graal de notre écosystème ». L’Ethereum Economic Zone de Gnosis, développée en partie par des contributeurs issus de la Fondation, poursuit une intégration similaire : un contexte d’exécution partagé entre L1 et L2 avec une composabilité accrue et une sécurité mutualisée.

Une incertitude demeure quant à la vitesse à laquelle l’imposition de la vérification zkEVM au niveau de la couche de consensus pourra franchir les étapes d’audit, de vérification formelle et de diversité des clients. Certains développeurs de protocoles estiment que ces délais pourraient être plus longs que la fenêtre de 3 à 5 ans suggérée par Lubin.

Concernant la restructuration de la Fondation Ethereum (EF), Lubin a été catégorique : « Il n’y aura pas de seconde fondation ». Il a plutôt indiqué qu’au moins trois groupes se détacheront de l’EF, chacun se concentrant sur des mandats précis : développement du protocole de base, utilisabilité et scalabilité, et sensibilisation institutionnelle. La Fondation elle-même se recentrera sur ses composants « CROPs ». Cette segmentation organisationnelle est présentée non pas comme une instabilité, mais comme une préparation aux exigences de coordination d’une transition vers un protocole massivement basé sur le ZK.