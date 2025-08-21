Pour Résumer

WEPE a brûlé plus de 500 millions de jetons sur Ethereum pour chaque allocation sur Solana, réduisant l’offre et consolidant la valeur.

La première collection de NFT « crapauds non fongibles » renforce l’engagement communautaire.

Les investisseurs peuvent sécuriser leurs allocations SOL WEPE, avec un échange 1:1 entre ETH et SOL WEPE après le TGE pour garantir une transition fluide et une valeur protégée.

En moins de 24 heures, Wall Street Pepe (WEPE) a déclenché un véritable raz-de-marée. Le projet a brûlé plus de 500 millions de jetons sur Ethereum (ETH) à l’occasion de son arrivée officielle sur Solana, confirmant d’entrée son ambition et sa puissance.

Ce mécanisme audacieux fait partie intégrante du modèle multi-chaîne de WEPE. À chaque allocation en SOL WEPE, l’équipe détruit immédiatement un volume équivalent en ETH WEPE. Ainsi, l’offre se raréfie progressivement, tandis que la valeur du jeton se consolide au bénéfice de ses détenteurs.

Cette étape stratégique tombe à point nommé. En effet, le pivot vers Solana place désormais WEPE au cœur de l’écosystème des mèmes coins.

De plus, il ouvre la voie à des intégrations NFT plus fluides et beaucoup plus ambitieuses. La communauté a déjà eu un premier aperçu avec la distribution gratuite de NFT le 22 août sur Ethereum, une initiative conçue et portée par l’Armée WEPE elle-même.

Fidèle à sa philosophie, le projet avance selon une logique claire : une crypto par le peuple et pour le peuple. Chaque décision s’ancre dans la volonté collective, ce qui renforce son authenticité et sa légitimité.

Les résultats confirment cette dynamique. En seulement 24 heures, WEPE a bondi de 40,94 %, un chiffre qui traduit parfaitement l’enthousiasme croissant des investisseurs. De plus, un gros détenteur, qui avait massivement vendu mardi, est revenu à l’accumulation dès mercredi.

Ce retour rapide illustre non seulement la solidité de la communauté, mais aussi la confiance intacte qui entoure le projet.

Source : Tradingview

Pourquoi Wall Street Pepe brûle-t-il des jetons WEPE ?

L’arrivée de Wall Street Pepe (WEPE) sur Solana repose sur un principe clair : le plafond de 200 milliards de jetons reste fixe. Pour maintenir cet équilibre, l’équipe détruit sur Ethereum un volume identique à chaque nouvelle émission de WEPE sur Solana.

Ce mécanisme protège les détenteurs d’ETH, qui ne subissent aucune dilution. Au contraire, la valeur se concentre sur une offre fixe et limitée.

Depuis le lancement officiel mardi, plus de 500 millions de WEPE ont été achetés puis brûlés sur Ethereum, ce qui montre que la demande pour les jetons de Solana raréfie immédiatement la version ETH.

Pendant la phase d’accès anticipé, les utilisateurs qui achètent en ETH déclenchent automatiquement des destructions de WEPE sur Ethereum en temps réel.

De plus, ceux qui choisissent SOL, USDC ou la carte bancaire voient leurs transactions compensées lors de l’événement de génération de jetons (TGE), moment où les allocations SOL WEPE sont distribuées par airdrop.

Ce système maintient un ancrage permanent entre ETH WEPE et SOL WEPE. Les plateformes d’échange centralisées listent déjà les deux versions sous un même symbole. Ainsi, tout écart de prix temporaire se corrige rapidement grâce à l’arbitrage des traders.

Après le TGE, le mécanisme continuera de fonctionner de la même manière. Chaque émission côté Solana déclenche immédiatement une destruction équivalente côté Ethereum.

Le résultat : une offre fixe, durable et cohérente, qui protège la valeur des détenteurs tout en transférant progressivement davantage de liquidité et d’utilité vers Solana.

Les crapauds non fongibles bientôt sur Solana ?

La première collection de NFT Wall Street Pepe, surnommée avec humour les « crapauds non fongibles », débarque sur Ethereum, la chaîne historique qui a vu naître WEPE.

Alors que l’offre de jetons migre progressivement vers Solana, ces NFT permettent aux détenteurs d’ETH de représenter la marque tout en participant à sa culture unique. Les 5 000 pièces gratuites se répartissent ainsi :

1 000 pour les membres du Chat Alpha

1 500 pour les participants à QuestN

1 000 pour les activations communautaires

1 000 pour les partenariats et collaborations intercommunautaires

500 réservés au coffre-fort de l’équipe et aux futures récompenses (à confirmer)

Cette collection se distingue par son origine communautaire. Chaque NFT agit comme un passeport donnant accès au Chat Alpha, à des avantages exclusifs pour le cercle restreint et à des événements privés. Ainsi, l’Armée WEPE façonne directement l’avenir du projet.

Le lancement est prévu ce vendredi et les adresses sur liste blanche bénéficieront de primes exclusives.

De plus, même si la collection reste pour l’instant sur Ethereum, l’équipe prévoit que les prochaines évolutions NFT, qu’il s’agisse de mécanismes ludiques ou d’outils basés sur les jetons, tireront parti de l’environnement plus rapide et moins coûteux de Solana, offrant ainsi davantage de fluidité et de possibilités aux utilisateurs.

Voici comment sécuriser vos allocations SOL WEPE

Le lancement de Wall Street Pepe (WEPE) sur Solana s’accompagne d’un prix attractif de référence fixé à 0,001 $ par jeton lors de l’événement de génération de jetons (TGE).

Les utilisateurs peuvent obtenir leurs jetons en ETH, SOL, USDT ou USDC, directement via leur portefeuille préféré, comme Best Wallet (BEST), régulièrement classé parmi les meilleures solutions crypto du marché.

Les paiements par carte bancaire sont également acceptés, ce qui simplifie encore l’accès pour tous.

Après le TGE, les détenteurs d’ETH WEPE auront la possibilité d’échanger gratuitement leurs jetons contre la version Solana à un ratio de 1:1, garantissant un ancrage solide entre les deux réseaux et une transition fluide pour l’ensemble des participants.

Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Veuillez faire vos propres recherches et être conscients qu'investir comporte des risques.