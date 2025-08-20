Pour Résumer

Wiki Cat (WKC) explose malgré la tendance baissière du marché, démontrant le potentiel des cryptomonnaies mèmes.

Snorter Bot Token (SNORT) permet de détecter ces opportunités avant tout le monde grâce à son outil Fast Sniper et sa technologie Solana, bientôt multichaînes.

Détenir SNORT offre à la fois des frais réduits, un droit de gouvernance et un potentiel de croissance exceptionnel pour les investisseurs.

Wiki Cat (WKC) enflamme le marché malgré la tendance baissière des cryptomonnaies

Même dans un marché en baisse pour la sixième journée consécutive, Wiki Cat (WKC) a surpris les investisseurs avec une hausse spectaculaire de 293 %.

Ce jeton, présent depuis plusieurs années, connaît seulement maintenant sa première véritable percée, dépassant les 200 millions de dollars de capitalisation boursière et illustrant à quel point les cryptomonnaies mèmes peuvent être imprévisibles.

Cette volatilité extrême attire l’attention des investisseurs et des technologies conçues pour détecter les prochaines opportunités. C’est précisément l’objectif du Snorter Bot Token (SNORT).

Lancé comme un bot de trading sur Telegram et initialement centré sur la blockchain Solana, Snorter s’apprête à s’étendre à d’autres réseaux.

Si Solana reste le terrain de prédilection des cryptomonnaies mèmes, des opportunités prometteuses apparaissent également sur BNB Chain et au-delà. La technologie de Snorter est en cours de développement pour suivre ces tendances, où qu’elles apparaissent.

Le financement pour ce développement est déjà en cours, avec le prix actuel du SNORT fixé à 0,1019 $ pour le tour de table en cours.

Ce tarif préférentiel ne restera disponible que deux jours avant que le jeton ne devienne plus cher. Avec Snorter, la prochaine pièce mème capable de multiplier sa valeur par 100 est déjà en ligne de mire.

Achetez Snorter dès maintenant

L’essor fulgurant de Wiki Cat met en lumière l’importance des outils de détection précoce

Lancé en mars 2022 sur la BNB Smart Chain, Wiki Cat (WKC) est une cryptomonnaie communautaire liée à la DAO SMC. Au début, le jeton est resté discret et peu exposé, malgré une communauté de plusieurs dizaines de milliers de détenteurs.

Son modèle combinait d’importantes destructions, des abandons de propriété et des initiatives pour former de nouveaux utilisateurs à l’univers des cryptomonnaies, notamment en Afrique.

Ce n’est qu’en juin 2025 que WKC a commencé à se faire remarquer : le volume de transactions a fortement augmenté et les prix ont connu de grandes fluctuations, portant sa valorisation à 10 millions de dollars.

Ensuite, l’ascension s’est accélérée en août lorsque la capitalisation a dépassé 200 millions, avant de se stabiliser sous 150 millions au moment de la rédaction.

Même lors de six jours consécutifs de baisse du marché, WKC a progressé de 293 %, portant ses gains totaux à 5 455 % depuis juin. Ainsi, un investissement initial de 1 000 $ en juin vaudrait aujourd’hui environ 54 550 $.

Source : Coingueko

Identifier ce type de jetons avant leur explosion reste extrêmement difficile sur un marché saturé de cryptomonnaies mèmes.

C’est exactement pour répondre à ce défi que Snorter Bot Token (SNORT) a été développé : il automatise la recherche de jetons à fort potentiel et détecte les prochaines perles rares avant tout le monde.

Comment Snorter prend une longueur d’avance sur le marché

Repérer le prochain Wiki Cat avant une explosion peut transformer un portefeuille. Snorter Bot Token (SNORT) rend ce type d’opportunité plus accessible aux traders particuliers.

Son outil phare, Fast Sniper, natif de Solana, surveille les mempools et les contrats DEX pour détecter le moment exact où un nouveau pool de liquidités est créé.

Les achats sont ensuite acheminés via des points de terminaison RPC privés, qui confirment les transactions plus vite que les passerelles publiques. Le résultat : des entrées avant que le reste du marché ne voie l’opportunité.

La plupart des bots concurrents manquent de rapidité. Ils utilisent souvent des points de terminaison publics, des flux plus lents ou des modèles Ethereum-first, peu adaptés à l’environnement à haute fréquence de Solana.

Même les bots Solana existants facturent davantage, réagissent plus lentement et exposent leurs utilisateurs aux pièges MEV, réduisant ainsi les gains.

Bien que Wiki Cat soit disponible sur Binance, le premier déploiement de Snorter (Phase 2) restera concentré sur Solana.

La Phase 3 introduira les capacités multichaînes, permettant à Snorter de détecter et exploiter les opportunités sur différents écosystèmes, que ce soit Solana, Binance ou ailleurs.

Grâce à cette technologie, Snorter garantit que la prochaine cryptomonnaie mème à fort potentiel ne passera pas entre les mains des traders particuliers.

Source : Snorter

SNORT : un jeton avec un potentiel de croissance 100x

Une fois opérationnel, SNORT ne se limite pas à simplifier l’identification de cryptomonnaies mèmes prometteuses : le token lui-même offre une possibilité d’ascension notable.

Posséder SNORT permet de bénéficier des coûts d’exécution les plus bas du secteur des bots de trading Telegram, à seulement 0,85 %, nettement inférieur aux 1,5 à 2 % pratiqués par la majorité des concurrents. Cet avantage est actif dès le premier jour, offrant une économie immédiate à chaque transaction.

Mais SNORT ne se limite pas aux frais : il sert aussi de jeton de gouvernance, donnant à ses détenteurs la possibilité d’influencer directement le développement et la feuille de route du bot.

Contrairement à Banana Gun, qui n’a levé que 1,3 million de dollars lors de sa prévente, Snorter a déjà dépassé les 2 millions de dollars, illustrant une demande initiale particulièrement forte.

Ce succès a permis à SNORT de figurer dans la section « Jetons à venir » de Best Wallet, reconnu pour offrir aux utilisateurs un accès anticipé aux projets et une gestion transparente des jetons. Cette reconnaissance confirme le potentiel solide du projet.

Même l’influenceur crypto, Crypto June prévoit une multiplication par 100 du jeton, renforçant encore l’attrait de SNORT pour les investisseurs avertis.

La prévente de SNORT arrive bientôt à sa fin

Bien que l’équipe n’ait pas encore annoncé officiellement la date de clôture, la prévente de Snorter Bot Token (SNORT) a déjà largement dépassé la levée de fonds initiale de Banana Gun.

Cela pourrait indiquer que la fenêtre pour acheter SNORT à son prix d’entrée le plus bas se referme rapidement. Se positionner tôt a toujours été la clé pour multiplier par 50, voire 100 la valeur de vos actifs, et le moyen le plus économique de le faire reste la prévente en cours.

Les investisseurs peuvent acquérir SNORT directement sur le site officiel avec SOL, ETH, BNB, USDT, USDC, ou même une carte de crédit. Pour une sécurité maximale, Snorter recommande d’utiliser un portefeuille non dépositaire certifié WalletConnect, tel que Best Wallet.

Achetez Snorter dès maintenant

Pour suivre l’évolution du projet et les dernières actualités, suivez Snorter sur Instagram et X, ou rendez-vous directement sur le site de Snorter Bot Token.

Vous souhaitez en savoir plus avant d’investir ? Consultez aussi nos articles :

Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Veuillez faire vos propres recherches et être conscients qu’investir comporte des risques. Certains liens d’affiliation se trouvent sur cette page et nous génèrent de l’argent.